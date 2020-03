Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Kalifornien ruft den Notstand aus. Italien schließt landesweit jetzt doch sämtliche Schulen und Universitäten. Eine britische Fluggesellschaft meldet Insolvenz an. Israel schottet sich hermetisch ab. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklung zur Corona-Krise am Donnerstag.

07.00 Uhr - Die Industrie sieht die Gefahr einer Rezession in Deutschland angesichts massiver Folgen für die Wirtschaft durch den neuartigen Coronavirus erheblich gestiegen. Ohne wirtschaftliche Normalisierung in den von der Corona-Epidemie betroffenen Ländern im zweiten Quartal erwartet der BDI für Deutschland für das Gesamtjahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung, heißt es im neuen Quartalsbericht des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Es wäre die erste Rezession der lange Jahre von Wachstum verwöhnten deutschen Wirtschaft seit 2009. Der BDI hatte bisher ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,5 Prozent erwartet. Dies liegt aber auch daran, dass das Jahr mehr Arbeitstage hat. 2019 war die deutsche Wirtschaft um 0,6 Prozent gewachsen, das war deutlich weniger als in den beiden Vorjahren.

05.00 Uhr - In Italien schließen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab diesem Donnerstag alle Schulen und Universitäten bis zum 15. März. Das hatte Bildungsministerin Lucia Azzolina am späten Mittwochabend mitgeteilt. Italien ist der größte Herd des Virus in Europa. In Deutschland sind flächendeckende Schulschließungen weiterhin nicht geplant. Gegen generelle Schulschließungen sprachen sich sowohl die Kultusministerkonferenz als auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus.

04.00 - Die britische Regionalfluggesellschaft Flybe hat Insolvenz angemeldet. Die bereits angeschlagene Fluggesellschaft konnte dem durch das Coronavirus verursachten Rückgang der Reisenachfrage nicht länger standhalten. "Alle Flüge bleiben am Boden und das Geschäft ist mit sofortiger Wirkung eingestellt", erklärt die Fluggesellschaft. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY werde die Abwicklung übernehmen. Die Pleite gefährdet rund 2000 Arbeitsplätze und kommt für Premierminister Boris Johnson ungelegen, der die regionalen Verkehrsverbindungen stärken will.

Zur Großbildansicht Luca Bruno / AP / DPA Apotheke in Codogno, Italien

03.30 Uhr - Kalifornien hat am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Die Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat. Per Notstandserklärung können im Ernstfall rasch Gelder und andere Hilfsmittel mobilisiert werden. In Kalifornien wird bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben oft der Notstand ausgerufen, um Soforthilfe besser zu koordinieren. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA auf elf. In den USA sind bislang mehr als 100 Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt.

03.00 Uhr - Der japanische Minister für die Olympischen Sommerspiele in Tokio, Seiko Hashimoto, erklärte: Japan bereite sich wie geplant noch auf die Sommerspiele vor, "eine Absage oder Verzögerung der Spiele wäre für die Athleten inakzeptabel", sagt Hashimoto vor dem Haushaltsausschuss. Er fügt hinzu, dass die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee weiterhin eng zusammenarbeiten würden.

02.30 Uhr - Das US-Technologieunternehmen Microsoft fordert seine Mitarbeiter zur Heimarbeit bis zum 25. März auf. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Zahl der Coronavirus-Infektionen in Seattle, dem Firmensitz des Soft- und Hardwareherstellers. Vizepräsident Kurt DelBene schreib in einem Blogeintrag: Für Mitarbeiter, für die "es wichtig ist, im Büro oder anderen Arbeitsumgebungen zu sein" - wie Rechenzentrum und Einzelhandelsmitarbeiter - sollten weiterhin an ihren Arbeitsplatz gehen. Das Unternehmen folge den Regierungsrichtlinien zur Desinfektion der Standorte, so DelBene.

02.00 Uhr - Israel verwehrt Touristen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz ohne im Voraus getroffenene Quarantänevorkehrungen die Einreise. Zudem müssen Israelis, die aus einem der betroffenen Länder nach Hause fliegen, 14 Tage zu Hause bleiben. Israel hat bisher 15 Coronavirus-Fälle gemeldet. Etwa 5000 Bürger, die aus von dem Virus betroffenen Gebieten zurückgekehrt sind, sind zu Hause unter Quarantäne gestellt. Israelische Medien schätzen, dass die erweiterten Beschränkungen die Zahl auf bis zu 100.000 erhöhen könnte. Israel hatte die Regelung bereits für Flüge aus Italien, China und Singapur erlassen.

01.30 Uhr - Die Zahl der Neuinfektionen in China steigt wieder leicht an. Die Behörden melden für Mittwoch 139 Neuinfektionen, tags zuvor waren es 119. Damit klettert die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.409. Die Zahl der Toten steigt um 31 auf 3012. Tags zuvor waren 38 gemeldet worden. Auf die zentrale Provinz Hubei entfallen dabei alle Todesfälle - darunter 23 in der Stadt Wuhan - und 134 der Neuinfektionen.

01.00 Uhr - Der Vorsitzende des Finanzausschusses des US-Senats, Chuck Grassley, fordert die Regierung in Washington auf, China angesichts des durch das Coronavirus verursachten Konjunkturabschwungs einen gewissen Spielraum bei der Umsetzung des ersten Handelsabkommens einzuräumen. Grassley sagt der Nachrichtenagentur Reuters, er sehe keine Beweise dafür, dass China beabsichtige, seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zu entgehen. Aber das Coronavirus könnte einige Anpassungen erfordern und würde wahrscheinlich den Beginn der Verhandlungen über ein zweites Handelsabkommen verzögern.

00.30 Uhr - Australiens Finanzministerium schätzt, dass sich das Coronavirus im ersten Quartal 2020 negativ auf das Wachstum auswirken wird. "Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Virus im Märzquartal 2020 um mindestens einen halben Prozentpunkt auf das Wachstum drücken wird", sagt Finanzminister Steven Kennedy. Noch sei es zu früh, um eine längerfristige Bewertung der Auswirkungen des Virus vorzunehmen. Die vorläufige Schätzung berücksichtige die direkten Auswirkungen auf den Tourismus, die internationalen Bildungsprojekte und einige Wechselkurseffekte. Sie schließe keine Störungen der Lieferkette oder andere umfassendere Auswirkungen ein, so Kennedy.

- Das US-Repräsentantenhaus stellt für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus neue Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit. Ein entsprechendes Nothilfegesetzes wurde am Mittwoch mit 415 zu 2 Stimmen vom Repräsentantenhaus angenommen. Es muss nun noch vom Senat verabschiedet werden, der anderen Kammer im Kongress. "Wir müssen diese Gesetzgebung schnell umsetzen - Leben stehen auf dem Spiel", erklärte die demokratische Ausschussvorsitzende Nita Lowey.

00.00 Uhr - Die USA fordern den Online-Versandhändler Amazon auf, bei Artikeln zum Schutz gegen das Coronavirus Preistreiberei auf seiner Plattform zu unterbinden. Eine Schachtel mit kleinen Handdesinfektionsflaschen, die normalerweise für 10 Dollar verkauft werden, würde online für 400 Dollar gelistet, schreibt US-Senator Edward Markey in einem Brief an den Handelsriesen. Ein Drittanbieter listet eine Flasche des Mittels für 600 Dollar. Allerdings würde eine große Flasche der Amazon-Marke weiterhin für 8,25 Dollar angeboten, so Markey.

19 Uhr - Im US-Repräsentantenhaus soll noch am Mittwoch ein Corona-Notpaket über 8,3 Milliarden Dollar beschlossen werden. Der Gesetzesentwurf sieht staatliche Hilfe für die Entwicklung von Impfungen und Tests vor. In den USA sind Schnelltests auf das Virus bislang kaum verfügbar, bis vor wenigen Tagen waren sie amtlich auf aus China eingereiste Personen beschränkt. Daher wird dort eine besonders hohe Dunkelziffer unentdeckter Fälle vermutet. Unter den vergleichsweise wenigen bestätigten Covid-19-Diagnosen weisen die USA eine extrem hohe Sterberate auf.

18.15 Uhr - Italiens Bildungsministerin hat die Schließung sämtlicher Schulen und Universitäten bestätigt. Wie bereits am Nachmittag von mehreren Nachrichtenagenturen gemeldet, gelte das landesweite Schulfrei vom morgigen Donnerstag bis zum 15. März, sagte Lucia Azzolina. Zu dem Zeitpunkt hatte sie noch erklärt, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

- Laut dem italienischen Zivilschutz sind inzwischen 107 Todesopfer der Krankheit Covid-19 in dem Land zu beklagen. Bisher wurden 3090 Infektionen bestätigt. Italien ist in Europa mit Abstand am stärksten betroffen.

- Die israelische Fluggesellschaft El Al hat wegen der Coronavirus-Krise strenge Sparmaßnahmen beschlossen. 1000 Mitarbeiter sollen entlassen werden, wie ein Sprecher der Airline am Mittwoch bestätigte. Außerdem solle das Gehalt von Führungsmitgliedern um 20 Prozent gekürzt werden. Dies gelte seit dem 1. März.

- Die Ratingagentur Standard & Poor's hat ihre Konjunkturprognose für die Euro-Zone von 1,0 auf 0,5 Prozent Wachstum 2020 halbiert.

17.45 Uhr - Apotheken sollen leichter Desinfektionsmittel direkt vor Ort herstellen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte nach Beratungen mit seinen Länderkollegen am Mittwoch in Berlin, dafür sei eine Ausnahmeregelung mit dem Bundesumweltministerium beschlossen worden. Diese ermögliche es Apotheken, Mittel zur Händedesinfektion für den privaten Gebrauch mit Industriealkohol herzustellen. Denn das Virus sei "alkoholsensibel", erläuterte Spahn.

Außerdem plant der Bund, zentral Schutzausrüstung wie Masken für medizinisches Personal zu beschaffen. Beraten wurde auch, zentrale Anlaufstellen für Tests einzurichten, damit nicht alle Patienten in Praxen gehen müssten.

- Der Brillen- und Sicherheitstechnik-Hersteller Uvex gibt seine noch vorrätigen Atemschutzmasken im Kampf gegen das neuartige Coronavirus nur noch an Krankenhäuser und Arztpraxen ab. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch am Firmensitz im bayerischen Fürth mit.

- Die Frankfurter Börse schließt zum zweiten Mal in Folge mit einem Plus - erstmals seit drei Wochen. Der Dax Börsen-Chart zeigen gewann 1,2 Prozent auf 12.637,07 Punkte.

17 Uhr - Trotz der Epidemie präsentiert Fiat Chrysler die neue Elektrovariante des Fiat 500 in seinem Mailänder Designzentrum. Die Vorstellung war ursprünglich für den abgesagten Genfer Autosalon geplant.

- Nach dem Vorbild der US-Zentralbank Federal Reserve vom Vortag senkt auch die kanadische Zentralbank ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent, um die vom "negativen Schock" Corona bedrohte Wirtschaft zu stimulieren. Die Europäische Zentralbank lotet derweil ihren Handlungsspielraum aus. In Europa liegt der Leitzins bereits bei 0,0 Prozent.

- Tunesien kündigte die Aussetzung des Verkehrs der Personenfähren nach Norditalien an.

16.30 Uhr - Aus Deutschland eingereiste Menschen müssen in Israel wegen der Coronavirus-Epidemie für zwei Wochen in Quarantäne. Die Zwangsquarantäne gelte nun auch für alle Menschen, die aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien einreisen, sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Zuvor war diese Regelung bereits für Ankömmlinge aus Italien verfügt worden.

15.30 Uhr - Die Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien ist sprunghaft gestiegen. Sie legte binnen eines Tages um 34 auf 85 zu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Es ist der bislang größte Anstieg in Großbritannien an einem Tag.

15 Uhr - Die Lufthansa muss wegen der Corona-Krise die Flugstreichungen ausweiten. Rechnerisch blieben 150 Flugzeuge am Boden, davon 25 Langstrecken-Flieger, sagte ein Lufthansa-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Wir passen den Flugplan dynamisch den außerordentlichen Umständen an." Betroffen seien alle Airlines der Gruppe. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus mussten bisher rein rechnerisch 23 von insgesamt rund 770 Maschinen am Boden bleiben.

- IWF-Generaldirektorin Kristalina Georgieva spricht von einer "ernsten Gefahr für die Weltwirtschaft". Das Wachstum werde in diesem Jahr auf jeden Fall sinken; die Frage sei nur, wie sehr. Sie fordert eine koordinierte Antwort aller Staaten auf die Coronavirus-Epidemie.

- Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Saudi-Arabien die "Umrah", die sogenannte kleine Pilgerfahrt nach Mekka und Medina, ausgesetzt. Die Entscheidung gelte sowohl für die Bürger des Landes als auch für Ausländer, berichtete die amtliche Nachrichtenagtentur Spa am Mittwoch unter Berufung auf eine Quelle im Innenministerium in Riad. Bereits vorige Woche hatten die Behörden die Vergabe von Visa für die Umrah gestoppt. Anders als der Hadsch, die Ende Juli anstehende Große Pilgerfahrt der Muslime, ist die Umrah grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.

14 Uhr - Italien erwägt wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus nach Medienberichten die Schulen und Universitäten im ganzen Land zu schließen. Sie sollten von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa, Reuters und ADN Kronos am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Bildungsministerin Lucia Azzolina sagte anschließend jedoch, eine Entscheidung werde erst in den kommenden Stunden fallen.

13.30 Uhr - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit weiteren Infektionen mit dem neuen Coronavirus. "Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die Behörden zielten weiterhin darauf, die Entwicklung zu verlangsamen und einzudämmen. "Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen." Spahn rief die Bürger zugleich zu Besonnenheit und Zusammenhalt auf.

Der Minister sprach von einer "weltweiten Pandemie". Die Weltgesundheitsorganisation hat diesen Begriff bislang vermieden.

12.30 Uhr - Chinas Regierung ruft Unternehmen außerhalb der besonders betroffenen Provinz Hubei und der Hauptstadt Peking dazu auf, Maßnahmen zur Wiederaufnahme der in vielen Teilen des Landes ausgesetzten Arbeit in die Wege zu leiten. Wanderarbeiter außerhalb der besonders vom Coronavirus betroffenen Gebiete seien zudem nicht mehr an Quarantäne-Vorschriften gebunden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, heißt es.

- Wie blank die Nerven bei vielen Menschen in Sachen Coronavirus liegen, zeigt folgender Fall: Ein ICE mit etwa 300 Reisenden ist auf Anordnung der Bundespolizei im Bahnhof Frankfurt am Main Süd wegen Corona-Verdacht gestoppt worden. Gegen 10.45 Uhr sei bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt die Meldung eingegangen, dass sich in einem ICE aus Kiel eine männliche Person mit Verdacht auf den Coronavirus befinde. Der Verdacht hatte sich nicht bestätigt. Daher konnte der Zug um 12.01 Uhr seine Fahrt in Richtung Stuttgart fortsetzen, teilt die Bundespolizei weiter mit. Auch die betreffende männliche Person habe die Fahrt fortsetzen dürfen.

Zur Großbildansicht Silas Stein/ DPA Ein ICE in Frankfurt am Main konnte Mittwochmittag fortsetzen. Der Corona-Verdachtsfall habe sich nicht bestätigt, teilte die Polizei mit.

- In Österreich gibt es nach Aussagen von Gesundheitsminister Rudolf Anschober mittlerweile 27 bestätigte Infektionen. Das sind drei mehr als am Vortag. "Wir liegen zwar unter den Nachbarländern, aber ich erwarte weiter steigende Erkrankungszahlen in den nächsten Tagen", sagt der Minister.

12.00 Uhr - Auf Anordnung des Bundeswirtschaftsministeriums wird wegen des Coronavirus der Export von medizinischer Schutzausrüstung wie Atemmasken, Handschuhen oder Schutzanzügen verboten. "Ausnahmen sind nur unter engen Voraussetzungen möglich", teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Zudem nehme das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen auf, "dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko besteht".

11.30 Uhr - Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern, das vom 20. bis 24. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit. Andere internationale Messen wie der Mobile World Congress in Barcelona, die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse, der Genfer Automobilsalon oder die Handwerksmesse in München wurden bereits gestrichen.

10.00 Uhr - Der Absatz des japanischen Autobauers Toyota ist wegen der Coronavirus-Epidemie in China im Februar um 70 Prozent eingebrochen. Insgesamt seien im vergangenen Monat 23.800 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus an Kunden in der Volksrepublik gegangen. Allerdings hält sich Toyota damit noch vergleichsweise gut: Insgesamt sanken die Pkw-Verkäufe in China laut dem chinesischen Branchenverband CPCA im Februar um 80 Prozent. Der chinesische Automarkt liegt seit dem Virus-Ausbruch praktisch darnieder, weil das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist und folglich kaum Kunden zu den Händlern gehen.

09.00 Uhr - Frankreich will die Preise für Desinfektionsmittel regulieren. Ein entsprechendes Dekret solle im Laufe des Tages veröffentlicht werden, sagt Finanzminister Bruno Le Maire im Radio. Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind die Preise für die Mittel in die Höhe geschossen. Eine Apotheker-Gewerkschaft kritisierte dies scharf und rief die Regierung auf zu handeln.

Zur Großbildansicht AFP Angela Merkel auf der Hannover Messe (Archivaufnahme, 2017): Die weltgrößte Industrieschau wird 2020 verschoben

- Mit der weltweiten Ausbreitung kehrt das Coronavirus auf dem Umweg über das Ausland wieder nach China zurück. So sind innerhalb einer Woche bei der Ankunft in China bereits 75 Reisende entdeckt worden, die mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert waren, wie die Grenzbehörden nach Angaben der chinesischen Ausgabe der Zeitung "Global Times" vom Mittwoch berichteten. Allein acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief, sind positiv getestet worden, wie das Wirtschaftsmagazin "Caixin" berichtete.

08.30 Uhr - 60 Prozent der japanischen Firmen rechnen einer Umfrage zufolge mit Einbußen durch die Coronavirus-Epidemie. Diverse Branchen, darunter der Tourismus, seien betroffen, teilt das Forschungsinstitut Teikoko Data Bank mit. An den Märkten werde befürchtet, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in die Rezession rutscht.

- Die chinesische Notenbank kündigt an, die Finanzierungsbedingungen für kleine und mittelgroße Firmen zu verbessern. Die Finanzierungskosten würden verringert. Dagegen werde die Finanzierungspolitik für den Immobiliensektor konstant gehalten. Der Bereich werde nicht als Mittel zur Ankurbelung der Wirtschaft eingesetzt.

- Polen meldet die erste bestätigte Infektion. Der Mann sei in einem Krankenhaus in Zielona Gora, im Westen des Landes, teilt Gesundheitsminister Lukasz Szumowski mit. Der Zustand des Patienten sei gut.

07.30 Uhr - Die Wahl eines Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag kann am Mittwoch wie geplant stattfinden. Der Coronavirus-Verdacht bei einem CDU-Abgeordneten bestätigte sich nicht, wie das Landesgesundheitsministerium am späten Dienstagabend mitteilte. Landtagspräsidentin Birgit Keller sprach von "Erleichterung auf der ganzen Linie".

Zur Großbildansicht JUSTIN TALLIS / AFP Londoner U-Bahn: Die britische Regierung geht mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Land von einer Coronavirus-Epidemie besonders stark betroffen sein werde.

06.30 Uhr - China wird nach Angaben der Gesundheitsbehörden ein Arthritis-Mittel des Schweizer Pharmakonzerns Roche einsetzen, um damit schwer erkrankte Coronavirus-Patienten zu behandeln.

06.00 Uhr - In den USA stieg die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 unterdessen auf neun an. Alle Toten wurden im Bundesstaat Washington an der Westküste gemeldet. Gesundheitsminister Alex Azar sagte, inzwischen seien 108 Fälle von Infektionen in den USA festgestellt worden.

05.30 Uhr - In Indien sind 15 Italiener positiv auf das Virus getestet worden, wie mehrere indische Medien berichten.

- Bis zu einem Fünftel der britischen Arbeitskräfte könnte bei einem Fortschreiten des Coronavirus-Ausbruchs in dem Land während besonders heftiger Wochen ausfallen. Das geht aus Schätzungen der Regierung in London hervor, die am Dienstag veröffentlicht worden waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Land erheblich betroffen sein werde, liege bei mehr als 50 Prozent hieß es in einem 27 Seiten starken Aktionsplan. Im Fall einer "schweren, andauernden Pandemie" warnt die Regierung vor einer "erheblichen und klar wahrnehmbarem Belastung" der Versorgung und für die weitere Gesellschaft.

05.00 Uhr - In Italien sind die Zahlen der Coronavirus-Toten und der Infizierten erneut stark gestiegen. Bis Dienstag zählten die Behörden 79 Tote. Das teilte der Zivilschutz mit. Insgesamt haben sich 2502 Menschen in dem Mittelmeerland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das waren knapp 500 mehr als am Montag. Dutzende sind jedoch auch schon wieder genesen. Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land.

- Chinas Dienstleistungssektor hatte im Februar den schlechtesten Monat seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 15 Jahren. Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hat sich im vergangenen Monat von 51,8 im Januar auf nur noch 26,5 fast halbiert. Es war der erste Rückgang unter die Marke von 50 Punkten, ab der das Barometer Wachstum signalisiert. "Der stagnierende Konsum inmitten der Coronavirus-Epidemie hat große Auswirkungen auf den Dienstleistungssektor gehabt", schrieb Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. Die Geschäftstätigkeit in China kam durch den Virus-Ausbruch fast zum Erliegen, da zig Millionen Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben.

04.30 Uhr - Der Präsident der US-Notenbank von Chicago, Charles Evans, geht davon aus, dass der Ausbruch des Coronavirus nur einen "kurzzeitigen Abdruck" auf der Wirtschaft der USA hinterlassen werde. "Die Erwartung ist, dass es ein relativ kurzlebiger Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit in den USA haben wird", sagt Evans. Die Zinsreduzierung der Fed um ein halbes Prozent solle laut Evans dazu beitragen, das Vertrauen zu erhalten und sich vor einer Verlangsamung der Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Gesundheitsnotstand zu schützen.

04.00 Uhr - Japan bereitet sich wie geplant auf die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele in Tokio vor, erklärt Kabinettsekretär Yoshihide Suga. Der olympische Minister Seiko Hashimoto hatte zuvor erklärt, dass in Tokios Vertrag mit dem Internationalen Olympischen Komitee "eine Verschiebung hineininterpretiert" bis Ende des Jahres werden könne. Die Regierung halte aber weiterhin daran fest, die Spiele am 24. Juli zu eröffnen.

03.00 Uhr - Die Zahl der Neuinfektionen in China geht weiter zurück. Die Behörden meldeten für Dienstag 119 Neuinfektionen, tags zuvor waren es 125. Damit klettert die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.270. Die Zahl der Toten steigt um 38 auf 2981. Tags zuvor waren 31 gemeldet worden. Auf die zentrale Provinz Hubei entfallen dabei 37 Todesfälle und 115 Neuinfektionen.

02.00 Uhr - Die Hongkonger Währungsbehörde (HKMA) senkt ihren Zinssatz um 50 Basispunkte auf 1,5 Prozent. "Es gibt immer noch eine große Unsicherheit beim Verlauf der Epidemie, daher wird es immer noch sehr große Schwankungen an den Finanzmärkten geben", erklärt die HKMA. Zuvor hatte die US-Notenbank (Fed) eine Zinssenkung der gleichen Marge bekanntgegeben. Auch die australische Zentralbank senkte ihren Leitzins.

01.00 Uhr - Einem Medienbericht zufolge wird Großbritannien Covid-19, die durch das neue Coronavirus verursachte Lungenkrankheit, offiziell als "meldepflichtig" einstufen, berichtet der Sender BBC. "Dies wird Unternehmen helfen, eine Entschädigung durch ihre Versicherungspolicen im Falle von Stornierungen zu verlangen, die sie möglicherweise als Folge der Ausbreitung des Virus vornehmen müssen", zitiert die BBC einen Sprecher des Gesundheits- und Sozialamtes.

00.00 Uhr - Die Coronavirus-Krise nimmt Tech-Konzernen in diesem Jahr die übliche Bühne für ihre großen Ankündigungen. Nach Facebook sagte auch Google seine für Mai geplante Entwicklerkonferenz in Kalifornien ab. Man werde stattdessen andere Wege suchen, um mit den Software-Entwicklern im Gespräch zu bleiben, erklärte Google in der Nacht zu Mittwoch. Die Entwicklerkonferenzen, zu denen mehrere Tausend Teilnehmer aus aller Welt anreisen, gehören zu den wichtigsten Events für die Tech-Unternehmen. Hier stellen sie neue Produkte vor, geben Einblicke in die Strategie und suchen den Kontakt zu Partnern und Journalisten.

Facebook hatte bereits vor einigen Tagen seine vor der Google I/O angesetzte Entwicklerkonferenz F8 abgesagt. Auch der Software-Anbieter Adobe und der Grafikkarten-Spezialist Nvidia strichen ihre großen jährlichen Treffen. Microsofts Entwicklerkonferenz Build ist dagegen nach wie vor für den 19. bis 21. Mai in Seattle geplant. Allerdings warnte der Software-Konzern bereits, dass es Änderungen geben könnte.