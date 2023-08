China hat sich für dieses Jahr ein Inflationsziel von rund 3 Prozent gesetzt. Doch davon ist die Realität weit entfernt: Offiziellen Angaben zufolge betrug die durchschnittliche Verbraucherpreisinflation im bisherigen Jahresverlauf lediglich 0,5 Prozent. Vize-Zentralbankchef Liu Guoqiang (69) sieht für die zweite Jahreshälfte keine Deflationsgefahr heraufziehen. Er wies jedoch jüngst darauf hin, dass die Wirtschaft nach der Pandemie Zeit brauchen, um zur Normalität zurückzukehren.

Weiter sinkende Preise erwartet - aber keine Deflation wie in Japan

Der Rückgang der Verbraucherpreise in China im Juli war zum Großteil auf die deutliche Verbilligung von Schweinefleisch zurückzuführen, die aus einer Kombination aus schwachem Konsum und gleichzeitig reichlichem Angebot resultierte. Einige Analysten warnen auch vor diesem Hintergrund, vorschnell Parallelen zur Deflation in Japan zu ziehen. Xia Chun, Chefökonom bei Yintech Investment Holdings in Hongkong, geht davon aus, dass die Phase sinkender Preise in China sechs bis zwölf Monate andauern wird. Dies sei aber nicht mit der jahrzehntelangen Deflationszeit in Japan zu vergleichen.