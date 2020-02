Die Zahl der Neuinfektionen am Coronavirus steigt weiter. Südkorea registrierte 31 neue Fälle, allein 23 gingen auf einen Gottesdienst in Daegu zurück. Mittlerweile bekommt auch der weltgrößte Reedereikonzern Maersk die Auswirkungen zu spüren. Lufthansa und Air France-KLM berichten von zahlreichen Flugzeugen, die am Boden bleiben.

13.24 Uhr - Zwei mit dem Kreuzfahrtschiff "Westerdam" in Kambodscha gestrandete Deutsche aus Dorsten werden an diesem Freitag an ihrem Wohnort zurückerwartet. Das Ehepaar sei gebeten, sich anschließend zunächst in häuslicher Quarantäne aufzuhalten. Dies habe das Robert Koch-Institut dem Kreis Recklinghausen mitgeteilt, sagte Kreissprecher Jochem Manz am Donnerstag. Am Freitag zurückerwartet werde auch ein Ehepaar aus Recklinghausen. Auch sie sollen zunächst in häuslicher Quarantäne bleiben.

Das aus Hongkong kommende Kreuzfahrtschiff "Westerdam" hatte nach einer Irrfahrt am Donnerstag vergangener Woche im Hafen von Sihanoukville in Kambodscha angelegt. Zuvor hatte es aus Sorge vor einer Einschleppung des Coronavirus Sars-CoV-2 mehrere Häfen nicht anlaufen dürfen.

12.55 Uhr - Berlin erwartet am kommenden Wochenende deutsche Passagiere von Bord des in Japan liegenden Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess", auf dem das neuartige Coronavirus grassiert. "Voraussichtlich an diesem Samstag wird es eine Landung in Tegel geben, wieder im militärischen Teil, weil auch zwei Berlinerinnen und Berliner unter den Passagieren sind", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Beide seien negativ auf Sars-CoV-2 getestet. Geplant sei, sie zunächst 14 Tage zu Hause zu isolieren. Das Verfahren sei mit allen beteiligten Behörden in Bund und Ländern abgestimmt. Weitere Details nannte Kalayci nicht.

Bis zum Vortag waren auf dem Schiff 621 Infektionen unter den Menschen an Bord nachgewiesen worden. Zwei Passagiere starben inzwischen. Die Ausschiffung der rund 3000 Menschen auf dem Schiff ist in Gang und soll mindestens bis Freitag dauern. Zuletzt stand im Raum, deutsche Passagiere mit einem italienischen Flugzeug zurück nach Europa zu bringen. Vor knapp zwei Wochen waren 20 China-Rückkehrer in Berlin gelandet und in Köpenick unter Quarantäne gestellt worden. Sie können die Quarantäne voraussichtlich am kommenden Sonntag verlassen.

12.25 Uhr - Aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus Sars-Co-V2 haben in der Zentralukraine Anwohner eine Verbindungsstraße zu einer Quarantänestation blockiert. Dabei sei es auch zu Rangeleien mit der Polizei gekommen, teilte die Behörde in Poltawa am Donnerstag mit. Auch in westukrainischen Städten gab es ähnliche Proteste.

Es ist geplant, Dutzende Ukrainer in einem Sanatorium der ukrainischen Nationalgarde in der Ortschaft Nowi Sanschary knapp 300 Kilometer östlich von Kiew unterzubringen. Sie wurden neben anderen Staatsangehörigen am Donnerstag mit einem Charterflug aus der chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogen. An Bord befinden sich 45 Ukrainer und 27 Angehörige anderer Staaten. Alle Passagiere müssen für zwei Wochen in Quarantäne, wie es vom Gesundheitsministerium hieß. In der Ukraine wurde bisher keine Sars-CoV-2-Infektion gemeldet.

Zur Großbildansicht AP Händler in Südkorea versuchen sich ebenfalls durch Masken vor einer Ansteckung zu schützen. In Südkorea ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich angestiegen.

12.01 Uhr - "Der Ausbruch des Coronavirus und seine möglichen Auswirkungen auf das weltweite Wachstum sorgt für neue Unsicherheit", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Donnerstag in Frankfurt laut Redetext. Zwar wiesen einige Umfragen darauf hin, dass sich die konjunkturelle Lage in der Euro-Zone leicht verbessere. Nach wie vor würden aber die Gefahren für das Wirtschaftswachstum überwiegen. Vor diesem Hintergrund benötige die Konjunktur weiterhin eine "starke Unterstützung" durch die Geldpolitik, sagte der Stellvertreter von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde.

Chinas Notenbank senkte am Donnerstag im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virusepidemie ihre Zinsen. Der einjährige Referenz-Zinssatz (LPR) wurde auf 4,05 Prozent von 4,15 Prozent herabgesetzt. Die EZB hatte auf ihrer Sitzung im Januar ihre Geldschleusen weit offen gelassen. Zuletzt hatte eine Umfrage unter 5000 Firmen signalisiert, dass die Konjunktur im Währungsraum wieder etwas anzieht und sich die Industrie nach einem starken Einbruch etwas gefangen hat.

11.38 Uhr - Die Folgen des Coronavirus belasten die Lufthansa deutlich. "Wir haben derzeit konzernweit 13 Flugzeuge am Boden wegen des Coronavirus", sagte ein Airline-Sprecher am Donnerstag. Es handelt sich demnach um Langstreckenmaschinen, die derzeit nicht nach Festland-China fliegen. "Das hat spürbare wirtschaftliche Folgen." Erste Analysen, wie stark dies Gewinn und Umsatz dämpfe, werde die Lufthansa auf der Bilanzpressekonferenz am 19. März vorlegen, sagte der Sprecher.

Der Lufthansa-Rivale Air France-KLM hatte am Donnerstag erklärt, die Coronavirus-Krise hinterlasse Spuren in der Bilanz. Sollten die Flüge nach China bis April ausgesetzt bleiben, werde dies den Unternehmensgewinn allein bis dahin um 150 bis 200 Millionen Euro schmälern. Die Aktien der Lufthansa war bis mittags der größte Verlierer im Dax mit einem Minus von 3,7 Prozent. Ebenfalls unter Druck waren die Papiere von Air France-KLM.

11.13 Uhr - Der weltgrößte Reedereikonzern Maersk geht wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China von einem schwachen Start ins Geschäftsjahr 2020 aus. Der Ausbruch habe die Aussichten für das Jahr deutlich undurchsichtiger gemacht, teilte der dänische Schifffahrtsriese am Donnerstag bei der Bekanntgabe seiner Jahreszahlen in Kopenhagen mit.

"Während Fabriken in China in Verbindung mit dem Chinesischen Neujahrsfest und als Ergebnis des Coronavirus länger als üblich geschlossen bleiben, erwarten wir einen schwachen Start ins Jahr", erklärte das Unternehmen. Wenn in China weniger Waren produziert werden, bedeutet das für Maersk, dass es weniger Produkte aus der Volksrepublik nach Europa und Nordamerika verschiffen kann.

Zur Großbildansicht AP Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter, allerdings hat die chinesische Gesundheitsbehörde erneut die Kriterien für die Statistik geändert.

11.02 Uhr - Die Behörden in der chinesischen Provinz Hubei, die besonders stark von der Coronavirus-Epidemie betroffen ist, verlängern den Zwangsurlaub für Unternehmen und Schulen. Die Betriebe sollten nicht vor dem 11. März ihre Arbeit wieder aufnehmen, teilen die Behörden mit. Nur Firmen, die mit der Bekämpfung der Epidemie befasst seien, und der benötigte Öffentliche Dienst seien davon ausgenommen. Auch die Schulen sollen geschlossen bleiben. Die Behörden verlängern damit die Zwangsferien, die nach bisherigen Plänen am Freitag enden sollten.

10.42 Uhr - Im Iran gibt es drei weitere Infektionsfälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit sei ihre Zahl auf fünf gestiegen.

04.06 Uhr - Zwei ältere Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" sind einem Medienbericht zufolge an der Viruserkrankung gestorben. Es handle sich um ein Mann und eine Frau, die mehr als 80 Jahre alt gewesen seien, berichtete der japanische Sender NHK unter Berufung auf Regierungskreise. Das Schiff war vor Japan unter Quarantäne gestellt worden, inzwischen dürfen die Passagiere es verlassen.

03.09 Uhr - Der deutliche Rückgang der Fallzahlen in der chinesischen Provinz Hubei geht nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission auf eine neue Zählmethodik zurück. Es seien jetzt alle Fälle aussortiert worden, bei denen zwar die Symptome der Viruserkrankung vorlägen, die Tests jedoch ein negatives Ergebnis ergeben hätten.

02.58 Uhr - Die chinesische Notenbank senkt zur Stärkung der Wirtschaft Referenz-Zinssatz Loan Prime Rate (LPR).

02.39 Uhr - Südkoreas Gesundheitsbehörden bestätigen 31 neue Fälle. Damit seien insgesamt 82 Erkrankte bekannt, teilen die Zentren für Seuchenkontrolle (KCDC) mit. Von den neuen Fällen gingen 23 auf einen Gottesdienst in Daegu zurück. Der Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in Südkorea hat neue Furcht vor einer weltweiten Ansteckungswelle geweckt. In der 2,5-Millionen-Metropole Daegu wurden am Donnerstag mehr als 50 neue Infektionen registriert. Bei mindestens 90 Menschen wurden Symptome festgestellt, nachdem sie Gottesdienste besucht hatten. An diesen hatte auch eine Frau mit nachgewiesener Erkrankung teilgenommen.

Bürgermeister Kwon Young-jin forderte die Bewohner der viertgrößten Stadt des Industrielandes auf, die Häuser nicht zu verlassen. "Wir haben eine beispiellose Krise", sagte er und kündigte den Test aller Mitglieder der Kirchengemeinde an. China dagegen meldete einen Rückgang bei den Neu-Infektionen: Am Mittwoch habe es knapp 400 Fälle nach über 1700 am Vortag gegeben. Jedoch hat China die Diagnose-Methoden geändert, was als ein Grund für den Rückgang gesehen wird.

Südkorea bestätigte zudem den ersten Toten aufgrund des Virus und nun insgesamt über 100 nachgewiesene Infektionen. Die Lage sei sehr ernst, sagte Vize-Gesundheitsminister Kim Kang-lip. Der Ausbruch in Korea könnte darauf hindeuten, dass die Lungenkrankheit doch ansteckender ist als bislang gedacht.

01.10 Uhr - Die chinesische Provinz Hubei meldete 349 Neuinfektionen an dem Coronavirus. Damit stieg die Gesamtsumme auf 62.031 Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen sank jedoch im Vergleich zu Mittwoch mit 1794 neuen Infektionen deutlich, allerdings hatte die Gesundheitsbehörde in China auch die Kriterien zur Diagnostik erneut verändert. So ist unter anderem die Kategorie der klinisch diagnostizierten Fälle zum Beispiel durch Röntgen rausgefallen. Die besonders betroffene Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Millionenstadt Wuhan ausgebrochen war, hatte vergangene Woche damit begonnen, auch solche Diagnosen zu zählen, die auf einer Kombination von Faktoren wie etwa Lungenbildern und dem körperlichen Zustand beruhen. Nun sollen wieder nur Labortests maßgeblich sein, die aber laut Experten in der Vergangenheit auch offensichtliche Erkrankungen nicht immer gleich erkannt haben. Für das Festland China wurden insgesamt 394 Neuinfektionen gemeldet und 114 weitere an dem Virus Verstorbene. Am Mittwoch waren noch 1749 neue Infektionen mit dem Erreger bestätigt worden.

00.34 Uhr - Das neuartige Coronavirus wird einer chinesischen Studie zufolge eher wie die Grippe übertragen und damit leichter als etwa der verwandte Sars-Erreger. Während dieses sich in unteren Atemwegen festsetze, sei das neue Virus auch in den oberen Atemwegen nachweisbar, hieß es laut der Veröffentlichung in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine". Dies würde bedeuten, dass es leichter übertragbar ist als das Sars-Virus.

