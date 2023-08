Die Gewinne von Chinas Industrieunternehmen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Jahresvergleich gesunken. Wie aus den am Sonntag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) in Peking hervorging, schrumpften die Industriegewinne um insgesamt 15,5 Prozent.