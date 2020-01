In Zürich lieferten sich in der Nacht Gegner des Weltwirtschaftsforums eine Schlacht mit der Polizei. Es gab Festnahmen und Verletzte. Am WEF-Tagungsort in Davos selbst wird heute Kanzlerin Angela Merkel reden. US-Präsident Donald Trump ist bereits abgereist. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Überblick

05.00 Uhr: Auch Angela Merkel meldet sich heute in Davos zu Wort. Laut Plan soll die Kanzlerin ab 14.15 Uhr eine Rede beim Weltwirtschaftsforum halten. Erwartet wird, dass dabei vor allem die Klimapolitik eine Rolle spielen wird. Klima und Umweltschutz sind die zentralen Themen des Treffens in den Schweizer Alpen. Zudem werden Reden weiterer europäischer Spitzenpolitiker erwartet - so ist der Auftritt von Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sowie von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte geplant.

Kurzfristig ins Programm genommen wurde eine Ansprache des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó, der zurzeit in Europa weitere Allianzen schmieden will. Am frühen Abend wendet sich dann UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die etwa 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Auf US-Präsident Donald Trump wird Merkel in Davos nicht treffen. Er hat die Tagung bereits wieder verlassen. Noch bis zu diesem Freitag wird in dem Skiort unter dem Motto "Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt" diskutiert.

02:15 Uhr - Die USA wollen weitere Länder auf ihre Reiseverbotsliste setzen. In Davos sagte US-Präsident Donald Trump ohne weitere Details zu nennen, dass er die Änderungen bald bekanntgeben werde. Ein mit dem Vorschlagsentwurf vertrauter Insider gab an, die vorläufige Liste der Nationen umfasse Belarus, Eritrea, Kirgisistan, Myanmar, Nigeria, Sudan und Tansania.

Gestern, 23:47 Uhr - In Zürich ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern des Weltwirtschaftsforums (WEF) und der Polizei gekommen. Die Schweizer Polizei hat Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas gegen gewaltbereite Demonstranten eingesetzt, die zuvor Feuerwerkskörper zündeten und Flaschen warfen.

Drei Personen wurden festgenommen, ein Passant durch Feuerwerkskörper verletzt und ein Polizist mit nicht näher bezeichneten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Zürcher Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte. Mehrere hundert Menschen marschierten bei der erlaubten Demonstration "Zürich gegen WEF" auf den Straßen der Schweizer Bankenhauptstadt.