Die Beschäftigung blieb ebenfalls ein großes Problem. Die auf einer landesweiten Umfrage basierende Arbeitslosenquote sank im Mai zwar auf 5,9 Prozent von 6,1 Prozent im April. Sie liegt damit aber immer noch über dem von der Regierung für 2022 angestrebten Wert von unter 5,5 Prozent. Einige Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Beschäftigungslage eher verschlechtern als verbessern wird, da im Sommer eine Rekordzahl von Hochschulabsolventen in das Berufsleben starten will.

Offizielles Wachstumsziel 2022 wohl nicht zu schaffen

Die chinesische Regierung hat vor kurzem ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft angekündigt. Dennoch dürfte es schwer werden, das offizielle Wachstumsziel von rund 5,5 Prozent in diesem Jahr zu erreichen. So drohen immer wieder Corona-Lockdowns, da die Regierung eine strenge Null-Covid-Politik verfolgt. Die Behörden in Peking warnten, dass sich die 22-Millionen-Stadt in einem "Wettlauf mit der Zeit" befinde, um den schwersten Ausbruch seit Beginn der Pandemie in den Griff zu bekommen. Weitere Schließungen und Unterbrechungen der Lieferkette bei künftigen Ausbrüchen könnten die Erholung der Wirtschaft beeinträchtigen, sagen Analysten. "Der kurzfristige Trend der Erholung im Juni wird deutlich, aber die Wirtschaft ist noch weit von einem normalen Betrieb entfernt", sagte Ökonom Wang von der Zhongyuan Bank.