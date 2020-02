Die Zahl der mit dem Coronavirus neu infizierten Menschen in China ist erstmals unter 2000 an einem Tag gefallen. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen Newsblog.

04.00 Uhr - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keine Hinweise auf ein Übergreifen der Epidemie auf Nordkorea. Der Leiter des WHO-Notfallprogramms, Mike Ryan, kündigte an, das abgeschottete Land mit Labormaterialien auszustatten, damit dort Tests vorgenommen werden könnten. In südkoreanischen Medien ist von mehreren Fällen und möglichen Todesopfern im abgeschotteten Norden berichtet worden. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben war nicht möglich.

03.23 Uhr - In Hongkong ist ein zweiter Todesfall registiert worden. Das sagt eine Sprecherin des Princess Margaret Krankenhauses der Nachrichtenagentur Reuters. Der 70-jährige Mann habe an Vorerkrankungen gelitten und gehörte zu den 62 bestätigten Fällen in der Stadt.

03.19 Uhr - Nach zwei Wochen Quarantäne gehen die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Yokohama von Bord. Das berichtet der japanische Sender NHK. Zunächst hätten 500 Passagiere das Schiff verlassen, bis Freitag sollten es alle sein. Die "Diamond Prinzess" wird von Carnival betrieben.

02.45 Uhr - Die Gesundheitsbehörden in Südkorea haben 15 weitere Fälle bestätigt. Elf davon stünden mit einem bekannten Überträger in der Provinz Nord Gyeongsang in Verbindung, teilen die Zentren für Seuchenkontrolle mit. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Erkrankten in Südkorea auf 46.

02.37 Uhr - In mehreren chinesischen Städten droht nach Darstellung der staatlichen Medien ein Mangel an Blutkonserven. Viele potenzielle Spender blieben wegen der Reisebeschränkungen zu Hause. Einem Bericht der Zeitung "China Daily" zufolge hat die Stadt Shiyan Mitglieder der Kommunistischen Partei, Regierungsangestellte, Soldaten, Krankenhausmitarbeiter und Studenten aufgefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen und Blut zu spenden.

01.09 Uhr - Die Zahl der Virus-Toten in China ist nach offiziellen Angaben auf mehr als 2000 gestiegen. Auf dem Festland seien am Dienstag 136 weitere Todesfälle gemeldet worden, gab die Nationale Gesundheitskommission bekannt. Damit steige die Gesamtzahl auf 2004. Es seien zudem 1749 neue Fälle nachgewiesen worden - die niedrigste Zahl seit dem 29. Januar - nach 1886 am Vortag. Die Gesamtzahl der Erkrankten haben damit 74.185 erreicht.