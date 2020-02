Das Coronavirus breitet sich weiter aus und sorgt mittlerweile auch für Todesfälle außerhalb von China. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

09.50 Uhr: Der taiwanische Apple-Zulieferer Foxconn will einem Insider zufolge von kommender Woche an Schritt für Schritt die Produktion in China wieder hochfahren. Es könne dann aber mindestens eine bis zwei Wochen dauern, bis die Fertigung wieder vollständig laufe, sagt eine Person mit direkter Kenntnis der Pläne. Foxconn habe bei den örtlichen chinesischen Behörden die Wiederaufnahme des Betriebes beantragt.

09.30 Uhr: Nach dem Aussetzen der Flüge nach China prüft die Lufthansa ihre Verbindungen nach Hongkong. "Wir beobachten die Situation", sagt ein Konzernsprecher. Bei einer neuen Entscheidungsgrundlage werde man die Lage neu sondieren. Derzeit fliege die Lufthansa zwölfmal wöchentlich in die Finanzmetropole und die Tochter-Airline Swiss siebenmal. Jüngst haben die US-Fluglinien United Airlines und American Airlines bereits ihre Flugverbindungen nach Hongkong ausgesetzt.

09.27 Uhr: Russland will die Einfuhr von Nahrungsmitteln aus China nicht beschränken. Das werde nicht erwogen, sagt Vize-Agrarminister Maxim Uwaydow. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass das Virus über Lebensmittel übertragen werden könne.

09.21 Uhr: Die Fluggesellschaft Cathay Pacific mit Sitz in Hongkong schraubt aufgrund des Nachfrageeinbruchs ihre Kapazitäten zurück und bittet ihre Angestellten, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Alle 27.000 Mitarbeiter seien aufgerufen, in den kommenden Monaten drei Wochen freizunehmen.

09.15 Uhr: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die Weltbank ihre globale Wachstumsprognose für dieses Jahr senken. Dies betreffe "mindestens den ersten Teil von 2020" sagte Weltbank-Präsident David Malpass.

09.13 Uhr: Japans Zentralbank (BoJ) ist bereit zum geldpolitischen Handeln, sollte der Coronavirus die konjunkturellen Aussichten eintrüben. Der stellvertretende BoJ-Chef Masazumi Wakatabe signalisierte am Mittwoch, eine Lockerung der Geldpolitik stehe zwar nicht unmittelbar bevor. Die Risiken blieben allerdings hoch und beträfen auch wachsende Unsicherheit, wie die Ausbreitung des Virus Chinas Wirtschaft und die globale Konjunktur bremsen könnte. Die Notenbank müsse "höchst aufmerksam" beobachten, wie das Virus Japan über eine Störung der Lieferketten und sinkende Touristen-Zahlen treffen könnte. "Die BoJ wird nicht zögern, zusätzliche Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Risiken sehr groß werden" sagte Wakatabe, der als Befürworter einer aggressiven Lockerung gilt.

8.58 Uhr: Der Flugzeugbauer Airbus hat wegen des Coronavirus den Bau von Passagierflugzeugen in China gestoppt. Die A320-Endmontagelinie im Airbus-Werk Tianjin sei geschlossen, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Mittwoch in Toulouse mit. Wo dies machbar sei, ermögliche man den Mitarbeitern, per Computer von zu Hause aus zu arbeiten. Ziel sei, dass die Beschäftigten nicht zu den Airbus-Standorten fahren müssten.

Die von Chinas Behörden verhängten Reisebeschränkungen behindern die Abläufe bei Airbus. Neben der Produktion sind auch die Auslieferungspläne in Gefahr. Der Hersteller will wenn nötig Alternativen prüfen, um die Auswirkungen zu begrenzen. Airbus fertigt in Tianjin vor allem Mittelstreckenjets der A320-Reihe für den chinesischen Markt.

08.25 Uhr: Wegen der Coronavirus-Epidemie in China werden für den südkoreanischen Autohersteller Hyundai und seine kleinere Schwester Kia die Zulieferteile zunehmend knapp. Bei Hyundai Motor werde von diesem Freitag an der größte Teil des Betriebs in den sieben Werken in Südkorea still stehen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Branchenführers am Mittwoch. Eine Ausnahme sei die Busproduktion im Nutzfahrzeug-Werk in Jeonju. Auch im Ausland sollen die Fabriken weiter betrieben werden. Bei Kia Motors sei die Fertigung zurückgefahren worden, doch die Produktion solle vorerst weiter laufen.

Die einheimische Produktion bei Hyundai soll zunächst bis zum nächsten Dienstag ausgesetzt werden. Der VW -Rivale musste bereits seit Dienstag drei Linien stoppen, einschließlich der Produktion von Fahrzeugen seiner Nobelmarke Genesis im Hauptwerk von Ulsan. Hyundai hatte erklärt, mit der Gewerkschaft über eine vorläufige Stilllegung weiterer Produktionsstraßen in Ulsan zu sprechen.

07.51 Uhr: Taiwan verwehrt allen Chinesen, die auf dem Festland leben, bis auf weiteres die Einreise. Dies gelte von Donnerstag an, teilt die Regierung in Taiwan mit.

07.48 Uhr: Der Chef des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ist "extrem besorgt" wegen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus. "Wir sind sehr in Sorge, dass die Ausweitung des Virus wie eine kalte Dusche auf die Spiele wirken könnte", sagte OK-Chef Toshiro Muto am Mittwoch vor einem Treffen mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) in der japanischen Hauptstadt. Er hoffe, so Muto weiter, "dass das Virus so schnell wie möglich ausgerottet wird. Wir werden mit dem Internationalen Olympischen Komitee, dem IPC, der Regierung und der Stadt Tokio kooperieren, um die Epidemie zu stoppen."

07.29 Uhr: Usbekistan fliegt 84 Staatsbürger aus Wuhan zurück in die Heimat. Nach der Ankunft in der Hauptstadt Taschkent würden die Passagiere unter Quarantäne gestellt, teilt die Fluggesellschaft Uzbekistan Airways mit. An Bord der Maschine seien Ärzte und Spezialisten, um sich um die Fluggäste zu kümmern.

07.20 Uhr: In der chinesischen Finanzmetropole Shanghai bleiben die Schulen mindestens bis Ende Februar geschlossen. Das teilt die Bildungsbehörde der Stadt mit. Betroffen seien alle Schularten. Man bemühe sich um Online-Unterricht für die Schüler, die vor einer Infektion mit dem Virus geschützt werden sollen.

07.10 Uhr: Hongkong testet mehr als 1800 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffes auf eine Infektion mit dem Coronavirus. 30 Angehörige der Crew hätten über Fieber und andere Symptome geklagt, teilen die Hongkonger Behörden mit. Niemand dürfe ohne eine besondere Erlaubnis an Bord. 90 Prozent der Passagiere der "World Dream" seien Bürger der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Vom chinesischen Festland stamme keiner der Reisenden. Allerdings hielten sich vom 19. bis 24. Januar drei Festland-Chinesen auf dem Schiff auf, bei denen das Virus festgestellt wurde. Mit ihnen habe keiner der jetzigen Passagiere Kontakt gehabt. Die "World Dream" wird von der Reederei Dream Cruises betrieben.

Zur Großbildansicht Yijiu/XinHua/dpa Patient in Wuhan: In Wuhan stirbt im Schnitt jeder 20. Infizierte an der Lungenkrankheit, insgesamt ist die Sterblichkeitsrate aber deutlich niedriger

7.00 Uhr: Wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China haben die USA mehr als 300 weitere Menschen aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan ausgeflogen. Zwei Flugzeuge seien am Dienstag (Ortszeit Washington) in der zentralchinesischen Metropole gestartet, teilte das US-Außenministerium mit. Nach Angaben eines Ministeriumsvertreters wurden die Passagiere vor dem Abflug untersucht.

4.25 Uhr: Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes in Japan sind zehn Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das japanische Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Sie wurden in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa, wo das Schiff vor Anker liegt, ins Krankenhaus gebracht. Ob auch Deutsche darunter positiv getestet wurden, konnte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Tokio nicht sagen. Auch der Deutschen Botschaft in Tokio lagen zunächst keine Informationen vor. An Bord des Schiffes befinden sich laut der Reederei "Princess Cruises" auch acht deutsche Passagiere.

Die rund 3700 Passagiere und Crew-Mitglieder sollten zunächst für weitere 14 Tage an Bord bleiben, sagte Gesundheitsminister Katsunobu Kato. Anlass für die Quarantäne-Maßnahme war ein 80-Jähriger aus Hongkong, der am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. D

4.15 Uhr: Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike hat vor wesentlichen Einbußen auf dem chinesischen Markt aufgrund des Coronavirus gewarnt. Es sei mit "erheblichen Auswirkungen" auf das China-Geschäft zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Sportartikel-Riese Nike warnt so deutlich wie bislang noch kein Konsumgüterkonzern vor geschäftlichen Nachteilen aufgrund des Coronavirus. Für Nike ist China einer der wichtigsten Absatzmärkte. Die Hälfte seiner Geschäfte dort hat der US-Konzern geschlossen.

3.24 Uhr: Die Geschäfte der chinesischen Dienstleister sind im Januar so schlecht gelaufen wie seit 3 Monaten nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex fiel von 52,5 im Dezember auf 51,8 im Januar, wie die am Mittwoch veröffentlichte Unternehmensumfrage der Institute Caixin und Markit ergab. Trotz des Tiefs lag der Wert immer noch über dem 8-Monats-Tief vom Oktober und über der Marke von 50, ab der Wachstum signalisiert wird. Die Dienstleister stehen für mehr als die Hälfte der chinesischen Wirtschaft.

In der Umfrage spiegeln sich noch nicht die ersten Auswirkungen des Coronavirus wider, der erst Ende Januar ausbrach. Ökonomen und Regierungen gehen davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen des Virus das Wachstum stark belasten könnten.

3.01 Uhr: Wegen der Verbreitung des Coronavirus ist das internationale Reitturnier in Hongkong abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter auf seiner Homepage mit. "Es war keine einfache Entscheidung, aber es ist notwendig, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste zu garantieren", hieß es. Aufgrund der Verbreitung des Virus sind in China bereits mehrere Sportveranstaltungen abgesagt worden.

Das Turnier in Hongkong gehört zur Masters-Serie, bei der ein Bonus von einer Million Euro zu verdienen ist. Weitere Stationen sind in Lausanne und Paris.

01.27 Uhr: Neuseeländer, Australier und Einwohner der Pazifischen Inseln sind auf dem Flug aus Wuhan nach Neuseeland. Die Maschine der Air New Zealand wird voraussichtlich um 18.30 Uhr in Auckland (Ortszeit, 06.30 MEZ) landen. Nach Angaben des neuseeländischen Außenministeriums bestiegen 193 Passagiere das Flugzeug, darunter 100 neuseeländische Staatsbürger und ständige Einwohner, 23 australische Staatsbürger und 70 Personen zumeist von den Pazifischen Inseln. Nach der Ankunft würden australische Passagiere auf der von Australien geführten Weihnachtsinsel unter 14-tägige Beobachtung stehen. Die übrigen Evakuierten würden für zwei Wochen auf einem Militärstützpunkt im Norden Aucklands in Quarantäne gestellt. In Australien sind 13 Infektionsfälle bestätigt, Neuseeland und andere pazifische Länder haben bisher keine Fälle gemeldet.

1.05 Uhr: Die Gesamtzahl der an den Folgen des Corona-Virus gestorbenen Personen ist am Dienstag in China auf 490 gestiegen. Das sind 65 mehr als am Vortag, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Alle 65 Toten sind in der Provinz Hubei gemeldet. Die Zahl der in China bestätigten Infektionen ist am Montag um 3887 auf 24.324 geklettert.

00.51 Uhr: Die amerikanische Fluglinie United Airlines setzt ihre Flugverbindungen nach Hongkong vom dem 08. bis zum 20. Februar aus. "Wir werden die Situation weiter beobachten und falls nötig Änderungen an unserem Zeitplan vornehmen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. United fliegt die chinesische Sonderverwaltungszone im aktuellen Streckenplan drei Mal täglich an. Bereits am Dienstag hatte American Airlines den Flugdienst nach Hongkong eingestellt.

00.37 Uhr: Auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" der Reederei Carnival haben sich einem Medienbericht zufolge rund ein Dutzend Personen mit dem Virus infiziert. Wie der TV-Sender Asahi unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtet, sind zehn der 3700 Passiere und Besatzungsmitglieder positiv auf das Virus getestet worden. Tags zuvor hatte das Gesundheits-Screening an Bord des im Hafen von Yokohama unter Quarantäne stehenden Schiffes begonnen, nachdem ein mit dem Virus infizierter Passagier aus Hongkong vergangenen Monat auf dem Schiff reiste.