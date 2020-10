Jahresplus in Sicht Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal erneut

Während sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa durch die sich ausbreitende Corona-Pandemie zu verschlimmern droht, geht es in China weiter aufwärts. Ökonomen gehen davon aus, dass China in diesem Jahr die einzige große Volkswirtschaft sein wird, die das Jahr mit einem positiven Wachstum abschließen kann.