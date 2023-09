Die Senkung der Zinsen dürfte den Druck auf die Gewinnmargen der Banken erhöhen, von denen die Führung in Peking gleichzeitig mehr Anstrengungen zur Ankurbelung der Konjunktur erwartet. Zentralbank und Finanzaufsicht hatten unlängst mehrere Maßnahmen zur Stützung des angeschlagenen Immobilienmarkts angekündigt. Die zum 25. September greifende Zinssenkung gaben nun die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die China Construction Bank, die Agricultural Bank of China und die Bank of China in getrennten Erklärungen bekannt.

Chinas Hypothekenkredite summierten sich Ende Juni auf insgesamt 38,6 Billionen Yuan (4,9 Billionen Euro). Das entspricht rund 17 Prozent des gesamten Kreditbestands der Banken.