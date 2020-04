Hier aktuelle Meldungen zum Coronavirus vom Wochenende im Überblick.

Wissenschaftler sehen Hinweise, dass das Corona-Virus auch das Nervensystem schädigen kann.

Die Türkei verhängt eine 48-stündige Ausgangssperre in 31 Städten .

Siemens plant nach Worten von CEO Joe Kaeser keine Entlassungen wegen Corona.

Und der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte rechnet noch im laufenden Jahr mit der Zulassung von Covid-19-Medikamenten

Der Technologiekonzern Siemens will keine Stellen wegen der Corona-Krise abbauen. "Wegen einer vorübergehenden Beschäftigungsschwankung wird bei Siemens niemand das Haus verlassen", sagte der scheidende Konzernchef Joe Kaeser der "Passauer Neuen Presse" vom Samstag.

Er könne aber nicht ausschließen, dass mehr Mitarbeiter in Kurzarbeit müssten, sagte Kaeser, der die Führung des Münchner Industriekonzerns bis Oktober nach und nach abgibt. Bislang sei das bei Siemens mit derzeit etwa 1600 von mehr als 120.000 Beschäftigten in Deutschland aber nur in sehr geringem Umfang der Fall.

Der Wirtschaftsrat der CDU hat mit Blick auf den Konjunktureinbruch durch die Corona-Krise eine Überprüfung der Klimavorgaben gefordert. Nach dem Ende der Pandemie müssten "prinzipiell alle Sonderbelastungen der deutschen Wirtschaft auf den Prüfstand" gestellt werden, die einer Erholung im Wege stünden, sagte der Generalsekretär des Rates, Wolfgang Steiger, der "Süddeutschen Zeitung".

BMW -Chef Oliver Zipse sprach sich indes dafür aus, den Schutz des Klimas und das Ankurbeln der Wirtschaft nicht gegeneinander auszuspielen. Zipse spielte damit auf die von CSU-Chef Markus Söder ins Gespräch gebrachte Autokaufprämie an. Diese könne als Konjunkturmaßnahme die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig den Umstieg der Kunden auf klimaschonende Technologien beschleunigen, so Zipse.

Der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Karl Broich, hat die Einschätzung von Experten bestätigt, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für Covid-19-Medikamente geben könnte. "Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Spätsommer die ersten belastbaren Ergebnisse aus den derzeit laufenden Studien bekommen", sagte Broich dem "General-Anzeiger" aus Bonn.

Die Türkei hat wegen der Coronavirus-Pandemie eine Ausgangssperre für 31 Städte angeordnet. Die Bewohner der Städte, darunter die Hauptstadt Ankara und die Millionenmetropole Istanbul, dürften für 48 Stunden ihre Wohnungen nicht verlassen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Regelung trat am Freitag um Mitternacht in Kraft und sorgte für lange Schlangen vor Lebensmittelläden und Banken. In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben bis Samstag mehr als 47.000 Infektionsfälle registriert, die meisten davon in Istanbul. 1006 Menschen starben landesweit.