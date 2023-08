Die chinesische Zentralbank hat angesichts der schwachen Konjunktur an den geldpolitischen Stellschrauben gedreht. Wie erwartet senkten die Währungshüter am Montag den einjährigen Leitzins, ließen den fünfjährigen aber überraschend unverändert. Der Satz für einjährige Kredite (LPR) wurde um zehn Basispunkte von zuvor 3,55 Prozent auf 3,45 Prozent gesenkt, während der fünfjährige LPR bei 4,20 Prozent belassen wurde. In einer Reuters-Umfrage unter 35 Marktbeobachtern hatten alle Teilnehmer mit einer Senkung beider Zinssätze gerechnet.