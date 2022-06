Die Mehrheit seiner Parteikollegen sprach dem Premier aber ihr Vertrauen aus. Allerdings gilt allein die Abstimmung als schwerer Schlag. Einen freiwilligen Rücktritt lehnte Johnson, der sich mehrfach für "Partygate" entschuldigte, jedoch bislang vehement ab.

Britische Notenbank wird Zinsen wohl trotz Konjunkturschwäche erhöhen

Die britische Notenbank dürfte trotz des konjunkturellen Gegenwinds ihren Leitzins an diesem Donnerstag zum fünften Mal seit Dezember 2021 erhöhen. Damit will die Bank of England die starke Inflation bekämpfen, die nach ihren eigenen Prognosen am Jahresende bei Raten von mehr als zehn Prozent liegen wird - fünfmal so hoch wie eigentlich mit zwei Prozent angestrebt. Höhere Zinsen können den Preisauftrieb begrenzen - etwa durch eine Stützung der Landeswährung Pfund, durch die Importe günstiger werden. Sie machen aber auch Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was wiederum das Wirtschaftswachstum bremsen kann.