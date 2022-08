Deutsche Autobauer denken zudem darüber nach, künftig aus Kanada wichtige Rohstoffe für E-Autos zu beziehen – und möglicherweise auch dort zu verarbeiten. Wie aus Unternehmenskreisen verlautete, will Mercedes-Benz am Dienstag am Rande des Kanada-Besuchs von Scholz eine Absichtserklärung über Rohstoffe unterzeichnen. Details stünden aber noch aus. Bei Volkswagen hieß es zu Spekulationen, auch der Wolfsburger Konzern könne eine solche Absichtserklärung unterzeichnen, dass man dies nicht kommentiere. Eine VW-Sprecherin bekräftigte aber, der Konzern arbeite am Aufbau von Batterie-Aktivitäten am vielversprechenden nordamerikanischen Markt. Eine Bestätigung zur geplanten Erklärung am Dienstag kam unterdessen aus kanadischen Regierungskreisen.