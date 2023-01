Showtime in Washington und Frankfurt

Mittwoch entscheidet die Fed über die weiteren Schritte, Donnerstag die EZB. In den USA deutet sich ein Abflauen der Zinserhöhungen an, vermutlich wird es nur einen kleinen Schritt um 0,25 Prozentpunkte geben. Lagarde und Co. haben bereits eine weitere 0,5-Punkte-Anhebung in Aussicht gestellt. Wie geht es danach weiter? Wie hoch müssen die Zinsen steigen?

Möglich, dass die Fed erstmal eine Pause einlegt, um zu schauen, wie die bisherigen Maßnahmen wirken. Die EZB ist längst noch nicht soweit. Schließlich ist sie reichlich spät in den Zinszyklus eingestiegen.

Nach der letzten Sitzung des EZB-Rats im Dezember haben die Notenbanker in ihrem "Bulletin " bekräftigt, "die Zinsen müssen signifikant in gleichmäßigem Tempo steigen, um ein Niveau zu erreichen, das hinreichend restriktiv ist". Ihr Ziel sei es, "eine baldige Rückkehr der Inflation zum Zwei-Prozent-Ziel sicherzustellen”. Klingt entschlossen, lässt aber vieles offen: Was genau "signifikant", "hinreichend restriktiv" und "baldig" bedeutet, eröffnet weite Interpretationsspielräume. Umso genauer werden Beobachter bei den Pressekonferenzen in Washington und in Frankfurt diese Woche hinhören.