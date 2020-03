In der Corona-Krise steht die Wissenschaft plötzlich im Rampenlicht. Verantwortlich für die Entscheidungen ist aber allein die Politik.

Von der "Ruhe vor dem Sturm" spricht der Gesundheitsminister in diesen Tagen. Die Formel Jens Spahns gilt nicht nur für die Kliniken, sondern auch für die Regierenden selbst. Nach den drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens muss nun erst einmal abgewartet werden, welche Wirkungen damit erzielt werden. Die Politik hat Verschnaufpause.

Die Frage, wie es weitergehen soll, wird aber schon bald immer lauter gestellt werden. Spätestens gegen Ostern werden Entscheidungen wieder unumgänglich sein. Was, nur zum Beispiel, passiert nach den Osterferien mit den Schulen und Kindergärten?

Die Versuchung ist groß, das Urteil an die wissenschaftlichen Berater und Experten abzugeben. Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzleraspirant, argumentiert bereits, man könne eben "eine naturwissenschaftliche Frage nicht politisch entscheiden".

Eine große Lehre aus dieser Krise ist allerdings schon jetzt, dass die Wissenschaft keinen Politikersatz liefern kann und darf. Es war schon immer ein allzu schlichtes Kindermärchen, dass weise Experten die gesellschaftlichen Notwendigkeiten ermitteln können, die dann von Regierenden nur noch pflichtgetreu in die Praxis umzusetzen sind.

In der Corona-Krise lernt die aufmerksame Öffentlichkeit gerade im täglichen Intensivkurs, wie gute Wissenschaft wirklich arbeitet - und wo die Grenzen ihres Wissens und ihrer Methoden liegen.

Eine erfahrene Umweltministerin hat das Verhältnis von Beratern und Politikern vor anderthalb Jahrzehnten einmal so auf den Punkt gebracht: "Beratung muss so angelegt sein, dass sie meine eigene Erkenntnis ermöglicht und unterstützt, nicht aber an ihre Stelle tritt." Sie diene dem Zweck, "Politiker zu einer verantwortlichen Entscheidung zu befähigen." Diese Ex-Ministerin heißt Angela Merkel.

Im Kampf gegen das Coronavirus sind viele der Parameter, die über die Ausbreitung und Gefährlichkeit entscheiden, noch immer nicht genau bekannt. Die epidemiologischen Modellrechnungen sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Das spiegelt sich nicht nur im öffentlichen Streit der verschiedenen Experten. Es wird auch jedem schnell klar, der einmal dem als "Super-Virologen" gefeierten Christian Drosten von der Berliner Charité genauer zuhört.

Zu der sehr hohen Unsicherheit kommt die Begrenztheit der verfügbaren Ressourcen. Das zentrale Ziel ist im Moment, die Klinikkapazitäten nicht zu überfordern. Es gibt akute Lieferengpässe, etwa bei Masken und Schutzkleidung. Sogar volkswirtschaftlich ist erkennbar, dass es so etwas wie ein Ende der Fahnenstange geben wird. Einen Totalstillstand kann sich selbst ein Land wie Deutschland nicht unbefristet leisten.

Wirkliches Entscheiden heißt immer auch: Verzichten. Prioritäten setzen, Trade-Offs bewerten, womöglich nur das kleinere Übel vorziehen. Die deutsche Politik konnte in den vergangenen Jahren stets aus dem Vollen schöpfen. Wirklichen Entscheidungen konnte sie so ausweichen. Was in den Zeiten einer GroKo besonders praktisch war.

X dürfe keinesfalls gegen Y "ausgespielt" werden, hieß der Zauberspruch, mit dem dann beide Interessen befriedigt wurden. Wo das nicht möglich war, wurde das eindeutige Expertenurteil beschworen: Entscheidungen waren dann "alternativlos" - sprich: in Wahrheit gar keine Entscheidungen, die jemand zu verantworten hätte.

Die Corona-Krise erzwingt eine Rückkehr zum politischen Entscheiden. Risiken müssen abgewogen, Prioritäten gesetzt werden - und zwar nicht nur für einzelne Bereiche, sondern mit dem Blick auf die ganze Gesellschaft. Wissenschaftler können die Zusammenhänge erklären und Optionen herausarbeiten. Sie können aber nicht den Kurs festlegen.

Jens Spahn hat in der vergangenen Woche den Deutschen Ethikrat um eine Ad-Hoc-Stellungnahme zu den anstehenden Problemen gebeten. Die Berater, darunter Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen, bekräftigen das erklärte Regierungsziel, die Infektionskurve so energisch "abzuflachen", dass die Klinikkapazitäten reichen und Rationierung in Form von "Triage" vermieden werden kann.

Den Entscheider-Ball spielen die Experten in ihrem Papier jedoch klar zurück: Eindeutige politische Handlungsanweisungen von der (Natur-)Wissenschaft zu verlangen, wäre nicht nur "Überforderung der Wissenschaft". Es "widerspräche auch dem Grundgedanken demokratischer Legitimation." Gerade "schmerzhafte Entscheidungen" müssten von denjenigen Organen getroffen werden, die "hierfür durch das Volk mandatiert sind".

Weiterschieben gilt nicht mehr.