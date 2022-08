Unternehmen arrangieren sich mit Positionen der Regierung

Den Firmen wird in der Studie geraten, klarer zu analysieren, wie angreifbar sie in China sind. Chinas wirksamste Formen wirtschaftlicher Nötigung seien "impliziter Druck und informelle Maßnahmen", um ausländische Unternehmen im Lande zu beeinflussen. "Aus Furcht, zur Zielscheibe zu werden, vermeiden es Unternehmen möglicherweise, die ungerechte Behandlung ausländischer Firmen in China anzusprechen", schreiben die Forscher. "Oder sie halten es für das Sicherste, sich mit den Positionen und Zielen der chinesischen Regierung zu arrangieren." Dies sei aber gerade für europäischen Regierungen problematisch, die ihrerseits Erwartungen an die Firmen stellten, etwa bei der Einhaltung von Werten. Unternehmen könnten also in eine Zwickmühle geraten.