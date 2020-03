Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Es folgen aktuelle Entwicklungen. Während die Infektionen im Ursprungsland China offenbar zurückgehen, steigen die Zahlen in Europa rasant an. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen.

07.30 Uhr - Die Wahl eines Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag kann am Mittwoch wie geplant stattfinden. Der Coronavirus-Verdacht bei einem CDU-Abgeordneten bestätigte sich nicht, wie das Landesgesundheitsministerium am späten Dienstagabend mitteilte. Landtagspräsidentin Birgit Keller sprach von "Erleichterung auf der ganzen Linie".

06.30 Uhr - China wird nach Angaben der Gesundheitsbehörden ein Arthritis-Mittel des Schweizer Pharmakonzerns Roche einsetzen, um damit schwer erkrankte Coronavirus-Patienten zu behandeln.

06.00 Uhr - In den USA stieg die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 unterdessen auf neun an. Alle Toten wurden im Bundesstaat Washington an der Westküste gemeldet. Gesundheitsminister Alex Azar sagte, inzwischen seien 108 Fälle von Infektionen in den USA festgestellt worden.

05.30 Uhr - In Indien sind 15 Italiener positiv auf das Virus getestet worden, wie mehrere indische Medien berichten.

- Bis zu einem Fünftel der britischen Arbeitskräfte könnte bei einem Fortschreiten des Coronavirus-Ausbruchs in dem Land während besonders heftiger Wochen ausfallen. Das geht aus Schätzungen der Regierung in London hervor, die am Dienstag veröffentlicht worden waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Land erheblich betroffen sein werde, liege bei mehr als 50 Prozent hieß es in einem 27 Seiten starken Aktionsplan. Im Fall einer "schweren, andauernden Pandemie" warnt die Regierung vor einer "erheblichen und klar wahrnehmbarem Belastung" der Versorgung und für die weitere Gesellschaft.

05.00 Uhr - In Italien sind die Zahlen der Coronavirus-Toten und der Infizierten erneut stark gestiegen. Bis Dienstag zählten die Behörden 79 Tote. Das teilte der Zivilschutz mit. Insgesamt haben sich 2502 Menschen in dem Mittelmeerland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das waren knapp 500 mehr als am Montag. Dutzende sind jedoch auch schon wieder genesen. Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land.

- Chinas Dienstleistungssektor hatte im Februar den schlechtesten Monat seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 15 Jahren. Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex hat sich im vergangenen Monat von 51,8 im Januar auf nur noch 26,5 fast halbiert. Es war der erste Rückgang unter die Marke von 50 Punkten, ab der das Barometer Wachstum signalisiert. "Der stagnierende Konsum inmitten der Coronavirus-Epidemie hat große Auswirkungen auf den Dienstleistungssektor gehabt", schrieb Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. Die Geschäftstätigkeit in China kam durch den Virus-Ausbruch fast zum Erliegen, da zig Millionen Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben.

04.30 Uhr - Der Präsident der US-Notenbank von Chicago, Charles Evans, geht davon aus, dass der Ausbruch des Coronavirus nur einen "kurzzeitigen Abdruck" auf der Wirtschaft der USA hinterlassen werde. "Die Erwartung ist, dass es ein relativ kurzlebiger Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit in den USA haben wird", sagt Evans. Die Zinsreduzierung der Fed um ein halbes Prozent solle laut Evans dazu beitragen, das Vertrauen zu erhalten und sich vor einer Verlangsamung der Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Gesundheitsnotstand zu schützen.

04.00 Uhr - Japan bereitet sich wie geplant auf die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele in Tokio vor, erklärt Kabinettsekretär Yoshihide Suga. Der olympische Minister Seiko Hashimoto hatte zuvor erklärt, dass in Tokios Vertrag mit dem Internationalen Olympischen Komitee "eine Verschiebung hineininterpretiert" bis Ende des Jahres werden könne. Die Regierung halte aber weiterhin daran fest, die Spiele am 24. Juli zu eröffnen.

03.00 Uhr - Die Zahl der Neuinfektionen in China geht weiter zurück. Die Behörden meldeten für Dienstag 119 Neuinfektionen, tags zuvor waren es 125. Damit klettert die Gesamtzahl der Infizierten auf 80.270. Die Zahl der Toten steigt um 38 auf 2981. Tags zuvor waren 31 gemeldet worden. Auf die zentrale Provinz Hubei entfallen dabei 37 Todesfälle und 115 Neuinfektionen.

02.00 Uhr - Die Hongkonger Währungsbehörde (HKMA) senkt ihren Zinssatz um 50 Basispunkte auf 1,5 Prozent. "Es gibt immer noch eine große Unsicherheit beim Verlauf der Epidemie, daher wird es immer noch sehr große Schwankungen an den Finanzmärkten geben", erklärt die HKMA. Zuvor hatte die US-Notenbank (Fed) eine Zinssenkung der gleichen Marge bekanntgegeben. Auch die australische Zentralbank senkte ihren Leitzins.

01.00 Uhr - Einem Medienbericht zufolge wird Großbritannien Covid-19, die durch das neue Coronavirus verursachte Lungenkrankheit, offiziell als "meldepflichtig" einstufen, berichtet der Sender BBC. "Dies wird Unternehmen helfen, eine Entschädigung durch ihre Versicherungspolicen im Falle von Stornierungen zu verlangen, die sie möglicherweise als Folge der Ausbreitung des Virus vornehmen müssen", zitiert die BBC einen Sprecher des Gesundheits- und Sozialamtes.

mit Nachrichtenagenturen