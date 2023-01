Der neue Präsident hebt Frauen in Führungspositionen

Lula hat sich zudem auf die Fahne geschrieben, die gewaltige Kluft zwischen armen und reichen Brasilianern zu verkleinern und die wirtschaftliche Ausbeutung des Amazonasgebiets zu stoppen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos lässt sich der Staatschef von Umweltministerin Marina Silva und Wirtschaftsminister Fernando Haddad vertreten.

Nach dem Sturm radikaler Bolsonaro-Anhänger auf das Regierungsviertel am Sonntag vor einer Woche habe er in Brasília bleiben wollen, um die Ermittlungen zu begleiten, erkärte ein Sprecher. Silva bekam am Montag in Davos Applaus für ihre Rede, in der sie erklärte, wie sich die Lula-Regierung für den Schutz der Bäume und indigenen Völker im brasilianischen Amazonasgebiet einsetzen will.