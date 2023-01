Irgendwie ist immer Krise. Als ich im Teenageralter war, starb der deutsche Wald am sauren Regen. Schon bald würden die Bäume verdorren und die deutsche Landschaft in ödes Grau tauchen, davon waren wir überzeugt. Das Ozonloch öffnete sich immer weiter und würde bald lebensbedrohliche Mengen an UV-Licht auf die Erde durchlassen. Die atomare Bedrohung spitzte sich zu. Dass das Wettrüsten zwischen dem Ostblock und der Nato jederzeit zu einem nuklearen Schlagabtausch führen könnte, war eine verbreitete Angst. In WG-Küchen diskutierten wir damals darüber, ob es noch verantwortbar sei, Kinder in diese Welt zu setzen.