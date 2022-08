Die Corona-Lage in China bleibt angespannt, die Unsicherheit in der Bevölkerung nach teilweise wochenlanger Quarantäne ist groß. Nun sorgte allein der Verdacht auf einen positiven Corona-Fall in einer Ikea-Filiale in Shanghai für panikartige Zustände. Ein Video auf Twitter zeigt, wie die Kunden versuchen, aus dem Gebäude zu fliehen. Offenbar trieb sie die Furcht, in dem Laden eingeschlossen zu werden, da die Gesundheitsbehörde alle anwesenden Kunden in dem Geschäft einsperren wollte.