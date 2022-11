Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will unterdessen die Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen. Bei seinem ersten Treffen mit Scholz am Freitag in Peking äußerte er die Hoffnung, dass der Besuch das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit vertiefe. Beide Seiten sollten die Grundsätze des gegenseitigen Respekts und der Suche nach Gemeinsamkeiten beachten sowie Differenzen außen vor lassen. Der Austausch, das voneinander Lernen und eine Kooperation zum Nutzen beider Seiten sollten aufrechterhalten werden.

Russischer Angriffskrieg auf Ukraine: China hat großen Einfluss auf Putin

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Gesprächen mit Chinas Führung auf die Destabilisierung nicht nur der Ukraine, sondern auch auf die daraus resultierenden Folgen für die ganze Welt hingewiesen. Man müsse alles dafür tun, dass sich die Welt friedlich entwickele, sagte Scholz am Freitag bei seinem Antrittsbesuch in Peking nach einem Gespräch mit Präsident Xi Jinping mit Blick auf den russischen Angriffskrieg mit der Ukraine.