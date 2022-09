Demografische Krise Putin und das Peak-Power-Syndrom

Wie wichtig Manpower ist, wenn man meint, territoriale Eroberungsfeldzüge wie in längst vergangen geglaubten Zeiten führen zu müssen, erlebt Russlands Militär gerade. Deshalb werden nun auf die Schnelle 300.000 Leute zwangsrekrutiert, überwiegend jüngere Männer, die wiederum in der Wirtschaft fehlen – und von denen viele Leben und Gesundheit in einem sinnlosen Krieg lassen werden. Paradoxerweise verschärft Putin den demografischen Niedergang, vor dem er sich fürchtet. Seit Kriegsbeginn hat Schätzungen zufolge eine sechsstellige Zahl von jüngeren Gutausgebildeten das Land verlassen. Nach der Ankündigung von Putins Mobilmachung gab es noch mal einen Run auf die Grenzen.

"Putin ist besessen von Demographie"

Wenn Russland schon vor diesem Krieg schwach dastand, dann wird es danach noch schwächer dastehen. Ebendiese Aussicht erschwert es Putin einzugestehen, dass er seine Kriegsziele nicht erreichen kann. Statt wie erhofft den größtmöglichen Peak-Power-Hebel zu bedienen, um doch noch imperiale Größe zu erlangen, beschleunigt er den Abstieg – und möglicherweise den Zerfall seiner multiethnischen Russischen Föderation. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, verlängert sich das Leiden in diesem sinn- und aussichtslosen Krieg.

"Wie andere weiße Nationalisten auch, ist Putin von Demografie besessen und von der Angst getrieben, dass seine Rasse zahlenmäßig in die Minderheit geraten könnte", schreibt der US-Historiker Timothy Snyder von der Yale-University. In einer groß angelegten Analyse für die aktuelle Ausgabe des Außenpolitikfachblatts Foreign Affairs seziert er Putins krude "rassische Arithmetik", der sein Krieg folgt: "Die ersten russischen Soldaten, die im Kampf getötet wurden, waren ethnisch gesehen Asiaten aus dem Osten Russlands, und viele, die seither gestorben sind, waren zwangsrekrutierte Ukrainer aus dem Donbas. Ukrainische Frauen und Kinder sind nach Russland deportiert worden, weil sie als assimilierbar gelten, als Leute, die als Verstärkung für die weiße russische Bevölkerung dienen können."

Zugleich verfolge die russische Führung die Strategie, Afrika und Asien in Lebensmittelkrisen zu stürzen, weshalb der Rückgang der Getreidelieferungen aus der Ukraine bewusst einkalkuliert sei: "Nichts an diesem Hungerplan spielt sich im Verborgenen ab", schreibt Snyder. Es liege alles offen zutage und werde auch so von den Propagandisten des Kremls benannt.

Reine, rohe Machtpolitik – ohne jedwedes Wertegerüst

Mit liberalen Vorstellungen von universellen Werten, Menschenrechten und friedlichem Interessenausgleich hat derartiges Gedankengut nichts zu tun. Es handelt sich um reine, rohe Machtpolitik, getrieben vom fatalistischen Glauben an einen Verdrängungskampf der Völker. Nach dem Motto: Es kann nur wenige Herrennationen geben. Die anderen werden assimiliert, unterjocht oder ausgelöscht.

Doch eine derart menschenverachtende, wertelose Ideologie ist letztlich schwach – während Gesellschaften und Staatengemeinschaften, die über ein inneres Wertegerüst verfügen, enorme Kräfte mobilisieren können, wie die Ukraine seit Monaten in beeindruckender Weise zeigt –, aber zugleich umso gefährlicher: Wer nach dieser rassistischen Logik den Peak-Power-Moment verpasst, läuft Gefahr selbst in die Unterjochung zu geraten. In Putins TV-Mobilisierungsansprache Anfang der abgelaufenen Woche schwangen denn auch solche Untergangsphantasien mit, als er raunte, der Westen wolle Russland zerstören. Die perverse Lust am Spiel mit apokalyptischen Atomkriegsszenarien passt in diese eingebildete Vorstellungswelt von angeblich bevorstehenden Endkämpfen.

Andere Führer rund um den Globus schauen gerade sehr genau zu, ob – oder wie weit – Putin sich durchsetzt.

Ein Kernaspekt des Peak-Power-Syndroms ist die Ungleichzeitigkeit der demografischen Entwicklung. Während einige Länder nach wie vor stark wachsende Bevölkerungen haben, gehen andere Nationen auf Schrumpfkurs. Das bringt Machtverschiebungen und Spannungen mit sich, die in Kriege münden können.

Machtgleichgewicht zwischen Atommächten könnte kippen

Beispiel Asien: Chinas Zahl von Einwohnern im aktiven Alter schrumpft, wie gesagt, rapide . Das hat schon jetzt Auswirkungen auf Chinas Produktivitätszuwächse. Die nachlassende Demografie ist neben den Covid-Einschränkungen und der zunehmenden Ideologisierung von Wissenschaft und Forschung eine der großen Fortschrittsbremsen in einem Land, das in den vergangenen Jahrzehnten äußerst günstige demografische Bedingungen genossen hat.

Das heißt aber auch: Wenn Chinas großer Anführer Xi Jinping imperiale Größe anstrebt, sein Territorium vergrößern und das demokratische Taiwan gewaltsam anschließen will, dann wird die machtstrategische Kalkulation über die Zeit nicht günstiger. Entsprechend entsteht Handlungsdruck. Pekings Drohgebärden werden heftiger, wie sich an ständigen Verletzungen internationaler Sicherheitszonen sowie den jüngsten Seemanövern rund um die Inselrepublik zeigt.

Indien wiederum wird im Laufe dieses Jahrzehnts China in puncto Kopfzahl überholen. Es erreicht seinen demografischen Höhepunkt erst um 2050. Bis dahin könnte das Land bei sinkenden Geburtenziffern eine günstige Phase erleben. Dann aber kippt auch dort die Bevölkerungsentwicklung. Währenddessen wächst in Pakistan die Einwohnerzahl weiter. Bis 2050 wird die Kopfzahl im aktiven Alter um zwei Drittel zulegen, danach wird es mit gebremstem Tempo auch in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts weiter aufwärtsgehen. Demografische Verschiebungen, die das prekäre Machtgleichgewicht zwischen den beiden Atommächten zum Kippen bringen könnten.

Beispiel Mittlerer Osten: Während dem Iran dank zurückgehender Geburtenziffern eine Bevölkerungsschrumpfung bevorsteht, hat das Nachbarland Irak eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen außerhalb Afrikas. Auch der Türkei, ein Land mit Regionalmachtambitionen, steht in den kommenden 30 Jahren ihr Peak-Power-Moment bevor, wenn auch dort die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu schrumpfen beginnt.

Rasch wachsende Nationen stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Sie müssen Jobs, Wohnraum und öffentliche Leistungen für große junge Generationen schaffen. Wenn das nicht gelingt, macht sich Frust breit, der leicht in Gewaltausbrüche ausartet, die sich auch nach außen wenden können, etwa in Form von Emigrationswellen. Afrika steht in weiten Teilen vor einem solchen Szenario. Pakistan und der Irak sind potenzielle Unruheherde. Ihre demografische Dynamik stellt eine latente Bedrohung für ihre Nachbarn dar, insbesondere für Indien, den Iran und die Türkei – Länder, die in den nächsten Jahrzehnten auf den Peak-Power-Punkt zusteuern und sich zu Präventivinterventionen hinreißen lassen könnten.

Wer das Peak-Power-Domino verlieren wird

Die Beispiele zeigen: Potentaten rund um den Globus schauen Putin zu. Sollte er aus dem von ihm begonnenen Krieg in einer Weise herauskommen, die es ihm erlaubt, sich als Gewinner zu präsentieren, dann wären nirgends mehr Grenzen sicher. Ein russischer Sieg wäre ein gefährlicher Präzedenzfall, dessen Bedeutung weit über Europa hinausreicht. In einer Welt zunehmender demografischer Ungleichgewichte stünden eine Menge Konflikte bevor, manche davon könnten mit Atomwaffen geführt werden.