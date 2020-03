Verwaiste Straßen in vielen Ländern: Die Menschen meiden schon von sich aus, nach draußen zu gehen. Gleichwohl verhängen Regierungen wie zuletzt in Argentinien und Kalifornien Ausgangssperren. Die Bundesregierung ist aktuell noch dagegen.

In Teilen Asien geht die Bedrohung durch das Coronavirus weiter zurück, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf. In anderen Teilen dieser Welt verhängen Staaten jetzt landesweite Ausgangssperren. Ökonomen gehen mittlerweile davon aus, dass die Weltwirtschaft bereits schrumpft. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

09.15 Uhr - Strafgefangene haben in Belgien mit der Herstellung von Schutzmasken gegen das Coronavirus begonnen. Die Gefängnisse hätten Spezialtextil für 11.000 Masken. Das Problem: Es fehlen Nähmaschinen, berichtet die Nachrichtenagentur Belga. Die Behörde rief deshalb dazu auf, den Haftanstalten halbindustrielle oder industrielle Nähmaschinen zu spenden oder auszuleihen. Am Flughafen von Lüttich-Bierset landete laut Belga Freitagfrüh ein Flugzeug aus China mit einer Ladung von fünf Millionen Schutzmasken. Der Zivilschutz soll sie gemäß dem größten Bedarf über das Land verteilen.

- Der in Hamburg und Hannover tätige Sammeltaxi-Dienst "MOIA" stellt seinen Dienst wegen der Coronavirus-Krise aus Sicherheitsgründen laut eigener Mitteilung bis 1. April vorerst ein.

09.00 Uhr - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, sagt im Inforadio Berlin: "Die Ausgangssperre ist auch kein Allheilmittel." Sie sei ein weiterer Schritt, löse aber nicht jede Schwierigkeit. Das eigentliche Problem sei, dass jeder es selbst in der Hand habe. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans fordert ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen in dieser Frage. Er votiert dafür, die Präventionsappelle auch mit Hilfe der Polizei durchzusetzen, "um sicherzustellen, dass niemand sich jetzt sozusagen in Urlaubsgefühle bewegt."

08.30 Uhr: In Corona-Zeiten ticken offenbar auch bei Siemens die Uhren anders: Vor einer gemeinsamen Telefonpressekonferenz von Aufsichtsratschef Jim Hageman Snabe mit Konzernchef Joe Kaeser verkündet die Kommunikationschefin: "Telefonkonferenzen sind in diesen Zeiten rare Mangelware. Der Operator hat uns exakt 60 Minuten gewährt. Danach wird die Leitung gekappt." Siemens selbst berichtet indes von 57 mit dem Coronavirus infizierten Fällen, davon 41 in Deutschland (Stand Donnerstag).

08.20 Uhr - Die Bank of England streicht die diesjährigen Stresstests für acht große Banken und Bausparkassen. So sollen die Institute die Chance haben, sich in der Coronavirus-Krise auf die Kreditvergabe zu konzentrieren, teilt die Notenbank mit. Der Test vom vergangenen Jahr habe gezeigt, dass das Bankensystem des Vereinigten Königreiches widerstandsfähig gegen eine tiefe Rezession im Land und weltweit sei. Auch andere regelmäßige Berichte über Bankenliquidität und Klimarisiken würden verschoben.

08.00 Uhr - Bundesfinanzminister Olaf Scholz äußert die Hoffnung, dass Ausgangssperren in Deutschland nicht erforderlich werden. Alle müssten nun ganz schnell den Ernst der Lage begreifen, sagt er im Deutschlandfunk. Kanzleramtschef Helge Braun ergänzte, das Verhalten der Bürger am kommenden Wochenende werde maßgeblich darüber entscheiden, ob auch in Deutschland wegen der Corona-Krise Ausgangssperren verhängt werden. "Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen", sagt er dem "Spiegel" laut Vorabbericht. "Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick."

07.50 Uhr - Das Internationale Olympische Komitee zieht nach Angaben seines Präsidenten Thomas Bach für die Sommerspiele in Tokio mehrere Szenarien in Betracht. Eine Absage stehe aber nicht auf der Agenda, sagt er der "New York Times".

07.30 Uhr - Kommen die vor allem von Deutschland lange Zeit abgelehnten Eurobonds jetzt doch? Italiens Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri pocht darauf, Eurobonds aufzulegen. Diese Anleihen sollten speziell an die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und seiner wirtschaftlichen Konsequenzen geknüpft sein, sagt er der Zeitung "Il Corriere della Sera". "Wir haben es mit einem symmetrischen Schock zu tun, der alle betrifft, und darum müssen wir die Werkzeuge, die wir haben, auf innovative Weise nutzen."

06.45 Uhr - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verschiebt angesichts der Corona-Krise Gesetzesvorhaben wie die Regulierung befristeter Arbeitsverhältnisse und das Lieferkettengesetz. Die Vorbereitungen dafür liefen zwar weiter, aktuell seien aber andere Aufgaben dringlicher, sagt der SPD-Politiker dem Magazin "WirtschaftsWoche".

Wer an der Impfung gegen Covid-19 arbeitet Protest vor der Tübinger Zentrale des Biotech-Unternehmens Curevac: Deutschland ist von Berichten aufgeschreckt, Donald Trump wolle die Kompetenz im Entwickeln eines Impfstoffs gegen das neue Coronavirus in die USA lotsen. "Germany is not for sale", erklärt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Curevac-Haupteigner Dietmar Hopp präsentiert sich als Wohltäter: "Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können", erklärte der SAP-Mitgründer. Curevac hat nach eigenen Angaben bereits "ermutigende" Ergebnisse einer Phase-1-Studie, um einen Tollwutimpfstoff gegen Covid-19 einzusetzen. Im Juni sollen klinische Studien beginnen, laut Hopp könnte die Impfung im Herbst marktreif sein - er ist damit deutlich optimistischer als die Weltgesundheitsorganisation, die mit 18 Monaten rechnet. Die EU sagte am Montagabend weitere Kredite für Curevac zu. Curevac ist jedoch nur eines von vielen Unternehmen im Rennen gegen Corona. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die staatliche Stellen und Firmen koordiniert, zählt mehr als 20 Beteiligte. Das Mainzer Unternehmen BioNTech von Ugur Sahin (rechts, mit Chief Commercial Officer Sean Marett) hat sich gerade mit dem chinesischen Fosun Pharma und dem US-Riesen Pfizer zusammengetan. Die US-Firma Moderna von Stéphane Bancel hat Ende Februar bereits einen fertigen Impfstoff testbereit geliefert - nach eigenen Angaben in Rekordzeit: 42 Tage nach der Identifikation des Virus, das erst in der Zwischenzeit den Namen Sars-Cov-2 bekam. Doch auch hier stehen noch Testreihen an. Natürlich sind auch die großen Pharmakonzerne mit von der Partie: Emma Walmsley war als Chefin des weltgrößten Impfstoffentwicklers GlaxoSmithKline (GSK) am 2. März im Weißen Haus. GSK rechnet sich wegen einer Kooperation mit der chinesischen Biotech-Firma Clover Pharmaceuticals besonders gute Chancen aus, eine Corona-Impfung auf den Markt zu bringen. Die Firmen Anges und Takara Bio haben eine Kooperation mit der japanischen Universität Osaka geschlossen. Hier erklärt Gentherapie-Professor Ryuichi Morishita am 5. März die Wirkungsweise ihres geplanten Impfstoffs. Während Konzerne und Startups die Schlagzeilen beherrschen, leisten staatliche Stellen einen wichtigen Teil der Arbeit. Am 3. März ließ sich Donald Trump die Fortschritte eines Labors der National Institutes of Health erklären. Links die Forscherin Kizzmekia Corbett, die wissenschaftliche Leiterin des Projekts Corona-Impfung. Auch die Produkte der privaten Firmen werden von ihren Instituten getestet. Erste Patienten hätten das Mittel von Moderna für klinische Tests erhalten, meldete das NIH am Montagabend. Der britische Premier Boris Johnson, wegen seines Laissez-faire-Ansatzes zur Ausbreitung des Virus gerade heftig unter Kritik, zeigt sich zumindest in der medizinischen Forschung aktiv. Das Unternehmen Mologic in Bedford nördlich von London wird vom britischen Staat mit finanziert. Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie am Hamburg Universitätskrankenhaus Eppendorf, ist der Öffentlichkeit vor allem durch Updates über die Ausbreitung der Pandemie bekannt - zugleich aber auch führend an der Prüfung von Impfstoffen beteiligt, zusammen mit dem Kollegen Gerd Sutter von der LMU-München, die den Stoff einst gegen Pocken entwickelte, und der Dessauer Firma IDT Biologika als Produktionspartner. Ihre Technik wurde bereits 2018 als Impfstoff gegen das im Nahen Osten grassierende Mers-Coronavirus zugelassen. Die zum französischen Sanofi-Konzern gehörende Firma Protein Sciences aus dem US-Staat Connecticut kann ebenfalls auf vergangene Erfolge verweisen: Sie war an der Entwicklung des Impfstoffs gegen das ursprüngliche Sars-Coronavirus beteiligt, das 2002/2003 in Ostasien eine Pandemie auslöste. Marktreif wurde das Mittel jedoch nie - es wurde schlicht nicht mehr benötigt, als Sars nicht weiter umging. Auch das International Vaccine Institute (IVI) arbeitet in eigenen Laboren an Antikörpern gegen das Coronavirus. Das IVI, als Gründung des UN-Entwicklungsprogramms von mehreren Staaten getragen, sitzt im südkoreanischen Seoul - einem der Hotspots von Covid-19. Das von dem Deutschen Volker Gerdts geleitete Institut Vido-Intervacs an der Universität von Saskatchewan ist ebenfalls mit im Rennen. Das Institut wurde ursprünglich mit tierärztlichem Hintergrund und Blick auf Kanadas Agrarindustrie gegründet. Da Coronaviren von Tieren auf Menschen übergesprungen sind, ist dieses Wissen nun wertvoll. Das staatlich finanzierte israelische Forschungsinstitut Migal, geleitet von David Zigdon, meldete Anfang März einen "Durchbruch". Bereits entwickelt haben die Israelis einen Impfstoff jedoch noch nicht, entgegen früheren Jubelmeldungen in sozialen Medien. Solange dieser Schutz nicht gefunden ist, kann die Pandemie höchstens gebremst, nicht aber gestoppt werden.

06.30 Uhr - Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Ausnahmeregelung, wonach Friseurgeschäfte weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Zum Schutz von Beschäftigten und Kunden seien vielmehr Schließungen erforderlich, fordert Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

06.15 Uhr - Ökonomen gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft nicht mehr wächst, sondern bereits schrumpft. Diese Einschätzung äußern 31 von 41 Volkswirten aus Amerika und Europa, die in dieser Woche von Reuters befragt wurden.

05.00 Uhr - Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert von der Bundesregierung, die massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben schon jetzt klar zu befristen und ein Ausstiegsszenario vorzubereiten. "Ich glaube nicht, dass wir das, was wir jetzt tun, monatelang fortführen können. Die jetzigen Einschränkungen hält unsere Gesellschaft nicht ewig durch", sagt Reinhardt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Die Ängste und Sorgen würden die Menschen psychisch überfordern." Menschen ab 65 Jahre und andere Risikogruppen wie chronisch Kranke müssten aber darauf vorbereitet werden, "dass die jetzt geltenden Einschränkungen für sie länger gelten". Ausgangssperren lehnt Reinhardt ab.

04.40 Uhr - Argentinien verhängt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine landesweite Ausgangssperre. Sie solle von Freitag ab Mitternacht bis zum 31. März gelten, sagt Präsident Alberto Fernandez in einer Fernsehansprache. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur verlassen, um Grundbedarfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente einzukaufen. Die Zahl der Infektionen in Argentinien stieg um 31 auf 128. Drei Todesfälle sind registriert. Das südamerikanische Land hat bereits seine Grenzen für 15 Tage geschlossen und Flüge aus stark von dem Virus betroffenen Ländern für 30 Tage ausgesetzt.

04.00 Uhr - Kalifornien hat wegen der Corona-Krise eine Ausgangssperre im gesamten US-Bundesstaat verhängt. Zur Eindämmung des Virus dürften die 40 Millionen Bewohner des bevölkerungsreichsten Bundesstaates ihre Häuser nur noch aus dringlichen Gründen verlassen, sagt Gouverneur Gavin Newsoms. Er verwies auf eine Modellrechnung wonach 56 Prozent der Einwohner in den nächsten acht Wochen an Covid-19 erkranken würden. Dies würde fast 20.000 Krankenhausbetten mehr erfordern, als der Bundesstaat derzeit bereitstellen könne.

02.50 Uhr - In Südkorea sind den Gesundheitsbehörden zufolge 87 neue Coronavirus-Fälle aufgetreten. Damit hält der Abwärtstrend der vergangenen Tage an, auch wenn es am Donnerstag eine leichte Zunahme wegen kleinerer Ausbruchsherde gegeben hatte. Insgesamt sind in Südkorea nun 8652 Infektionsfälle registriert.

02.29 Uhr - China meldet den zweiten Tag in Folge keine Ansteckungen im Inland. Allerdings gebe es 39 neue Infektionsfälle unter einreisenden Menschen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Um das Virus weiter einzudämmen, müssen alle Einreisenden in der Volksrepublik für 14 Tage in Quarantäne. Insgesamt sind in China nun 80.967 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg den Angaben zufolge um drei auf 3248.

02.07 Uhr - Der Bürgermeister von Los Angeles weist alle Einwohner der zweitgrößten Stadt der USA an, wegen der Coronavirus-Pandemie zu Hause zu bleiben. Die Menschen müssten "sofort alle nicht lebensnotwendigen Bewegungen" einschränken, sagt Bürgermeister Eric Garcetti bei einer Pressekonferenz.

01.03 Uhr - Haiti ruft wegen des Coronavirus-Ausbruchs den Notstand aus. Nach dem Auftreten der ersten beiden Infektionsfälle schließt der verarmte Karibikstaat seine Grenzen und verhängt eine nächtliche Ausgangssperre.

00.05 Uhr - Deutschland kann die Virus-Krise trotz der wirtschaftlichen und finanziellen Belastung nach Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz "sehr lange" durchhalten. Der Staat müsse angesichts sehr solider Finanzen nicht befürchten, "dass wir keine Möglichkeiten haben, die Mittel zu bekommen, die wir jetzt brauchen", sagt Scholz im ZDF. "Da geht es ja um sehr, sehr, sehr viel Geld."

mit Nachrichtenagenturen