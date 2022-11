COP27 EU und Kasachstan schließen Energie- und Rohstoffpartnerschaft

Die EU will in den Bereichen Energie- und Rohstoffversorgung künftig enger mit Kasachstan zusammenarbeiten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (64) und Alichan Smajylow (49) unterzeichneten am Montag am Rande der Weltklimakonferenz COP27 eine entsprechende Vereinbarung, wie die EU-Kommission mitteilte. Das Abkommen ziele darauf ab, die Versorgung mit bestimmten Rohstoffen zu gewährleisten und Wertschöpfungsketten für nachhaltig erzeugten Wasserstoff und Batterien zu entwickeln.