Sie dürfen wieder: Während in Mecklenburg-Vorpommern die Restaurants und Gastronomiebetriebe an Samstag als erste bundesweit wieder öffnen, müssen die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf diese Lockerungen noch warten.

- In Mecklenburg-Vorpommern dürfen von diesem Samstag an die Restaurants wieder öffnen - und sind damit bundesweite Vorreiter. Seit mehreren Wochen sind die Restaurants und Gaststätten in ganz Deutschland wegen des Corona-Virus geschlossen. Dabei geht der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, davon aus, dass zunächst etwa ein Drittel der Wirte an der Ostseeküste oder an der Mecklenburgischen Seenplatte diese Gelegenheit nutzen wird. Es gelten strenge Auflagen der Behörden - insbesondere die Mindestdistannz von 1,50 Meter zwischen fremden Personen ist einzuhalten. Die Restaurants würden deshalb im Schnitt nur etwa die Hälfte der üblichen Gäste bewirten können, sagt Schwarz. Und: Zunächst dürfen die Restaurants nur für Bürger des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern öffnen. Die Gäste müssen sich laut Branchenverband darauf einstellen, dass zumindest einer am vorbestellten Tisch seine Kontaktdaten hinterlassen muss. Dies sei wichtig, um im Falle einer Neuinfektion die Ansteckungskette nachvollziehen zu können.

- Die Deutsche Bahn muss sich aus Sicht der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf eine längere Durststrecke einstellen. Es werde mehrere Jahre dauern, bis sich im Fernverkehr die Fahrgastzahlen erholen, sagt der kommissarische EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass wir 2022 oder 2023 die Zahlen erreichen, die wir 2019 gesehen haben", so Hommel, der auch langjähriges Mitglied des Bahn-Aufsichtsrats ist. Weil die Beschäftigten nun mehr Erfahrung mit Telefon- und Videokonferenzen haben, werde es vorerst weniger Dienstreisen mit der Bahn geben. "Wir werden viele Fahrten, die wir früher gemacht haben, nicht mehr machen. Wir haben gelernt, dass es auch anders geht." Mit 151 Millionen Kundenfahrten hatte der Fernverkehr im vergangenen Jahr noch den fünften Fahrgastrekord in Folge erreicht. Dann kam der Einbruch in der Corona-Krise. Der Aufsichtsrat des Staatskonzerns berät an diesem Freitag (15. Mai) über die Folgen der Pandemie.

- Staatshilfen und die Ausschüttung von Dividenden schließen sich nach Einschätzung von Evonik-Chef Christian Kullmann aus. "Wer in der Not finanzielle Hilfen vom Staat bekommt, kann nicht zugleich Dividenden bezahlen", sagt Kullmann laut "Spiegel". Der Manager ist zugleich Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Kullmann erwarte wegen der Corona-Krise auch in der chemischen Industrie eine Vielzahl von Pleiten und Übernahmen. Gerade für viele mittelständische Unternehmen werde es bitter, weil die Auslandsmärkte wegbrächen. Ohne Hilfe würden viele die Krise nicht überleben.

- In Australien warten die bevölkerungsreichsten Bundesstaaten vor einer Lockerung der Corona-Regeln noch ab. New South Wales und Victoria, wo mehr als die Hälfte der Australier leben und es fast zwei Drittel der Corona-Infektionen im Land gibt, wollen erst kommende Woche Pläne für eine Öffnung der Wirtschaft bekanntgeben. Die Hauptstadt Canberra und einige Bundesstaaten gestatten dagegen seit Samstag Besuche und Versammlungen von bis zu zehn Menschen. In South Australia dürfen Restaurants und Cafes ab Montag draußen wieder Gäste empfangen. Im Northern Territory sollen Kneipen und Restaurants ab Freitag wieder öffnen.

- Das Robert-Koch-Institut meldet 1251 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle auf insgesamt 168.551. Die Zahl der Toten wächst um 147 auf 7369.

- In den USA ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nach Angaben der US-Seuchenbehörde um 28.974 auf 1.248.040 Fälle angestiegen. Die Zahl der Toten beträgt insgesamt nun 75.477, ein Anstieg von 2180.

- Die US-Notenbankerin Mary Daly rechnet nicht mehr mit einem schnellen Aufschwung der US-Wirtschaft in diesem Jahr nach dem dramatischen Absturz durch die Corona-Pandemie - und mahnt zu einer vorsichtigen Lockerung der Beschränkungen. "Ich hoffe, dass wir sicher hochfahren können, dass wir auf die Gesundheitsbehörden hören, und dass wir es langsam, aber schrittweise angehen. Wenn wir das tun, dann erwarte ich 2021 ein Wachstum", sagte die Präsidentin der San Francisco Federal Reserve Bank dem Sender "CNN".

- Die Corona-Pandemie schlägt jetzt in Brasilien voll durch: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Freitag 10.222 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Coronavirus-Fälle auf insgesamt 145.328. Die Zahl der Toten liegt bei 9897 Toten, das sind 751 mehr als am Vortag.

- Arbeitnehmervertreter stemmen sich gegen die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Öffnung von fleischverarbeitenden Betrieben. Die Sicherheit der Beschäftigten sei nicht garantiert, sagtedie Gewerkschaft UFCW, die die meisten Beschäftigten in der Branche vertritt. Die Regierung habe es versäumt, dringend erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. 14 Betriebe, die geschlossen waren, würden wieder öffnen, hatte das US-Landwirtschaftsministerium zuvor erklärt. Trump hatte die fleischverarbeitenden Betrieben den systemrelevanten Branchen zugerechnet, um Engpässe in der Versorgung zu vermeiden. 30 Betriebe hatten vorübergehend die Arbeit eingestellt.

- Bundesaußenminister Heiko Maas warnt vor einem wachsenden Risiko eines harten Brexits inmitten der Corona-Krise. "Es ist besorgniserregend, dass Großbritannien sich bei zentralen Punkten in den Verhandlungen weiter von unserer gemeinsam vereinbarten Politischen Erklärung entfernt", sagt der SPD-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Das geht so nicht, denn die Verhandlungen sind ein Gesamtpaket, so wie es in der Politischen Erklärung angelegt ist." Derzeit ist dem Außenminister zufolge keine Einigung über ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen oder eine Verlängerung der Verhandlungsfrist über das Jahresende hinaus absehbar. "Die britische Regierung lehnt eine Fristverlängerung weiter ab", fügt er hinzu. "Wenn es dabei bleibt, dann müssen wir zum Jahreswechsel neben Corona auch noch den Brexit bewältigen."

- Die ab Montag in einigen Bereichen in Spanien geltenden Lockerungen werden nicht für Madrid und Barcelona gelten, wie die spanische Regierung ankündigt. Bestimmte Anforderungen für die weitere Öffnung würden in den beiden Städten derzeit noch nicht erfüllt. In Madrid und Katalonien gibt es besonders viele Corona-Infektionen.

