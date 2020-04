Mehr als drei Millionen Arbeitslose in Deutschland möglich

06.30 Uhr - Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, hält einen Anstieg der Arbeitslosenzahl auf über drei Millionen für möglich. "Die nächsten Monate werden sehr schwierig", sagt IAB-Analysechef Enzo Weber dem Magazin "Wirtschaftswoche". "Wenn es ungünstig läuft, könnten die Arbeitslosenzahlen 2020 vorübergehend wieder über die Drei-Millionen-Grenze steigen."

- In Deutschland hat die Zahl der bestätigten Infektionen um 2337 zugenommen auf 150.383, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt demnach um 227 auf 5321.

03.15 Uhr - Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die strikten Ausgangsbeschränkungen für die Hauptstadt Manila bis zum 15. Mai verlängert. In weniger von Coronavirus-Infektionen heimgesuchten Regionen würden die Restriktionen dagegen gelockert, sagt sein Sprecher. Duterte folge damit den Empfehlungen des Krisenstabes. In Manila wurden etwa 70 Prozent der 6981 offiziell gemeldeten Fälle des Landes registriert.

03.00 Uhr - China meldet lediglich sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus. Diese seien am Donnerstag festgestellt worden, nachdem es am Vortag noch zehn gewesen seien, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Damit belaufe sich die Gesamtzahl auf 82.804. Bei zwei der Neuinfektionen handelt es sich den Angaben nach um importierte Fälle durch Reisende aus Übersee. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 4632 unverändert.

01.45 Uhr - Der unter der Corona-Pandemie leidende US-Autovermieter Hertz sucht Insidern zufolge mit Beratern nach Auswegen aus der Krise. Dazu wurden Umstrukturierungsexperten der Anwaltskanzlei White & Case LLP und der Investmentbank Moelis & Co angeheuert, schreibt Reuters. Sie sollen dem Konzern dabei helfen, aus der Liquiditätskrise zu finden. Das Unternehmen sitzt auf einem Schuldenberg von 17 Milliarden Dollar. Die in Florida ansässige Firma, deren größter Aktionär der milliardenschwere Investor Carl Icahn ist, leidet unter den Auswirkungen der Pandemie auf den globalen Reiseverkehr. Es gab diese Woche bekannt, dass es 10.000 Mitarbeiter entlassen werde. Ende 2019 wurden insgesamt noch 38.000 Mitarbeiter gezählt. Die Aktien von Hertz haben seit Ende Februar mehr als drei Viertel ihres Wertes verloren.

01.00 Uhr - Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Ecuador ist doppelt so hoch wie bislang angenommen. Rund 11.000 neue Infektionen seien wegen verzögerter Testergebnisse zu den bisher bereits gemeldeten 11.183 Fällen hinzugekommen, sagt Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos. Die Zahl der Todesopfer wird mit 560 angegeben.

00.30 Uhr - Donald Trump zählt sich offenbar zu den besten Ökonomen seines Landes. So sagte der US-Präsident in der nacht zu Freitag:

"Ich kenne mich gut aus mit Ökonomen. Und die Antwort ist: sie haben keine Ahnung. Ich kenne mich so gut aus wie jeder andere. Und ich denke, unsere Wirtschaft wird anfangen, sich sehr deutlich zu erholen, sobald die Bundesstaaten wieder öffnen."

(Das sagte Trump am Donnerstagabend [Ortszeit] im Weißen Haus auf die Frage eines Journalisten, bis wann sich die US-Wirtschaft den Ökonomen der Regierung zufolge wieder stabilisieren würde. Hintergrund der Frage war der zuletzt dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA.)

00.15 Uhr - Nach dem Senat hat nun auch das US-Repräsentantenhaus grünes Licht für ein viertes Hilfspaket im Kampf gegen die Corona-Krise gegeben. Die Abgeordneten billigten am Donnerstag (Ortszeit) das Gesetz für ein Rettungspaket insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen in Höhe von knapp 500 Milliarden Dollar. Die Entscheidung fiel mit der klaren Mehrheit von 388 zu fünf Stimmen. Der Senat hatte bereits am Dienstag zugestimmt. Nun fehlt noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump.