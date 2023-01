Nur 40 Prozent dreifach geimpft in China

Zur Bekämpfung des Coronavirus nutzt China nur die im eigenen Land hergestellten Impfstoffe von Sinovac und Sinopharm. Impfstoffe mit mRNA-Technologie, wie sie im Westen verwendet werden, setzt das Land nur sehr begrenzt ein. Die Bundesregierung hatte vor Weihnachten die Erlaubnis erhalten, Deutsche in China mit dem Wirkstoff von BionTech impfen zu lassen und ließ umgehend erste Dosen nach Peking ausfliegen.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) war die Durchimpfungsrate in China im Dezember unzureichend. Nur 40 Prozent der über 80-Jährigen sind dreimal geimpft. Um schwere Erkrankungen bei gefährdeten Personen zu verhindern, sind drei Impfungen mit den chinesischen Impfstoffen nötig. Zwei Impfungen würden über 60-Jährigen nur die Hälfte an Schutz bieten, erklärte Mike Ryan, Leiter der WHO-Abteilung für Gesundheitsnotfälle. "Das ist einfach kein ausreichender Schutz für eine Bevölkerung, die so groß ist wie die in China. Bei so vielen Menschen, die gefährdetet sind, müssen wir uns wirklich auf die Impfung konzentrieren."