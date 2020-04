Anne Hidalgo, Bürgermeisterin der französischen Millionenmetropole Paris, will nicht nur Millionen Schutzmasken kostenlos an die Bevölkerung verteilen, sondern auch einen Großteil der Anwohner auf das Virus nach und nach testen lassen

Die Coronavirus-Krise könnte einer Studie zufolge zu sinkenden Preisen für Wohnimmobilien führen. Paris will nach dem Willen seiner Bürgermeisterin einen Großteil der Bewohner nach und nach auf das Coronavirus testen lassen. Lesen Sie alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus am Sonntag im Newsblog.

Paris will nach dem Willen seiner Bürgermeisterin einen Großteil der Bewohner nach und nach auf das Coronavirus testen lassen .

nach dem Willen seiner Bürgermeisterin nach und nach . Kommt Ihnen das bekannt vor? In der Corona-Krise haben in China 73 Prozent der Menschen laut einer repräsentativen Umfrage Gewicht zugelegt .

haben laut einer repräsentativen Umfrage . Die Coronavirus-Krise könnte einer Studie zufolge zu sinkenden Preisen für Wohnimmobilien führen.

einer Studie zufolge führen. Kanzleramtschef Helge Braun hält die Strategie einer "Herdenimmunität" für untauglich im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland.

- Siemens-Chef Joe Kaeser hat sich gegen einen Gehaltsverzicht von Unternehmensvorständen in der Corona-Krise ausgesprochen. Siemens wolle stattdessen mit einem Fonds helfen, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Konzern werde jede Spende von Mitarbeitern verdoppeln. Kaeser wird laut RND selbst eine Million Euro einzahlen.

- Die Deutsche Post will ihre Brief- und Paketzusteller nicht mit Masken ausstatten. "Bei einer Ausstattung aller Beschäftigten in Deutschland mit Masken rechnen wir mit einem Bedarf von einer Million Stück pro Woche", sagt Thomas Schneider, der für das Bundesgebiet zuständige Betriebschef der Deutschen Post DHL, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" laut Vorabbericht. "Wir sehen eine flächendeckende Ausstattung unserer Zusteller mit FFP2-Masken kritisch, da zu erwarten ist, dass diese Masken dann in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen fehlen würden." Allerdings dürfte die Post angesichts von etwa 80.000 Brief- und 50.000 Paketzustellern durchaus auch die Kosten im Hinterkopf haben.

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet signalisiert eine Bereitschaft zur Öffnung von Kirchen und anderen religiösen Stätten. "Ich werde in den nächsten Tagen zum Beispiel die Frage von Gottesdiensten neu überprüfen", sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten."

- Die Bundesregierung rechnet in der Corona-Krise mit einem Bedarf von jährlich bis zu zwölf Milliarden Atemschutzmasken. "Wenn wir allen Menschen in Deutschland das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Mundschutz ermöglichen möchten, brauchen wir zwischen acht und zwölf Milliarden Masken pro Jahr", sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der "Bild am Sonntag". Ziel sei, schon in der zweiten Sommerhälfte Millionen OP-Masken und Mundschutze in Deutschland produzieren zu können. Er stellt Investitionszuschüsse und Abnahmegarantien in Aussicht.

- In Paris sollen zum Schutz gegen den Coronavirus etwa zwei Millionen Masken kostenlos an die Bevölkerung verteilt werden. Bis Ende dieses Monats sollten zunächst rund eine halbe Million wiederverwendbarer Masken verfügbar sein, kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo in der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" an. Bis Mitte Mai sollen dann alle Bewohner der französischen Hauptstadt mit einer eigenen Maske ausgestattet werden. Die Kosten bezifferte Hidalgo auf drei Millionen Zunächst werden sie vor allem an Menschen verteilt, die besonderen Schutz vor Sars-CoV-2 benötigen. Die Bürgermeisterin kündigte an, dass nach und nach der Großteil der Bewohner auf das Virus getestet werden soll. In Frankreich gelten seit Mitte März strikte Ausgangsbeschränkungen. Sie dauern noch bis zum 11. Mai. In Frankreich starben bislang mehr als 19 000 Menschen in Folge einer Infektion

Zur Großbildansicht FRANCOIS GUILLOT / AFP Place de la Bastille in Paris, Mitte April

- Das spanische Gesundheitsministerium meldet einen Anstieg der Todesfälle von 410 nach 565 am Samstag auf nun insgesamt 20.453. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen beträgt 195.944 nach 191.726 am Vortag.

- In der Corona-Krise haben nach einer Umfrage in China 73 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben Gewicht zugelegt. Als Gründe wurden vor allem mangelnde Bewegung und ungesunder Lebensstil in der häuslichen Isolation genannt, teilte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag mit unter Hinweis auf eine Erhebung der Zeitung "Zhongguo Qingnianbao" unter 3005 Menschen.

- Die französische Elektronikhandelskette Fnac Darty bekommt einen staatlich gesicherten Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro. Damit sei Fnac Darty das erste große Unternehmen in Frankreich, das Hilfe aus einem Paket des Staates über 110 Milliarden Euro für die in der Corona-Krise in Bedrängnis geratenen Firmen in Anspruch nimmt, teilten der Konzern und das Wirtschaftsministerium mit. Der Konzern strich zudem die geplante Dividende von 1,50 Euro für 2019. Im ersten Quartal 2020 brach der Umsatz um 7,9 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro ein. Allerdings verdoppelte sich der Online-Umsatz von Mitte März bis Anfang April. An Fnac Darty ist die deutsche Elektronikhandelsholding Ceconomy, Mutter von Mediamarkt und Saturn, mit knapp 25 Prozent beteiligt.

- Die Bundeswehr verschiebt wegen der Corona-Pandemie ihre Grundausbildung. "Es wäre jetzt zu gefährlich, die Rekruten an unseren Standorten auf engem Raum zusammenzufassen", sagte der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Ulrich Baumgärtner, in Koblenz. "Die schriftlich zum 1. April eingestellten Rekruten bleiben unter Auflagen zu Hause und beginnen ihre Grundausbildung frühestens am 1. Juni", erklärte der Generaloberstabsarzt.

- Kanzleramtschef Helge Braun hält die Strategie einer "Herdenimmunität" für untauglich im Kampf gegen das Corona-Virus in Deutschland. "Um nur die Hälfte der deutschen Bevölkerung in 18 Monaten zu immunisieren, müssten sich jeden Tag 73.000 Menschen mit Corona infizieren", sagte Braun der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "So hohe Zahlen würde unser Gesundheitssystem nicht verkraften und könnten auch von den Gesundheitsämtern nicht nachverfolgt werden. Die Epidemie würde uns entgleiten." Mit Herdenimmunität meinen Wissenschaftler die Immunität eines so großen Prozentsatzes der Bevölkerung nach einer Infektionswelle, dass die weitere Ausbreitung der Krankheit zum Erliegen kommt. "Eine Epidemie ist erst zu Ende, wenn ein Anteil von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus ist", erklärte Braun, der selbst Arzt ist.

- Israel hat am Sonntag mehrere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus gelockert. Die Regierung hatte den von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigten Schritt in der Nacht gebilligt. Anstatt bislang 15 Prozent dürfen nun 30 Prozent der Angestellten wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kommen, unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, dem droht ein Strafgeld von umgerechnet 50 Euro. Netanjahu hatte am Samstagabend gesagt, die Lockerung sei möglich, weil Israel unter den OECD-Ländern vergleichsweise gut dastehe im Umgang mit der Corona-Krise. "Wir haben eine der niedrigsten Sterberaten", sagte er.

- Die Coronavirus-Krise könnte einer Studie zufolge zu sinkenden Preisen für Wohnimmobilien führen. Angesichts von möglichen Insolvenzen und steigender Arbeitslosigkeit dürften die Mietpreiserwartungen sinken, weil den Haushalten weniger Einkommen zur Verfügung stünde, zitiert die "Welt am Sonntag" in einem Vorabbericht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. "Dies könne sich tendenziell negativ auf die Wohnungspreise auswirken." Ein Nachfragerückgang treffe aber nicht alle Wohnimmobilien im gleichen Maße. Einige könnten stärker betroffen sein, "beispielsweise Mikroapartments, wo die mobilen Fachkräfte als Mieter wegfallen, oder etwa Wohnungen im Luxussegment." In teuren Regionen etwa in Süddeutschland könnte der Preisrückgang stärker ausfallen.

- Die Corona-Krise könnte Kartenzahlungen im Handel zulasten von Bargeld kräftig vorantreiben. Mit der Pandemie dürfte sich die Nutzung von kontaktlosen Bezahlverfahren, Giro- und Kreditkarten sowie mobilem Zahlen per Smartphone beschleunigen, glauben Zahlungsexperten der Beratungsfirma Oliver Wyman. Der Anteil von Barzahlungen nach Umsatz könnte bis 2025 auf 32 Prozent sinken, schreiben sie in einer neuen Studie. Zum Vergleich: Für vergangenes Jahr schätzen sie den Bargeld-Anteil auf 47 Prozent.

- Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie hat in der Corona-Krise für einen Neustart der Wirtschaft ein umfassendes Konjunkturprogramm gefordert. Verbandspräsidentin Ingeborg Neumann sagte, sie könne der Idee sehr viel abgewinnen, Einkaufs- beziehungsweise Konsumgutscheine mit einer zeitlich befristeten Gültigkeit auszugeben. "Das wäre eine unbürokratische Möglichkeit, den Konsum zu beleben."

Daneben sprach sie sich für eine zeitlich befristete Reduzierung der Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer für sämtliche Textil- und Lederwarenerzeugnisse aus sowie eine rasche und vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Schließlich würde eine befristete Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten und der Sonntagsöffnungen erhebliche Impulse bringen, sagte Neumann, die auch Vize-Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ist.