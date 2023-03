Experte sieht technologische Autarkie noch weit weg

Dies konterkariert die Pläne von Präsident Xi China als globale Technologiemacht zu etablieren und das Land in Sachen Hightech autark zu machen. Vieles deute darauf hin, dass Autarkie schwierig zu erreichen sein werde, trotz eines "Gefühls der Dringlichkeit", sagte Experte Montufar-Helu. Bereits 2015 habe die Führung das Zukunftskonzept "Made in China 2025" propagiert, das einen Hightech-Entwicklungsschub für die Industrie bringen sollte. Das Zwischenziel, bis 2020 insgesamt 40 Prozent der in den heimischen Wertschöpfungsketten benötigten Mikrochips auch in China zu produzieren, sei aber klar verfehlt worden. Stattdessen habe man 2021 nur 16 Prozent erreicht: "Und dies trotz der Hunderte von Milliarden Yuan an Investitionen, die in den letzten Jahren in den Sektor geflossen sind".