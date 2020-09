Exporte mit stärkstem Wachstum seit März 2019 Corona-Krise? In China abgehakt

In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt setzt sich die Erholung nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie weiter fort. Die chinesischen Exporte sind im August nicht nur so stark gestiegen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr - es war auch der dritte Zuwachs in Folge.