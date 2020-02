Die Zahl der Neuinfektionen am Coronavirus steigt weiter. In Japan befürchtet man ebenfalls einen Anstieg. Nissan und Honda halten ihre Werke in China noch geschlossen. Toyota will stattdessen die Produktion wieder aufnehmen.

10.46 Uhr - Einen Monat nach dem erstmaligen Nachweis eines Falls der neuen Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea ist die Zahl der Infizierten im Land den zweiten Tag in Folge sprunghaft gestiegen. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention meldeten im Verlauf des Freitags 100 neue Fälle. Nach 52 Fällen über Nacht seien bis zum Nachmittag (Ortszeit) 48 hinzugekommen. Damit stieg die Zahl der Menschen, die sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben, in Südkorea auf 204. Es ist der bisher größte bekannte Ausbruch außerhalb Chinas.

10.25 Uhr - Der japanische Textilkonzern Fast Retailing öffnet etwa 100 Geschäfte seiner Marke Uniqlo in China wieder. Ein Drittel der rund 750 Filialen blieben aber wegen des Coronavirus am Freitag geschlossen. Einige der Partnerfabriken würden auch schrittweise wieder hochgefahren, sagte eine Sprecherin des Modekonzerns. Die Lieferung einiger Teile der neuen Kollektion habe sich wegen des Ausbruchs verzögert.

10.15 Uhr - Während die Autohersteller Nissan und Honda ihre Produktion in China noch weiter ruhen lassen, kündigt Toyota: an, am Montag in seinem Werk in Chengdu in der südwestlichen Provinz Sichuan die Produktion wieder aufzunehmen. Alle vier Montagewerke in China sollen ab nächster Woche wieder produzieren, jedoch zum Teil reduziert, hieß es.

10.02 Uhr - In chinesischen Gefängnissen in mindestens drei Provinzen des Landes haben sich bislang mehr als 450 Insassen und 7 Aufseher mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Betroffen seien Haftanstalten in der schwer von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina, aber auch in Ostprovinzen Zhejiang und Shandong, wie die Zeitung "Global Times" an Freitag berichtete.

Als Konsequenz seien Verantwortliche der Haftanstalten und Justiz in Zhejiang und Shandong ihrer Posten entbunden worden. Allein in der Provinz Hubei seien 220 Infektionen gemeldet worden - in einem "handschriftlichen Bericht" der Gefängnisverwaltung, weil es kein computerbasiertes Meldesystem gebe, wie die Zeitung berichtete.

Im Rencheng-Gefängnis in Shandong gebe es weitere 207 Infektionen, darunter 7 Polizeibeamte. Der Parteichef des Justizverwaltung der Provinz sei entlassen worden, weil er den Ausbruch nicht verhindert habe, so die Zeitung. Auch in der Provinz Zhejiang seien in der Shilifang-Haftanstalt 34 Insassen infiziert, berichtete das Blatt auf Twitter. Sie seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden.

09.38 Uhr - Die Aktien von MTU Aero Engines sind am Freitag weiter gefallen. Damit beläuft sich das Minus binnen drei Tagen nun auf 7 Prozent. Vorsichtige Aussagen des Triebwerkherstellers zum weiteren Jahresverlauf wegen des Coronavirus hatten den Kurs schon am Vortag unter Druck gesetzt.

"Der Risikohinweis zum Coronavirus belastet", schrieb Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die Unsicherheit begrenze das Kurspotenzial der "anspruchsvoll bewerteten Aktie". Das mit China Southern Airlines betriebene Joint Venture MTU Maintenance Zhuhai sei der größte Betrieb für die Instandhaltung von Triebwerken in China und 2019 ein wesentlicher Ertragstreiber gewesen.

09.07 Uhr - Die Ankunft einer Maschine in Stuttgart mit Rückkehrern aus der vom neuen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan verzögert sich. Das Flugzeug mit 15 Personen treffe voraussichtlich gegen 12.00 Uhr ein, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag mit. Die Reisenden sollten laut Plan in Paris zwischenlanden. Die Behörden gehen davon aus, dass die Passagiere gesund sind.

8.45 Uhr - Der österreichische Faserhersteller Lenzing hat seine Produktion am Standort Nanjing in China wieder vollständig hochgefahren. Aufgrund intensiver Transportkontrollen im Zuge der aktuellen Situation rund um das Coronavirus kam es zuletzt zu Lieferengpässen in der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen, wie der Konzern erklärt. Aus diesem Grund waren zwei Produktionslinien kurzfristig zurückgefahren worden.

08.35 Uhr - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie ziehen sich Anleger aus asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 0,4 Prozent auf 23.387 Punkte.

08.19 Uhr - Nach Honda teilt auch Nissan mit, die Autoproduktion im Zentrum des Corona-Ausbruchs länger ruhen zu lassen. Für zwei Fabriken in der Provinz Hubei werde die Terminplanung für einen Neustart der Fertigung überarbeitet, erklärt das japanische Unternehmen. Hintergrund sei neben entsprechenden Anordnungen der Behörden auch die Lage der Zulieferer. Nissan musste bereits in seiner Heimat die Produktion an einigen Standorten drosseln, weil Bauteile aus China fehlten.

07.31 Uhr - In Wuhan bleibt die Fabrik des Autobauers Honda länger geschlossen als geplant. Das Unternehmen kündigt an, den Betrieb erst am 11. März aufzunehmen. Damit folgt Honda einer Aufforderung der chinesischen Behörden an die Industrie, wegen des Virus die Werksferien in Wuhan weiter zu verlängern. Honda hat den Betrieb in anderen chinesischen Fertigungsanlagen bereits wieder aufgenommen, wie die Firma mitteilt.

06.47 Uhr - Mit mehr als 700 Fällen zählt Japan die meisten Infektionen mit dem neuen Erreger außerhalb Chinas. Allein 634 davon betreffen bislang Menschen, die an Bord des bis vor zwei Tagen unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" waren. Dennoch beeinträchtigt die Angst vor dem Virus immer mehr Sportveranstaltungen in Japan.

Nachdem die Organisatoren des traditionellen Tokio-Marathons kürzlich entschieden hatten, dass in diesem Jahr nur Top-Athleten, aber keine Amateure teilnehmen dürfen, wurde dasselbe nun für den Frauen-Marathon in Nagoya beschlossen. Der Stadt-Marathon in Nagoya wurde zudem ganz abgesagt. Zudem sagte der Japanische Verband der Parasportler einen ab 28. Februar geplanten dreitägigen Boccia-Wettbewerb ab, an dem auch Ausländer antreten sollten.

Japans Gesundheitsminister Katsunobu Kato rief die Organisatoren verschiedenster Veranstaltungen auf, ihre Pläne zu überdenken. Eine Absage fordere die Regierung zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht. Das IOC ist nach Gesprächen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO überzeugt, dass die Olympischen Spiele in Tokio wegen des Coronavirus nicht abgesagt oder an einen anderen Ort verlegt werden müssen.

06.44 Uhr - Die Gesundheitskommission hebt die zuletzt bekanntgemachte Zahl der Erkrankten in der besonders stark von der Epidemie betroffenen Provinz Hubei um 220 an. Hierbei handele es sich um Personen in zwei Gefängnissen, teilt die Behörde mit. Insgesamt liege die Zahl der Infizierten in der Provinz damit bei 62.662.

05.40 Uhr - Mehr als 400 Passagiere des vor Yokohama liegenden Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" bereiten sich darauf vor, das Schiff zu verlassen. 3700 Menschen an Bord des Schiffes waren seit dem 3. Februar unter Quarantäne, bei 600 von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Zwei von ihnen, Japaner in ihren Achtzigern, starben am Donnerstag.

Zur Großbildansicht AP In Hongkong versuchen sich die Menschen wie überall in China mit Atemmasken zu schützen

04.30 Uhr - Chinas Regierung rechnet Ende April mit der klinischen Erprobung eines ersten Impfstoffs gegen das neue Coronavirus. Das sagte der Vizeminister für Wissenschaft und Technologie, Xu Nanping.

04.15 Uhr - Die chinesischen Importe und Exporte werden nach Angaben des Handelsministeriums im Januar und Februar von der Virusepidemie getroffen. Ihr Wachstum werde sich merklich abschwächen, teilte das Ministerium mit. Für das Gesamtjahr werde der Außenhandel aber "innerhalb vernünftiger Grenzen" erwartet.

02.35 Uhr - Die Zahl der Neuansteckungen in China hat sich am Donnerstag mehr als verdoppelt. Die Nationale Gesundheitskommission berichtete von 889 neuen Krankheitsfällen, verglichen mit 394 Fällen am Vortag. Die Zahl der Todesfälle wuchs um 118 auf 2236.

00.35 Uhr - In der chinesischen Provinz Hubei, die besonders stark von der Coronavirus-Epidemie betroffen ist, sind am Donnerstag 115 Menschen an der Infektionskrankheit gestorben, sieben mehr als am Tag davor. Wie die Gesundheitsbehörde der Provinz mitteilte, stieg die Zahl der Neuansteckungen auf 411 von 349. Insgesamt seien in Hubei bisher 2144 Menschen an der Krankheit gestorben.