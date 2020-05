Beachvolleyballspieler in einem Park in Stockholm

Schweden hat im Anti-Covid-Kampf schlimm gepatzt und steht wirtschaftlich nicht besser da als andere Länder. Trotzdem hat seine Strategie einen Vorteil.

Schwedens Seuchenpolitiker sehen sich auf dem richtigen Weg, auch wenn es ein Sonderweg ist. Die Regierung hatte in der Corona-Krise nur vergleichsweise moderate Restriktionen verhängt. Sie appellierte stattdessen an die Vernunft der Bürger, um die Infektionskurve deutlich abzuflachen.

Anders Tegnell, der Chefepidemiologe der schwedischen Gesundheitsbehörde, sagt nun, dass der Höhepunkt der Ansteckungswelle wohl erreicht sei. Und dass im Großraum Stockholm in einigen Wochen sogar die sogenannte "Herdenimmunität" erreicht sein könnte.

Kann der Rest der Welt aus diesem Alleingang etwas lernen?

Die gesundheitspolitische Zwischenbilanz der Schweden ist ziemlich durchwachsen. Viele Kritiker sehen sich bestätigt: Schwedens Infektionszahlen sind seit Anfang April deutlich höher als die seiner skandinavischen Nachbarn. Die Zahl der Covid-Toten ist in Relation zur Bevölkerung sogar fast dreimal so hoch wie in Dänemark oder Deutschland.

Mindestens drei Gründe dafür sieht der schwedische Politologe Hans Bergstrom: Einzelne Bürger verhielten sich eben doch rücksichtslos. Die Regierung habe das Problem der symptomlos Infizierten zu spät erkannt. Zudem spiele die veränderte Bevölkerungsstruktur eine Rolle: So treffe das Virus überproportional die vielen Migranten, die von der Informationspolitik schlecht erreicht werden und teilweise dicht gedrängt in Großfamilien leben.

Ein besonderes Problem ragt allerdings heraus: Mehr als ein Drittel der schwedischen Covid-Toten ist in Pflegeheimen zu beklagen. Das Virus hat drei Viertel der gut 100 Einrichtungen in Stockholm erreicht. Auch die Regierung räumt ein, dass es schlimmste Patzer beim Schutz der Heime gegeben hat.

"Die Strategie war, diese Menschen zu schützen, und dieser Teil hat nicht funktioniert", sagt der Chefepidemiologe Tegnell.

Wie fatal es ist, wenn Heime und Kliniken vom Virus überrollt werden, zeigen auch Daten aus anderen Ländern. Laut einer internationalen Vergleichsstudie verzeichnen etwa Belgien und Frankreich, die eine sehr hohe Covid-Sterblichkeit zu beklagen haben, rund die Hälfte aller Toten in Pflegeheimen. Deutschland hat bisher kein vergleichbar flächendeckendes Problem. Aber die Lehre ist eindeutig: Der Schutz dieser Einrichtungen bleibt eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen.

Auf den ersten Blick verwunderlich ist die ökonomische Zwischenbilanz der schwedischen Liberalität: Deutlich besser als anderswo läuft es hier auch nicht.

Schwedens Regierung rechnet mit einem BIP-Einbruch zwischen vier und zehn Prozent im laufenden Jahr. Die Zahl der Entlassungen ist hochgeschnellt und war zuletzt doppelt so hoch wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Die Volkswirte der Großbank Nordea sehen die schwedische Wirtschaft "am Rande eines Kliffs".

Obwohl Handel und Gastronomie unter Auflagen weiterarbeiten dürfen, sind ihre Geschäfte stark rückläufig. So zeigen etwa Abrechnungsdaten des Softwareunternehmens Caspeco, dass die Umsätze in Restaurants seit Mitte März um gut zwei Drittel unter Vorjahr bleiben. Das Verbrauchervertrauen ist im April auch in Schweden so stark eingebrochen wie zuletzt in der Weltfinanzkrise.

In einer Konsumentenbefragung, die für McKinsey durchgeführt wird, äußerten sich die Schweden zuletzt zwar nicht so deprimiert wie die Italiener und Franzosen. Aber doch ähnlich skeptisch wie die Briten. Vergleichsweise optimistisch sind dagegen ausgerechnet die Deutschen.

Die Hoffnung, dass staatliche "Lockerungen" wie von selbst den Konsum wieder in Gang setzen, wird durch die schwedischen Erfahrungen also stark relativiert. Offensichtlich wird die Wirtschaft nicht ausschließlich durch die staatlichen Verbote ausgebremst. Sondern ebenso durch Angst vor dem Virus, wirtschaftliche Unsicherheit und triste Zukunftsaussichten.

Dazu passt, dass auch der deutsche Handel in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung eher enttäuschende Umsätze meldete. Ein Team von Wirtschaftsforschern hat gezeigt, wie sehr schon allein die öffentlichen Statements der Kanzlerin die Konsumlaune beeinflussen.

Klare Erfolge beim Kampf gegen das Virus sind eine notwendige Voraussetzung für einen echten Aufschwung. So lange viele Bürger eine gefährliche Ansteckung fürchten, werden sie die öffentlichen Räume und jede Art von Massenveranstaltung meiden. Die Signale, die von der Politik gegeben werden, spielen aber ebenfalls eine Rolle.

Schwedens Chefepidemiologe Tegnell begründet seine liberale Linie sehr pragmatisch. Auch ihm gehe es nur darum, die Ansteckungsrate zu reduzieren und das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Die umstrittene "Herdenimmunität" sei gar nicht das Ziel.

Entscheidend ist für Tegnell, seine Strategie möglichst lange durchhalten zu können. Denn das Virus werde nicht verschwinden, und es lasse sich auch nicht aussperren: "Wir müssen lernen, mit dieser Krankheit zu leben."

Der Appell an die Vernunft ist aus Sicht der Schweden flexibler und nachhaltiger als eine drastische Verbotspolitik, die irgendwann Ablehnung provoziert. Auch für die Wirtschaft ergibt sich daraus kein Patentrezept, sondern eher eine Überwinterungsstrategie: Wenn der Umsatz auf ein Drittel fällt, ist das immer noch besser zu managen, als wenn er zwangsweise Null beträgt.