Europa reagiert wie so oft: uneinheitlich. Italien unterzieht Flugreisende aus China noch am Flughafen einem Corona-Test. Fällt er positiv aus, müssen sich die Reisenden in Italien in Isolation begeben. Italien, das während der Pandemie besonders viele Corona-Tote zu beklagen hatte, forderte die EU-Staaten auf, seinem Beispiel zu folgen. Doch die zögern noch, wollen zunächst beobachten und abwarten. So stellt etwa aus Sicht der Bundesregierung die aktuelle Corona-Welle in China noch keinen Grund für neue Einreisebeschränkungen dar, wie ein Sprecher am Donnerstag erklärte.