Goldene Aktien als Mittel der Kontrolle

Die Beamten haben verschiedene Mittel, um Kontrolle auszuüben. Zum einen kann die Behörde Unternehmen mit Strafzahlungen belegen. "Diese Strafzahlungen können bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes betragen", so Brussee. Über so ähnliche Instrumente verfügen unter gesetzlich klar geregelten Umständen auch westliche Regulierungsbehörden. Ein weiteres Instrument der CAC, um sich Einfluss auf Unternehmen zu sichern, sind goldene Aktien: Sonderstimmrechte, mit denen der Staat auf Unternehmen einwirken kann. "Wir wissen, dass der chinesische Staat sogenannte Goldene Aktien kauft, sodass er an manchen Unternehmen ein Prozent der Anteile hält. In einigen Fällen bekommen er auch einen Sitz im Board." Umgesetzt werde die Praxis vor allem bei Chinas großen Tech-Unternehmen wie Alibaba.

Gemeinsam mit dem chinesischen Finanzministerium etablierte die CAC den "China Internet Investment Fund" (CIIF), der Anteile an verschiedenen Tech-Firmen hält. Laut einem Bericht des britischen Wirtschaftsmagazins "The Economist" sind darunter auch die TikTok-Mutter ByteDance oder SenseTime zu finden, ein Unternehmen aus Hong Kong, das sich mit künstlicher Intelligenz befasst.

Unternehmen wie beispielsweise Bytedance müssen laut den Vorgaben der CAC auch ihren Algorithmus mit der Regulierungsbehörde teilen. Das betrifft zwar nur den Softwareteil, der bei der Tiktok-Schwester namens Douyin in China zum Einsatz kommt, aber auch die Tiktok-Algorithmen basieren auf deren Basis . Wie umfangreich die Prüfung allerdings ist, bleibt unklar. "Die Umsetzung ist mit vielen Fragen verbunden, da Algorithmen so undurchsichtig sind", sagt Forscher Brussee. "Wir wissen nicht, ob die CAC überhaupt über das technische Fachwissen verfügt, um diese Algorithmen und ihre Funktionsweise zu bewerten."

Ein Sonderfall unter den Behörden

Ihre Anweisungen erhält die CAC direkt von einer zentralen Cyberspace-Kommission, die Staatspräsident Xi Jinping (70) leitet. CAC-Boss Zhuang Rongwen übersieht gleichzeitig das "Büro" der Kommission. Eine gewöhnliche staatliche Regulierungsbehörde ist die CAC laut Experten damit nicht, sie untersteht der direkten Kontrolle der Parteispitze. Sogar auf der offiziellen Webseite operiert die Behörde unter zwei Namen, die einmal auf die Partei und einmal auf den Staat verweisen. "Es handelt sich um eine fusionierte Partei-Staat-Institution, die dem Zentralkomitee der kommunistischen Partei Chinas untersteht", schreibt die Wissenschaftlerin Jamie P. Horsley, die am Paul Tsai China Center der Yale Law School forscht, in einem Artikel . Das bestätigt auch Brussee und bezeichnet diese Konstruktion als absoluten Sonderfall: "Soweit ich weiß, ist die Cyberspace-Behörde die einzige, die Partei und Staat so miteinander vermischt."

Die Unterscheidung ist wichtig. Partei-Organisationen haben beispielsweise eigentlich keine administrativen Funktionen, sie können also – anders als staatliche Organisationen – keine Strafzahlungen auferlegen. Staatliche Organisationen hingegen unterstehen bestimmten Transparenzvorschriften, die die CAC aber nicht erfüllt.

Über den Grund dieser Konstruktion kann Brussee nur spekulieren. "Es könnte sein, dass sie die staatliche Bezeichnung nutzt, um als Regulator aufzutreten statt als Partei-Organ." Die CAC hält zudem die World Internet Conference in Wuzhen ab, kollaboriert mit globalen Partnern über Cybersicherheitsfragen. "Hier die Staats-Karte zu spielen, könnte helfen", vermutet Brussee.

Das Problem an der Konstruktion der CAC sieht Brussee vor allem in der Verschwiegenheit der Behörde: "Für Unternehmen bedeutet das Unsicherheit, weil sie nicht wissen, was hinter den Entscheidungen steckt, welche Vorschriften sie einhalten müssen oder wie genau diese manchmal vage formulierten Vorschriften durchgesetzt werden."