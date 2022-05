China will mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes für langfristige Kredite die aktuelle Abschwächung der Konjunktur mildern. Die Fünfjahres-Prime-Rate, eine Referenzgröße für Immobiliendarlehen, wurde von 4,6 auf 4,45 Prozent gesenkt, wie die chinesische Zentralbank am Freitag mitteilte. Das ist nach Angaben der britischen Zeitung "Financial Times" der kräftigste Zinsschritt in China seit Beginn der Aufzeichnungen. Volkswirte hatten mit einer Senkung gerechnet, allerdings in geringerem Umfang.