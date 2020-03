Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

08.00 Uhr - Ray-Ban, Oakley und viele Marken mehr - der Brillenkonzern EssilorLuxottica vereint rund 70 Brands. Das Unternehmen mit Sitz bei Paris und rund 60.000 Beschäftigten weltweit erwartet wegen des neuartigen Coronavirus für das erste Halbjahr ein gebremstes Umsatzwachstum. Wenn sich die Auswirkungen der Epidemie in den nächsten Monaten abschwächten, dürften die Erlöse im Gesamtjahr um 3 bis 5 Prozent anziehen, teilte der Konzern mit. Derzeit belaste die Virus-Epidemie den Absatz in Festlandchina, Hongkong und Macau, schreibt das Unternehmen. Die Region stehe für rund 5 Prozent des Umsatzes von EssilorLuxotttica. In den chinesischen Produktionsstätten des Konzerns laufe die Produktion derzeit noch nicht wieder auf vollem Niveau. In den Werken in Italien und anderen Ländern gebe es aber keine Einschränkungen.

07.00 Uhr - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält Kurzarbeit für möglich, falls es wegen des Coronavirus zu Lieferengpässen kommen sollte. Auch wenn ein Betrieb auf behördliche Anordnung schließen müsse, könne Kurzarbeit mit entsprechendem Kurzarbeitergeld greifen, sagte der Minister in einem Zeitungsinterview.

06.30 Uhr - Heute kommen die EU-Gesundheitsminister zu einem weiteren Sondertreffen in Brüssel zusammen. Ziel der Beratungen, an denen auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilnimmt, ist eine enge Koordinierung. Bis Donnerstagabend waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC in Europa rund 4200 Infektionen registriert. Besonders betroffen ist Italien mit laut Zivilschutz 148 Toten und mehr als 3800 Infizierten. In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher Infektionen bei 400 Menschen nachgewiesen.

05.30 Uhr - Privat Krankenversicherte müssen nach Einschätzung von Branchenexperten keine Prämienerhöhung allein wegen des Coronavirus befürchten. "Eine Beitragsanpassung zum 1. Januar 2021 ausschließlich aufgrund des Virus halte ich für unwahrscheinlich", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), Guido Bader. Ob die Prämien in den privaten Krankenversicherungen (PKV) womöglich aus anderen Gründen steigen, sei abhängig vom jeweiligen Tarif und derzeit nicht abzusehen.

05.00 Uhr - Ein Berliner Virologe fordert, die Quarantäne-Empfehlungen für Ärzte zu lockern, um Engpässe zu vermeiden. Nach Ansicht des Virologen Christian Drosten sollte das Robert Koch-Institut die Quarantäne-Empfehlungen zum Coronavirus für medizinisches Personal lockern. "Wenn wir das gesamte medizinische Personal, das mit Infizierten Kontakt hatte, in Quarantäne schicken, bricht die medizinische Versorgung für die Bevölkerung zusammen. Nicht nur für Corona-Patienten, sondern auch für alle anderen", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Charité werde die Empfehlungen nicht mehr 1:1 umsetzen, kündigte Drosten an.

Virologen der Universitätskliniken diskutierten derzeit über mögliche Lösungen, sagte Drosten weiter. "Denkbar wäre, das gesamte Personal einer Ambulanz jeden Tag zu testen. Dann würden Pfleger oder Ärzte maximal einen Tag nach einer Infektion noch arbeiten, bevor wir sie in Quarantäne schicken könnten." In dieser Zeitspanne wären die Betroffenen wahrscheinlich noch nicht ansteckend.

03.30 Uhr - US-Präsident Donald Trump gibt nach eigener Darstellung Menschen ungeachtet der Empfehlung von Ärzten weiter die Hand. Als Politiker sei das von Berufs wegen unumgänglich, sagt Trump bei einer von Fox News organisierten Diskussionsveranstaltung in Pennsylvania.

02.30 Uhr - In China sind nach offiziellen Angaben am Donnerstag 143 neue Infektionen nachgewiesen worden nach 139 am Vortag. Zudem seien 30 weitere Todesfälle registriert worden nach 31 am Mittwoch. Die Hauptstadt Peking hatte zuvor vier neue Infektionsfälle bekanntgegeben - alle mit Ursprung in Italien.

01.30 Uhr - Die Coronavirus-Epidemie dürfte Experten zufolge das chinesische Wirtschaftswachstum im laufenden Quartel etwa halbiert haben. Damit wären die Folgen schwerwiegender als bislang erwartet. In diesem Quartel werde das Wachstum wohl auf 3,5 Prozent nach 6,0 Prozent im Vorquartal fallen, heißt es in einer Reuters-Umfrage vom 3. bis zum 5. März unter mehr als 40 Wirtschaftswissenschaftlern in- und außerhalb der Volksrepublik. Mitte Februar gingen die Experten im Mittel noch von einem Wachstum von 4,5 Prozent aus.

01.00 Uhr - Der Fed-Notenbanker Robert Kaplan bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA als zentralen Faktor bei der nächsten Zinsentscheidung. "Die sonst herangezogenen Wirtschaftsdaten sind nicht sonderlich nützlich angesichts der sich schnell ändernden Lage", begründete der Fed-Notenbanker Robert Kaplan gegenüber dem Sender Bloomberg TV. Die Anzahl neuer Verdachtsfälle werde ein "zentraler Faktor" bei seiner künftigen Beurteilung der Lage sein. Diese Aussage ist insofern bemerkenswert, als sich die Notenbanker vor allem auf Wirtschaftsdaten und Projektionen verlassen.

Die US-Notenbank hatte am Dienstag den Leitzins überraschend um einen halben Prozentpunkt gesenkt - obwohl die US-Wirtschaft noch floriert. Es war die größte Zinssenkung seit 2008 und die erste, die seit der Finanzkrise zwischen regulären Sitzungen beschlossen wurde. Sehr wahrscheinlich dürfte auch bei dieser Entscheidung schon die Sorge um eine Ausbreitung des Virus mit entscheidend gewesen sein. Die Wirkung der Zinsentscheidung allerdings verpuffte sehr schnell - an den Finanzmärkten. Die Kurse kletterten zunächst, um dann erneut tief zu fallen.

00.00 Uhr - Ein französischer Abgeordneter ist positiv auf das Coronovirus getestet worden. Das gibt die Nationalversammlung bekannt, ohne einen Namen zu nennen. Auch zwei Angestellte des Parlaments sind demnach infiziert. Bis Donnerstagabend waren in Frankreich 423 Fälle gemeldet worden, 138 mehr als am Vortag. Sieben Menschen sind gestorben.

