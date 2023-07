Gallium und Germanium China will Export von Metallen zur Chipherstellung kontrollieren

Gallium kommt in Spuren in Zinkerzen und Bauxit vor. Galliummetall entsteht bei der Verarbeitung von Bauxit zu Aluminium. Laut CRMA werden rund 80 Prozent davon in China produziert. Aus Gallium wird Galliumarsenid für den Einsatz in der Elektronik hergestellt. Laut CRMA können nur wenige Unternehmen – eines in Europa und die übrigen in Japan und China – es in der erforderlichen Reinheit herstellen. Nach Angaben des chinesischen Zolls exportierte China im Jahr 2022 94 Tonnen Gallium und damit etwa ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Wo werden die seltenen Metalle benötigt?

Halbleiterwafer, die mit Galliumarsenid statt mit Silizium hergestellt werden, können mit höheren Frequenzen arbeiten und sind hitzebeständig, schreibt Reuters unter Berufung auf das US-Unternehmen Wafer World. Außerdem erzeugen sie weniger Rauschen als Siliziumbauteile, insbesondere bei hohen Betriebsfrequenzen, was sie laut Wafer World für Radar- und Funkkommunikationsgeräte, Satelliten und LEDs nützlich macht.