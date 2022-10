Der Kurs der Regierung orientiert sich nicht an faktischen Möglichkeiten, sondern an Hoffnungen. Die Premierministerin und ihr Schatzkanzler geben vor, sie würden ihren Vorbildern Margret Thatcher und Ronald Reagan folgen. Die schafften es in den 80er-Jahren, mit einer Mischung aus Steuersenkungen und Deregulierungen die Wirtschaft in Großbritannien und den USA anzuschieben. Auf eine Phase recht rigider Wirtschaftspolitik, die die Jahrzehnte zuvor bestimmt hatte, folgte nun eine Ära der Liberalisierung. Es ging darum, Unternehmertum zu fördern, Wettbewerb zu intensivieren, auch internationale Handelsbeschränkungen abzubauen. Dieses Programm war eine Zeit lang erfolgreich. Auf Dauer jedoch wurde die Konzentration von Vermögen und Macht, die der neoliberale Kurs achselzuckend hinnahm, in den angelsächsischen Ländern ein Problem.

Die größten Hits der 80er – und das Schlechte von heute

Unabhängig von ideologischen Beurteilungen: Sich heute als britische Regierung Thatcher und Reagan zum Vorbild zu nehmen, hat mit der wirklichen Lage im Lande wenig zu tun:

Erstens sind Großbritanniens Märkte weitgehend liberalisiert, zumal was den Arbeitsmarkt angeht. Bankenregulierungen abzuschaffen, die nach der Finanzkrise von 2008 eingeführt wurden, ist eine schlechte Idee, weil dies einen weiteren Vertrauensverlust nach sich ziehen kann.

Zweitens haben die selbsterklärten Enkel der Supply-Side-Reformer das größte protektionistische Programm der jüngeren Wirtschaftsgeschichte zu verantworten: den Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt, ein Projekt, das in den 1980ern von Thatcher vehement vorangetrieben wurde – also das Gegenteil ihrer vorgeblichen Ziele.

Drittens hat der britische Staat kaum noch finanziellen Spielraum, anders als in den 1980er-Jahren, als die öffentlichen Verbindlichkeiten niedrig waren. Die Staatsschuldenquote liegt inzwischen nach OECD-Statistiken bei über 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), mehr als doppelt so hoch wie Deutschlands – eine Folge der Rettungsmaßnahmen während der Finanz- und der Corona-Krise, des schwachen Wachstums in den 2010er-Jahren sowie einer im europäischen Vergleich niedrigen Steuerquote.

Das ist der Grund für den aktuellen Vertrauensverlust: Eine populistische Regierung verkündet ein von Wunschdenken geprägtes Programm, das bestenfalls lose in der Realität verankert ist. Truss und Co. geben sich ein ambitioniertes Wachstumsziel, auf dessen Basis man künftig Einnahmen erzielen will, legen aber keinen realistischen Plan vor, wie sie dieses Ziel zu erreichen gedenken. Wenn die Regierung die sozialen Auswirkungen der Energieverteuerungen bekämpfen will – was unabweisbar ist –, muss sie sich das Geld anderswo holen: durch Einsparungen oder Steuererhöhungen. Wenn sie etwas für die Angebotsseite der Volkswirtschaft tun will, dann am besten durch eine Wiederannäherung an den EU-Binnenmarkt; verbesserte Bildungseinrichtungen, insbesondere für Kleinkinder, damit Mütter rascher in den Beruf zurückkehren können; eine liberale Einwanderungspolitik; öffentliche Investitionen in die Infrastruktur und einiges mehr. Die OECD, die Organisation der Marktdemokratien, hat im August einen umfangreichen Großbritannien-Bericht vorgelegt, in dem sich eine Menge konstruktiver Vorschläge finden . Aber das ist alles schwierig, kompliziert, langwierig und von einer Menge Verteilungskonflikten durchzogen – also reichlich unattraktiv aus der sloganverliebten Perspektive eines populistischen Politikansatzes.

Der Preis des Populismus

Ein Kennzeichen populistischer Wirtschaftspolitik ist das Ausblenden von Neben- und Folgewirkungen. Ein Finanzminister, der Kredite aufnimmt und damit die Zinsen nach oben treibt – wie Kwarteng –, erschwert die Finanzierung privater Investitionen und konterkariert damit sein proklamiertes Ziel, die Wachstumskräfte stärken zu wollen. Wer Schulden macht, hinterlässt seinen Nachfolgern Verbindlichkeiten, die deren Spielräume einschränken. Wer Importe behindert, indem er Zölle und andere Handelsbeschränkungen einführt – wie Donald Trump und die Brexiteers –, sorgt für Verknappungen und Preiserhöhungen. Wer Zuwanderung erschwert, muss später mit Arbeitskräftemangel zurechtkommen. Wer die Steuern für Reiche senkt, muss im Zweifel die fehlenden Staatseinnahmen bei ärmeren Bevölkerungsgruppen zusammenkratzen. Wer nichts gegen die Erderwärmung unternimmt, bürdet künftigen Generationen kaum kalkulierbare Lasten auf.

Wirtschaftspolitik ist von einer Vielzahl solcher Konflikte durchzogen. Wer sie einfach ignoriert, macht sich das Leben leichter.

Und doch geht kein Weg daran vorbei: Alles hat seinen Preis. Aber wie hoch dieser Preis ist, lässt sich recht leicht verschleiern, weil Folgewirkungen indirekt sind und mit Zeitverzögerung eintreten. Für Politiker ist es deshalb nicht schwierig, unaufmerksame Bürger über die negativen Konsequenzen ihrer Politik im Unklaren zu lassen.

Teures Geld sorgt für einen Realitätsschock

Dass populistische Wirtschaftspolitik sich überhaupt ausbreiten konnte, resultiert unter anderem aus den sehr speziellen ökonomischen Bedingungen, die seit der Finanzkrise von 2008 herrschten. Extrem niedrige Inflationsraten und Zinsen vermittelten den Anschein, die Staaten hätten praktisch unbegrenzt Kredit. Im Zweifel könnten die Notenbanken jederzeit die Kreditwürdigkeit sichern. Für Billionen Dollar, Euro und Pfund kauften sie Wertpapiere auf und drückten damit die Finanzierungskosten. Die Budgetrestriktion des Staates wurde zur weichen Grenze.

Donald Trump machte in den USA vor, wie sich scheinbar alles gleichzeitig haben ließ: Importzölle und Immigrationsbeschränkungen, Steuersenkungen und massive Ausgabenprogramme – eine idealtypisch rechtspolitische Agenda. Doch diese Agenda lässt sich nicht kopieren, denn Amerika ist immer noch das Zentrum der globalen Finanzmärkte und Emittent der wichtigsten Weltwährung. Entsprechend verfügen die USA über längere Hebel als alle anderen Länder: Als größter Finanzmarkt der Welt genießen sie einen breiten Zustrom an Kapital. Das eröffnet Handlungsspielräume, die andere Länder nicht haben. Wer Amerika kopieren möchte – und nebenbei so tut, als schütze er das Erbe des ikonisch verehrten Supply-Side-Duos Thatcher und Reagan –, erleidet leicht Schiffbruch.