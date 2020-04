Tesla Showroom in Shanghai am 4. März

In den USA fallen binnen eines Tages dem Coronavirus so viel Menschen zum Opfer wie nirgendwo auf der Welt. Hongkong verhängt bei Verstößen gegen Corona-Regeln bis zu sechs Monate Gefängnis. Peru lässt Männer und Frauen nur noch getrennt auf die Straße. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen zur Corona-Krise im Newsblog.

08.00 Uhr - In der Autoindustrie wächst die Skepsis. Auch die Beratungsgesellschaft Bain warnt jetzt vor einem nachhaltigen Markteinbruch. Die Consultants erwarten, dass 2020 weltweit fast 30 Prozent weniger Autos verkauft werden als ursprünglich progostiziert. Das führe zu einem Schmelzen des Gewinns um bis zu 90 Prozent.

Damit liefen insbesondere viele Zulieferer Gefahr, in die Verlustzone zu rutschen rutschen, sagt Bains Co-Autochef Klaus Stricker. "Die Verkaufszahlen werden nach dem Hochfahren der Produktion nicht zügig auf das alte Niveau zurückfedern", erläuterte Stricker.

In der am schlimmsten betroffenen Region Nordamerika werde sich der Absatz zwar im Herbst erholen. Im Dezember sänken die Verkäufe aber wieder um 20 Prozent unter die ursprünglich erwarteten Zahlen. In Europa werden der Bain-Prognose zufolge 2020 wahrscheinlich nur rund 11 Millionen Autos verkauft werden; fünf Millionen weniger als in der Branche angenommen. Strickers Co-Chef Ralf Kalmbach hatte bereits vor zwei Wochen im manager magazin gewarnt, der Stellenabbau in der Autoindustrie werde sich angesichts der Corona-Krise beschleunigen (Link).

05.30 Uhr - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Krise mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. In den drei Monaten bis Ende März wurden rund 88.400 Autos an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am späten Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um 10 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte Tesla 63.000 Autos ausgeliefert. Im Auftaktquartal 2020 produzierte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 102.672 Fahrzeuge. Der Großteil entfiel mit 87.282 auf das Model 3, mit dem Tesla sich im Massenmarkt etablieren will. Tesla hatte vergleichsweise lange weiterproduzieren lassen. Am 23. März stellte der E-Autobauer in seiner Fabrik in den USA die Produktion ein.

Beim neuen kleineren SUV, dem Model Y, übertraf Tesla seinen Zeitplan für Fertigung und Auslieferung deutlich. Der Bau habe im Januar begonnen und die Auslieferung im März. Zudem erziele die Tesla-Fabrik in Shanghai trotz signifikanter Rückschläge weiter eine Rekordproduktion. Das Werk an der chinesischen Ostküste war wegen der Corona-Krise zeitweise geschlossen, ist aber inzwischen wieder eröffnet worden.

04.45 Uhr - In China gibt es nach Behördenangaben 31 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, darunter zwei lokal übertragene Infektionen, teilte die nationale Gesundheitsbehörde mit. Zudem seien am Donnerstag auch vier neue Todesfälle gemeldet worden, alle in der Millionenmetropole Wuhan, wo der Ausbruch begann. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland beläuft sich nun auf 81.620. Die Zahl der Verstorbenen beträgt 3322. Außerdem wurden 60 neue asymptomatische Coronavirus-Patienten gemeldet, also Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, aber keine Krankheitssymptome aufweisen.

Zur Großbildansicht Vanessa Carvalho/ZUMA Wire/dpa New Yorker Times Square: Keine Stadt in den USA ist so stark von dem Coronavirus betroffen

03.45 Uhr - In den USA ist die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das neuartige Coronavirus binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden zwischen Mittwoch 20.30 Uhr US-Ostküstenzeit und der gleichen Uhrzeit am Donnerstagabend 1169 weitere Todesfälle registriert. Der traurige Rekord war bislang von Italien mit 969 verzeichneten Corona-Toten am 27. März gehalten worden. Insgesamt zählte die Johns-Hopkins-Universität bis Donnerstagabend 5926 Todesopfer in den USA. Laut den Prognosen der US-Regierung könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der von dem Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sterben.

Die weltweit meisten verzeichneten Todesopfer der Pandemie gibt es in Italien, gefolgt von Spanien und den Vereinigen Staaten. In Italien zählte die Johns-Hopkins-Universität 13.915 Corona-Tote, in Spanien 10.003. In der Zahl der registrierten Corona-Infektionsfälle liegen die USA hingegen mit weitem Abstand weltweit vorn. Laut Johns-Hopkins-Universität stieg die Zahl der Ansteckungen im Land bis Donnerstagabend auf rund 244.600. Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen in den USA hängt auch damit zusammen, dass inzwischen deutlich mehr getestet wird.

03.29 Uhr - Hohe Funktionäre fordern die Einwohner der chinesischen Millionenmetropole Wuhan auf, ihr Schutzmaßnahmen zu verstärken und das Verlassen der Wohnung zu vermeiden. Auf dem Festland Chinas sind die täglichen Fallzahlen seit dem Höhepunkt der Krise im Februar zwar stark zurückgegangen, so dass Peking die Industrien des Landes wieder hochfahren konnte. Die Funktionäre sind jedoch besorgt über die Gefahr einer so genannten zweiten Welle, da jeden Tag Dutzende neue Covid-19-Fälle mit Reisenden aus Übersee gemeldet werden. Unterdessen wird China am Samstag eine nationale Trauerfeier für "Märtyrer" abhalten, die im Kampf gegen die Epidemie gestorben sind.

03.00 - Hongkong schließt Bars und Lokale für zwei Wochen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Bei Verstößen drohen bis zu sechs Monate Gefängnis und eine Geldstrafe, teilte die Regierung der Finanzmetropole. Alkohol werde weiterhin in Supermärkten und Lebensmittelläden erhältlich sein.

02.45 Uhr - Die USA wollen von Russland nichts umsonst. Die Vereinigten Staaten würden für die von Russland gelieferte Flugzeugladung mit medizinischer Ausrüstung zur Bekämpfung des Coronavirus bezahlen, erklärte ein hoher Vertreter der Trump-Regierung. Zuvor hatte es Verwirrung darüber geben, ob Russland die 60 Tonnen Ausrüstung als Geschenk geschickt habe oder ob es die Lieferung von Beatmungsgeräten, Atemschutzmasken und anderer Gegenstände nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Pendant Wladimir Putin verkauft habe.

02.15 Uhr - Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen begrenzt Peru die Ausgehzeiten für Männer und Frauen. Wie der peruanische Präsident Martin Vizcarra sagte, dürfen Männer und Frauen ihre Häuser nur an bestimmten Tagen, getrennt nach Geschlecht, verlassen. So dürften Montags, Mittwochs und Freitags nur Männer nach draußen gehen, um sich zu versorgen. Frauen dürften dann Dienstag, Donnerstag und Samstag ausgehen. Sonntags dürfe niemand das Haus verlassen. "Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Menschen täglich auf der Straße sind", sagte Vizcarra.

01.45 Uhr - US-Präsident Donald Trump hat keine Einwände gegen das Tragen von Gesichtsmasken zum Schutz vor einer Infektion durch das Coronavirus. Schals funktionierten aber genauso gut, merkte er bei seiner täglichen Informationsveranstaltung an. Die US-Gesundheitsbehörde arbeitet an einer Empfehlung über Masken.

01.30 Uhr - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) bestätigt inmitten des Coronavirus-Ausbruchs ihre Einstufung der USA mit "AA+/A-1+" und einem stabilen Ausblick. Wie S&P mitteilte, werden sich die Verschuldung und das Haushaltsdefizit der US-Regierung nach dem "wirtschaftlichen Schock" in Folge der Virus-Pandemie in diesem Jahr wahrscheinlich noch weiter verschlechtern. Erst vor wenigen Tagen hatte Fitch die Top-Bewertung für die USA bei "AAA" mit stabilem Ausblick belassen.

01.15 Uhr - Ein Bundesgericht lehnt eine Verschiebung der für nächste Woche geplanten Vorwahl der Demokraten in Wisconsin für die Kandidatur bei der US-Präsidentenwahl wegen der Virus-Pandemie ab. Die Durchführung des Nominierungswettbewerbs am Dienstag würde zwar "beispiellose Belastungen" für Wähler und Wahlhelfer schaffen, es sei aber nicht angemessen, dass ein Bundesgericht die landesweiten Wahlen verzögert, teilte Richter William Conley mit. Allerdings verlängerte er die Zeit für die Abstimmung in Abwesenheit. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hatte den Bundesstaat Wisconsin aufgefordert, wegen der Virus-Epidemie die für Dienstag geplante Vorwahl zu verschieben. Sanders liegt bei den Demokraten hinter Joe Biden. Die Präsidentenwahl findet Anfang November statt.