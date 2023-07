Wie das Verhältnis zu China künftig justiert werden soll, war lange innerhalb der Bundesregierung umstritten. Das führte dazu, dass Regierungsmitglieder zum Teil stark unterschiedliche Töne gegenüber Peking anschlagen. So hatte Baerbock wiederholt auf massive Menschenrechtsverletzungen durch Peking, etwa in der Uiguren-Provinz Xinjiang, hingewiesen. Scholz hatte sich dagegen für den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in ein Containerterminal des Hamburger Hafens starkgemacht und war als erster westlicher Regierungschef seit der Wiederwahl von Staatspräsident Xi Jinping mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking gereist.