Als aussichtsreichster Kandidat gilt jedoch He Lifeng (67), derzeit Leiter der chinesischen Planungsagentur. Ausgebildet an der Xiamen-Universität in der Provinz Fujian, pflegt er gute Beziehungen zu Xi und nahm an dessen zweiter Hochzeit als Gast teil. Auch ist er an der chinesischen Belt-and-Road-Initiative beteiligt, die hierzulande als "Neue Seidenstraße" bekannt ist und den Ausbau von Handelsrouten und Infrastruktur in vielen Ländern der Welt mit hohen Milliardensummen unterstützt. 2002 war er zudem Mitherausgeber eines Buches über den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation (WHO). In diesem wurde davor gewarnt, dass die WTO das Internet nutzen könnte, um westliche Werte in China zu verbreiten, die den Einfluss der Kommunistischen Partei schmälern würden. Eine Denkweise, die auch Staatschef Xi vertritt.