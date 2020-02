10.52 Uhr - Die österreichische Regierung warnt vor Panik und Hysterie angesichts des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit Covid-19 im benachbarten Italien. "Wir sind nach wie vor in einer sicheren, stabilen Situation", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag vor der Tagung von Fachgruppen und dem Einsatzstab.

10.37 Uhr - Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat am Montag die Aktien von Fluggesellschaften und Logistikkonzernen unter Druck gesetzt. Lufthansa Börsen-Chart zeigen, Air France-KLM Börsen-Chart zeigen und IAG Börsen-Chart zeigen büßten jeweils rund sieben Prozent ein. Die Papiere der international tätigen Logistikanbieter Deutsche Post Börsen-Chart zeigen, A.P. Moeller-Maersk Börsen-Chart zeigen und Kühne + Nagel Börsen-Chart zeigen verloren zwischen 4,6 und 5,2 Prozent.

Zur Großbildansicht Peter Macdiarmid/Getty Images Primark-Mutter AB Foods warnt vor Auswirkungen durch das Coronavirus

10.26 Uhr - Der britische Mischkonzern AB Foods hat wegen des Coronavirus vor Auswirkungen auf seine Textilkette Primark gewarnt. Im weiteren Jahresverlauf könne es zu Lieferengpässen seitens der chinesischen Zulieferer kommen, teilte AB Foods am Montag in London bei der Vorlage eines Zwischenberichts mit. Zwar erwartet der Konzern zunächst keine kurzfristigen negativen Folgen. Sollten sich Verzögerungen bei der Produktion jedoch ausweiten, werde sich das Risiko von Lieferengpässen im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs erhöhen.

Deshalb ziehe AB Foods verschiedene Strategien in Erwägung, um die Virus-Folgen abzumildern, hieß es weiter. Dazu gehöre unter anderem eine Erhöhung der Produktionskapazitäten in anderen Regionen abseits von China.

10.25 Uhr - Wegen des Coronavirus ist nun auch im südkoreanischen Fußball der Saisonstart verschoben worden. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga seien von der Entscheidung betroffen, teilte ein Sprecher der K-League in Seoul am Montag mit. Es sei daran gedacht, zunächst die ersten zwei bis vier Spieltage abzusagen. "Wenn sich die Lage wegen des Coronavirus nicht verbessert, kann es auch länger sein", sagte der Sprecher.

10.24 Uhr - Die Zahl der Covid-19-Opfer im Iran ist Medienberichten zufolge auf 12 gestiegen. Nach Angaben des Nachrichtenportals Khabar-Online am Montag sind insgesamt 47 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die Berichte berufen sich auf Quellen im Gesundheitsministerium, sind aber vom Ministerium selbst noch nicht bestätigt worden.09.55 Uhr - Das chinesische Tourismusministerium warnt Landsleute vor Reisen in die USA. Dort seien chinesische Touristen unfair behandelt worden im Zusammenhang mit übertriebenen Maßnahmen im Kampf gegen die Epidemie.

09.51 Uhr - Der Passagier- und Güterverkehr der Deutschen Bahn von und nach Italien läuft auch am Montagvormittag. Es gebe derzeit keine Einschränkungen, teilt der Staatskonzern mit.

Zur Großbildansicht AP Test der "Westerdam"_Passagiere. Das Kreuzfahrtschiff war in Kambodscha gestrandet. Alle Passagiere werden auf das Coronavirus getestet bevor sie sich auf den Heimflug machen dürfen. Unter den Passagieren waren auch 57 Deutsche.

09.50 Uhr - Fünf Sachsen befinden sich wegen des grassierenden Coronavirus vorsorglich in häuslicher Isolation. Sie zeigten alle bisher keine Symptome einer Erkrankung, teilte das Gesundheitsministerium in Dresden am Montag mit. Die Betroffenen stünden in Kontakt mit den Gesundheitsämtern und müssten zwei Mal am Tag Fieber messen. Die Vorsorgemaßnahme werde noch eine Woche dauern. Die fünf Sachsen - zwei aus Dresden und drei aus dem Landkreis Meißen - waren an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Westerdam" in Asien unterwegs.

Eine Mitpassagierin aus den USA war zunächst positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden, stellte sich dann aber doch nicht als infiziert heraus. Mittlerweile wurden alle Gäste und Crewmitglieder negativ auf das Virus getestet. Zu den 2300 Menschen an Bord hatten auch 57 Deutsche gehört.

09.48 Uhr - Die Aktien der europäischen Luxusbranche sind am Montag wegen des sich in Italien ausbreitenden Coronavirus stark unter Druck geraten. In Paris fielen LVMH um 4,2 Prozent, Kering um 5,6 Prozent und Hermes um 3,7 Prozent.

In Zürich sackten Richemont um 5,3 Prozent ab und Swatch fielen um 5,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2009. In London büßten Burberry 4,5 Prozent ein. "Die sich fortsetzende Ausbreitung des Coronavirus erhöht kurzfristig die Risiken für die Luxusbranche", schrieb Analystin Zuzanna Pusz von der Investmentbank UBS. Vor allem ein damit verbundener Rückgang des internationalen Tourismus schlage negativ durch, denn 43 Prozent des gesamten Branchenumsatzes resultierten aus Käufen von Touristen.

Zur Großbildansicht AFP Italien riegelt Ortschaften ab - wie hier die kleine Stadt Casalpusterlengo, südöstlich von Mailand

09.40 Uhr - Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien löst eine Flucht aus italienischen Wertpapieren aus. Der Leitindex der Mailänder Börse rutschte am Montag um 4,3 Prozent ab und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu. Italienische Staatsanleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen auf 1,002 Prozent.

09.31 Uhr - Die EU will über 230 Millionen Euro für den weltweiten Kampf gegen das Virus aufbringen. EU-Krisenbeauftragter Janez Lenarcic sagt, die Maßnahmen müssten angemessen und koordiniert sein. "Mit mehr als 2600 Toten gibt es keine andere Option, als sich auf allen Ebenen vorzubereiten", so Lenarcic. Das neue Hilfspaket solle die Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützen und Ländern mit schwächerem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. Allein 90 Millionen Euro sollen in die Suche nach einem Impfstoff investiert werden. "Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass es sich um eine globale Herausforderung handelt."

09.28 Uhr - China verschiebt nach einem Bericht des Staatssenders die jährliche Sitzung des Volkskongresses. Ein neuer Termin werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

09.14 Uhr - In Kuwait und Bahrain gibt es Staatsmedien zufolge die ersten bekannten Coronavirus-Fälle. Es handele sich ausnahmslos um Personen, die den Iran besucht hätten. Der Iran hat bislang 43 Infektionen bekanntgemacht.

09.05 Uhr - In Norditalien ist eine vierte Person gestorben, die mit dem Virus infiziert war, wie der Radiosender RAI berichtet. Der 84 Jahre alte Mann sei in einem Krankenhaus in Bergamo ums Leben gekommen, berichtete am Montag die Region Lombardei. Der Mann habe andere Vorerkrankungen gehabt, erklärte Regionalpräsident Attilio Fontana in einem Radiointerview. Die Zahl der Infizierten sei alleine in der Lombardei auf 165 gestiegen - am Vorabend waren es in ganz Italien nach Angaben des Zivilschutzes noch rund 150.

Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien. Fontana sprach sich gegen Hamsterkäufe aus. "Der Wettlauf um Lebensmittel hat keinen Sinn. Die Lieferungen sind gesichert", sagte er. Auf Fotos und Videos waren leer geräumte Regale in Supermärkten in Mailand zu sehen - und lange Schlangen an Kassen.

In der Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi - die südlich der Millionenmetropole Mailand liegt - zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte, wer rein und raus darf. Zudem wurde eine Gemeinde in Venetien abgeriegelt.

08.33 Uhr - Afghanistans Gesundheitsministerium meldet den ersten Fall einer bestätigten Coronavirus-Erkrankung in dem Land.

08.32 Uhr - Der französische Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari sagt BFM Business, eine Schließung der Grenzen zu Italien sei nicht nötig. Ein solcher Schritt wäre nicht sinnvoll, da die Ausbreitung des Virus vor Grenzen nicht halt mache, ergänzt er.

Zur Großbildansicht AP Die Börsen in Asien stehen wegen des Coronavirus unter Druck

07.37 Uhr - Südkoreas Präsident Moon Jae In fordert die Regierung dazu auf, über einen Zusatzhaushalt nachzudenken, mit dem die Folgen des Coronavirus abgefedert werden sollen.

05.06 Uhr - China stellt 99,5 Milliarden Yuan (14,16 Milliarden Dollar) für die Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs zur Verfügung. Wie die Finanzmittel verteilt würden, kündigte der stellvertretende Finanzminister Ou Wenhan während einer Pressekonferenz in Peking zunächst nicht an.

04.27 Uhr - Die Zahl der Virus-Erkrankungen in Festland-China steigt nach Angaben der Behörden um 409 an. Am Vortag hatte es 648 neue Fälle gegeben. Damit liegt die Zahl der Erkrankten demnach insgesamt nun bei 77.150. Die Zahl der Toten steigt um 150, nach 97 am Samstag. Insgesamt starben damit bislang 2592 Menschen an den Virus-Folgen. Allein in der Provinz Hubei sind 149 der 150 Toten gemeldet und 398 der insgesamt 409 Neuerkrankungen.

03.34 Uhr - Die Regierung in Neuseeland verlängert das Einreiseverbot für Reisende vom chinesischen Festland. Die Einschränkung gelte weitere acht Tage und werde danach erneut überprüft, sagt Premierministerin Jacinda Ardern auf einer Pressekonferenz. Neuseeland hat bisher keine bestätigten Fälle des Virus.

03.02 Uhr - Vier chinesische Provinzen - Yunnan, Guangdong, Shanxi und Guizhou - fahren ihre Notfallmaßnahmen für das Coronavirus zurück. Die örtlichen Gesundheitskommissionen teilten mit, dass Yunnan und Guizhou ihre Sofortmaßnahmen von Stufe I auf Stufe III senken würden, während Guangdong und Shanxi ihre Maßnahmen auf Stufe II herabstufen würden. China verfügt über ein vierstufiges Reaktionssystem für öffentliche Gesundheitsnotfälle. Es legt fest, welche Maßnahmen anzuwenden sind, wobei die Stufe I die schwerwiegendsten Maßnahmen bei einem Gesundheitsnotstand darstellt.

02.49 Uhr - Südkorea meldete 161 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Patienten nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Land auf 763. Ein Erkrankter sei an den Folgen des Virus gestorben, womit die Zahl der Todesopfer in Südkorea auf sieben steigt.

02.40 Uhr - In den letzten Wochen ist nach Firmenangaben kein deutscher Unilever-Mitarbeiter in der norditalienischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung gewesen, in der ein am Coronavirus Sars-CoV-2 erkrankter Kollege arbeitet. "Das haben wir sofort überprüft, sagte Unilever-Sprecher Konstantin Bark am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Da gab es keine persönlichen Kontakte." Es gebe auch keine Berührungspunkte zwischen der Einrichtung in Casalpusterlengo in der norditalienischen Lombardei und dem deutschen Markt.

Zu weiteren Maßnahmen in Italien äußerte sich der Unilever-Sprecher nicht. Der an Covid-19 erkrankte 38-jährige Italiener hatte das Virus unwissentlich verbreitet. Er wurde auf der Intensivstation im Krankenhaus von Codogno in der Provinz Lodi behandelt. Bei ihm war das Virus am Donnerstag nachgewiesen worden.

02.24 Uhr - US-Präsident Trump will die am Coronavirus erkrankten US-Passagiere vom Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" nun doch nicht wie ursprünglich angedacht in einer Bundeseinrichtung in Alabama unterbringen. "Ich habe gerade mit dem Präsidenten telefoniert. Er sagte mir, dass seine Regierung keine mit dem Coronavirus infizierten Passagiere vom Kreuzfahrtschiff Diamond Princess nach Anniston, Alabama, schicken wird. Danke, Trump, dass Sie mit uns zusammengearbeitet haben, um die Sicherheit aller Einwohner zu gewährleisten", erklärte Senator Richard Shelby auf Twitter. Es bleibt zunächst unklar, wo die Patienten stattdessen unter Quarantäne gestellt werden sollen. Das Weiße Haus war nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar.

