Der strikte Corona-Lockdown in Shanghai beeinträchtigt den größten Containerhafen der Welt massiv – und sorgt für neue Verwerfungen im globalen Schiffsverkehr. Laut dem Datenanbieter VesselsValue stehen mehr als 300 Frachtschiffe vor dem Hafengebiet der chinesischen Wirtschaftsmetropole im Stau, um be- oder entladen zu werden.

Der Lockdown in der chinesischen hält seit mehr als drei Wochen an. Am Mittwoch zeichnete sich eine leichte Beruhigung der Lage ab: Die Behörden meldeten am Mittwoch keine neuen Infektionsfälle in zwei Stadtbezirken. Das weckt die Hoffnung, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen gelockert und zumindest einige Fabriken allmählich wieder die Arbeit aufnehmen können. Doch selbst, wenn die strengen Beschränkungen aufgehoben werden, wird sich der Stau vor dem Hafen nicht so schnell auflösen.