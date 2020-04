Der US-Supermarkt-Riese Walmart baut in der Krise sein Personal massiv auf. In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stärker gestiegen als die Zahl der genesenen Menschen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert, das Verhältnis zwischen Marktwirtschaft und staatlicher Regulierung neu zu definieren. Lesen Sie alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus am Samstag im Newsblog.

- In Japan ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen den Informationen des Senders NHK zufolge auf über 10.000 gestiegen. Am stärksten betroffen in dem Land ist die Hauptstadt Tokio. Dort habe es am Samstag 181 neue Fälle gegeben, berichtete NHK. In Japan wird allerdings im Vergleich zu anderen Nationen in sehr viel geringerem Ausmaß getestet.

- Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 137.439 gestiegen, das ist ein Plus von 3609 im Vergleich zum Freitag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 242 auf 4110. Genesen sind rund 85.400 Menschen, das sind rund 3600 mehr, wie das RKI auf seiner Internetseite mitteilte.

- Der US-Supermarktkonzern Walmart will weitere 50.000 Mitarbeiter einstellen, um die gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten während der Coronavirus-Pandemie bewältigen zu können. Das frühere Ziel, 150.000 neue Stellen zu besetzen, habe man bereits sechs Wochen vor dem Zeitplan erreicht, teilte Walmart mit. Pro Tag würden im Schnitt 5000 neue Mitarbeiter eingestellt. Viele dieser Menschen hätten vorher in der Restaurant- oder Hotelbranche gearbeitet. 85 Prozent der neuen Stellen seien zeitlich befristet oder in Teilzeit.

- China meldet für Freitag 27 Neuinfektionen. Davon seien 17 aus dem Ausland eingeschleppt worden, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Nach einer Revision liegt die Gesamtzahl der Infizierten damit bei 82.719. Gestorben an den Folgen des Virus sind insgesamt 4632. Die Volksrepublik hatte die Zahl deutlich nach oben korrigiert.

Zur Großbildansicht Thomas Frey/dpa Rheinland-Pfalz, Koblenz: Nicht nur in diesem Bundeswehrkrankenhaus wird eine Reserve mit zusätzlichen Notfallbetten mit Beatmungsgeräten vorgehalten, sollte sich die Zahl der Corona-Notfallpatienten plötzlich drastisch erhöhen. Für den Einsatz in der Corona-Krise stellt die Bundeswehr inzwischen mehr als 37.000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen ab.

- Zahlreiche aus den USA zurückgeschickte Migranten sind dem Präsidenten von Guatemala zufolge mit dem Coronavirus infiziert. In seiner Fernsehansprache bezieht sich Alejandro Giammattei auf einen Abschiebeflug, der am Montag in Guatemala City gelandet ist. Die US-Behörden hätten ein Dutzend Infektionen bestätigt. Giammattei deutete jedoch an, dass die Zahl höher liegt. "Ein großer Teil war infiziert."

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert als Lehre aus der Coronavirus-Krise gesellschaftliche Konsequenzen. Das Verhältnis zwischen Marktwirtschaft und staatlicher Regulierung müsse neu definiert werden, sagt Schäuble der "Augsburger Allgemeine". Man müsse darüber nachdenken, "ob es damit zu tun hat, dass wir vieles übertrieben haben." Die Krise offenbare die Probleme der globalen Vernetzung. Es gehe aber nicht darum, marktwirtschaftliche Mechanismen außer Kraft zu setzen. "Aber den Rahmen, in dem wir uns bewegen, muss man neu bewerten." Gleichwohl müsse der freie Binnenmarkt und Reiseverkehr in Europa schnellstmöglich wieder hergestellt werden.

- Für den Einsatz in der Corona-Krise hält die Bundeswehr inzwischen mehr als 37.000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen bereit. Zu dem Einsatzkontingent "Hilfeleistung Corona" gehörten mehr als 17.000 Männer und Frauen aus dem Sanitätsdienst der Streitkräfte, heißt es in einer Vorlage für die Spitze des Verteidigungsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In den fünf Bundeswehrkrankenhäusern wurden in dieser Woche für die normale Pflege von Covid-19-Patienten demnach insgesamt 820 Betten vorgehalten, von denen 48 belegt waren (Stand: Mittwoch). Für die intensivmedizinische Behandlung gab es 159 Betten in den Krankenhäusern, von denen 23 mit Covid-19-Patienten belegt und knapp 100 frei waren.

- Kanzleramtschef Helge Braun hält weitere Hilfen für die Wirtschaft für möglich. Er könne nicht ausschließen, dass die Bundesregierung mit weiteren Hilfsmaßnahmen nachsteuern müsse, sagt Braun der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger" (Samstagausgaben). Derzeit wolle man schrittweise wieder zurückkommen in ein Leben mit weniger Beschränkungen. "Aber die Epidemie ist nicht weg. Wir müssen lernen, damit zu leben - bis es einen Impfstoff gibt."

- In den USA sind Reuters-Daten zufolge mehr als 35.400 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Täglich habe es zuletzt mehr als 2000 Tote gegeben. Die Zahl der Infizierten sei am Freitag um fast 30.000 auf knapp 700.000 gestiegen.

- Die US-Regierung will den Farmern des Landes mit 19 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Es solle zum einen direkte Finanzhilfen geben, kündigt Präsident Donald Trump an. Zudem soll frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte sowie Fleisch in großen Mengen aufgekauft werden.

- Der Wirtschaftsweise Achim Truger spricht sich für einen langsamen Ausstieg aus den Corona-Einschränkungen aus. Die Politik müsse standhaft sein, angesichts der Forderungen aus der Wirtschaft nach einer schnelleren Öffnung, sagt Truger der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Sonst riskieren wir tatsächlich Menschenleben und einen zweiten, weitaus schlimmeren Shutdown."

Truger unterstützt die Rufe nach sogenannten Corona-Anleihen. "Gemeinschaftliche Schulden, von denen die besonders betroffenen Staaten profitieren, sind aus meiner Sicht notwendig." Staaten wie Italien oder Spanien könne man nach der Krise keine Sparmaßnahmen zumuten. "Das wäre für sie ökonomisch, sozial und politisch nicht durchzuhalten. Es wäre das Ende des Euro und möglicherweise sogar der EU."

