China und Russland bemühen das Vokabular des liberalen Westens und wenden es gegen ihn. Währenddessen laufen die west-östlichen Geschäfte weiter – solange es denn gutgeht.

Im Februar 2022, unmittelbar vor Kriegsbeginn, holte sich Putin Rückendeckung von Chinas Führer Xi Jinping. In ihrer "gemeinsamen Erklärung" wimmelt es von großen liberalen Begriffen, deren Bedeutung sie bis zur Unkenntlichkeit verdrehen. So beschwören Xi und Putin "Frieden, Entwicklung, Gleichheit, Recht, Demokratie und Freiheit" sowie eine "rechtsbasierte Weltordnung". Klingt alles vernünftig, vordergründig jedenfalls. Etwas weiter unten in der Erklärung vernachlässigen die beiden Herrscher jedoch streckenweise ihre sprachliche Tarnung. Natürlich handele es sich auch bei ihren Ländern um Demokratien, heißt es da, und zwar um solche "mit langer Tradition". Man habe schließlich "tausendjährige Erfahrung" damit, die "Bedürfnisse und Interessen der Bürger" zu erkennen und zu befriedigen.

Man muss nach solchen Sätzen erst mal durchatmen und sich schütteln, denn sie stammen von Regimen, die sich offenkundig in einer ungebrochenen Tradition sehen mit Figuren wie Iwan dem Schrecklichen, Mao Tse-tung und Josef Stalin – Gewaltherrschern, die Hunger und Krieg auch gegen die eigene Bevölkerung als legitime Mittel der Machtausübung erachteten.

"Mit Volldampf in die falsche Richtung"

Währenddessen in Deutschland. Dass man China nicht "dämonisieren" dürfe, ist zu einer Art Kehrvers bei der Rechtfertigung der engen Wirtschaftsbeziehungen geworden. Man versucht es mit business as usual. Olaf Scholz reiste kurz nach Xis Ernennung zum Dauerherrscher vorigen Herbst nach Peking. Konzerne wie BASF bauen unverdrossen ihr China-Geschäft aus. Die Direktinvestitionen stiegen voriges Jahr mit rekordverdächtigem Tempo. Der Handel legt weiter zu. Die Verflechtungen werden noch enger. Es gehe "mit Volldampf in die falsche Richtung", kritisiert das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) .

Eine Studie des Berliner China-Thinktanks Merics kommt zu der ernüchternden Einschätzung , dass China inzwischen weniger eine "wirtschaftliche Chance" für den Westen, denn ein "Sicherheitsrisiko" sei. Während Pekings Emissäre gern von Multilateralismus und Freihandel redeten, schütze China seine eigene Wirtschaft massiv und stelle sie in den Dienst des Staates. Die Globalisierung verändert damit fundamental ihren Charakter. Doch in den Geschäftsmodellen vieler Konzerne spiegelt sich das noch nicht wider.

So warnt denn auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor immer mehr Abhängigkeit. Strategieberater dienen Konzernen ihre Dienste an und fordern sie dazu auf, sich schleunigst auf ein "decoupling" zwischen China und dem Westen einzustellen: Rückzug aus China, Diversifizierung von Produktion, Beschaffung und Vermarktung – oder wahlweise die Bildung weitgehend autonom agierender Tochterfirmen. Deutsche Konzerne müssten dringend ihr China-Geschäft so aufstellen, "dass auch dessen Kollaps nicht das gesamte Unternehmen in Existenznot bringt", so IW-Forscher Jürgen Matthes.

Nach dem Russland-Debakel droht der China-Schock

Während viele Mittelständler sich aus China zurückziehen, weil ihnen die Lage zu heiß wird, sind Großunternehmen nach wie vor auf einem anderen Trip. Mercedes-Chef Ola Källenius gab kürzlich zu Protokoll: "Von China abzurücken, weil irgendetwas passieren könnte, wäre die falsche Richtung."

Martin Brudermüller, der BASF-Vorstandsvorsitzende, mahnte, Deutschland müsse "vom China-Bashing" wegkommen. Allianz-Boss Oliver Bäte meint : "Wir sollten gar nicht erst so tun, als ob wir uns von Ländern wie China als Partner verabschieden könnten."

Schon klar: Wenn die China-Falle zuschnappt, kann es rasch sehr teuer werden. Nach dem Ende der Russland-Deals und dem Energiedebakel droht der nächste Genickschlag – und wieder wäre es ein Schock mit Ansage.

Die gesamtwirtschaftlichen Kosten einer Abkopplung wären tragbar

Ich fürchte, wir laufen hier auf einen innerdeutschen und -europäischen Großkonflikt zu – Big Business gegen den Rest. Denn die gesamtwirtschaftlichen Kosten einer vollständigen China-Abkopplung des Westens wären durchaus verkraftbar: Nach Berechnungen des ifo-Instituts würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Szenario um lediglich 0,76 Prozent niedriger ausfallen als bei der Fortsetzung des Status quo. Am stärksten betroffen wäre die Autoindustrie.

Einzelne Konzerne jedoch könnten bei einer Zuspitzung der Sicherheitslage große Teile ihres Auslandsgeschäfts verlieren und stünden womöglich vor der Pleite. Wir sollten uns darauf vorbereiten – und Instrumente der Täuschung als solche enttarnen.

Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse der bevorstehenden Woche

Montag

Frankfurt – Auferstehungsstory – Nach Fast-Pleite und Teilverstaatlichung kehrt die Commerzbank in den "Leitindex" Dax zurück. Man feiert.

Barcelona – Funky – Beginn der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress.

London – Winter of Discontet – Streik von Beschäftigten an britischen Hochschulen. Es geht um höhere Löhne im Brexit-Land.

Dienstag

Fulda – Inflationsausgleich – Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der deutschen Kautschukindustrie.

Tokio – Rezession oder Aufschwung? – Japans Regierung legt vorläufige Daten zur Industrieproduktion im Januar vor.

Berichtssaison I – Geschäftszahlen von Bayer, Aixtron, HP, Adecco, Borussia Dortmund,

Mittwoch

Wiesbaden – Das wird teuer – Das Statistische Bundesamt legt eine erste Schätzung für die Inflationsrate im Februar vor.

Frankfurt – Nie wieder Gewinne? – Die Bundesbank legt ihren Geschäftsbericht vor. Durch die Anleihekäufe der vergangenen Jahre stehen nun angesichts von steigenden Zinsen Wertberichtigungen bei den Notenbanken bevor.

Peking – Fernöstliche Konjunktur – Neue Umfragedaten zur Stimmung bei Chinas Industriemanagern (Einkaufsmanagerindex, PMI).

Berichtssaison II – Geschäftszahlen von Beiersdorf, Puma, GLS Bank, Aston Martin, EDP, Telefonica Deutschland, Kuehne & Nagel, Swiss Life, Reckitt Benckiser.

München – Wo sind all die Euros hin? – Fortsetzung des Wirecard-Prozesses. Vernommen wird immer noch der frühere Vorstandschef Markus Braun.

Delhi – Unsichere Weltlage – G20-Außenminister-Treffen in Indien. Es gibt viel zu besprechen: Ukraine-Krieg, Nahrungsmittelknappheit, Klimawandel…

London – Winter of Discontent II – Britische Pflegekräfte beginnen einen 48-Stunden-Streik. Die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung um 10,1 Prozent.

Stockholm – Panzerfragen – Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister. Eine Frage wird sein, wer Deutschland und Portugal bei der Lieferung von Panzern folgt.

Donnerstag

Luxemburg – Datum für Lagarde – Die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht eine erste Schätzung für die Inflation im Euroraum.

Berichtssaison III – Geschäftszahlen von Merck KGaA, Sixt, Kion, Hapag-Lloyd, GFT, ProSiebenSat.1, Dell, Anheuser-Busch InBev, Clariant, Vallourec, Veolia Environnement, BAE Systems.

Freitag

Washington – Test the West – US-Präsident Biden empfängt Bundeskanzler Scholz im Weißen Haus.

Wiesbaden/Frankfurt – Deutsche Konjunktur – Das Statistische Bundesamt legt neue Zahlen zu den deutschen Exporten im Januar vor. Der Maschinenbauverband VDMA veröffentlicht Daten zu den Auftragseingängen im Maschinenbau.

Berichtssaison IV – Geschäftszahlen von Lufthansa.

Sonntag

Peking – Die Inszenierung von Demokratie – Auftakt zur Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses. Der Premier legt das Wachstumsziel sowie den Haushaltsentwurf vor.