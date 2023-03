Auch wenn EZB-Chefin Lagarde bei ihrer Pressekonferenz in der abgelaufenen Woche immer wieder betonte, es geben keinen "Trade-off" zwischen Geldwert- und Finanzstabilität, vielmehr handele es sich um zwei unterschiedliche Ziele, die jeweils mit speziellen Instrumenten erreicht werden sollten, so sprechen Fachleute wie der deutsch-amerikanische Ökonom Markus Brunnermeier (53), Professor in Princeton, längst von "finanzieller Dominanz". Die private Wirtschaft, vor allem die Kapitalmärkte, hätten sich an die Dauerversorgung mit immer weiter steigender Liquidität gewöhnt. "In einem solchen Umfeld kann die Straffung der Geldpolitik schwere Schäden im Finanzsektor anrichten und die Wirtschaft noch anfälliger machen auch für kleine Störungen", so Brunnermeier .

Verheerende Kollateralschäden

Seit Volckers Zeiten haben die großen Notenbanken, allen voran die Fed, die Zinsen immer weiter nach unten gedrückt, zunächst mit Leitzinssenkungen, dann durch Wertpapierkäufe, sodass auch die langfristigen Zinsen immer weiter fielen. Spiegelbildlich dazu stiegen die Bewertungen von Anleihen, Aktien, Immobilien und anderen Vermögenswerten in lichte Höhen.

In den USA begann diese Strategie der mengenmäßigen Lockerung ("Quantitative Easing") nach der Finanzkrise von 2008. In der Eurozone startete erst 2015 ein systematisches Aufkaufprogramm, also vor ziemlich genau acht Jahren. Damals versuchte ich an dieser Stelle, die Folgen dieser Maßnahmen abzuschätzen und wagte folgende Schlussfolgerung: "Die Anleiheblase wird immer größer – muss immer größer werden. Sobald sich ein Ausstieg der EZB aus dem Aufkaufprogramm ankündigt, droht die Blase zu platzen. Mit verheerenden Kollateralschäden.” Wir erleben derzeit, was diese Entwicklung bedeutet.

Aus den Aufkaufprogrammen wieder auszusteigen, erwies sich in der Tat als schwierig. Als im Frühjahr 2020 dann auch noch die Corona-Krise die Welt und die Wirtschaft erschütterte, öffneten die Notenbanken abermals die Geldschleusen. Seit Anfang 2020 hat die Fed ihren Bestand an staatlichen Anleihen mehr als verdoppelt, auf zuletzt knapp sechs Billionen Dollar . Auch die EZB und andere Notenbanken blähten ihre Bilanzen weiter auf.

Angesichts der übergroßen Unsicherheit, die die Gesellschaften in Zeiten der Pandemie in Atem hielt, war das nicht falsch. Doch die erwähnten Kollateralschäden sind nun umso größer: Die hartnäckige Inflation drängt die Notenbanken, der Wirtschaft Geld zu entziehen. Doch indem sie das Notwendige tun, bringen sie jene Blasen zum Platzen, die sie selbst aufgepumpt haben – mit entsprechend negativen Rückwirkungen auf die Stabilität von Banken und Finanzmärkten.

"Endspiel" für die Weltwirtschaft?

Claudio Borio, der Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, sprach bereits im Herbst von einem bevorstehenden "Endgame" . Das inflationäre Umfeld beende eine 40 Jahre währende Phase der sinkenden Zinsen, zunehmenden Verschuldung und steigenden Assetpreise. Die Folge sein eine epochale Kehrtwende, hin zu einem Hardcore-Szenario aus schwachem Wachstum und wackligen Finanzmärkten.

Halten wir das aus – als Gesellschaften, Demokratien, Marktwirtschaften? Nationen, die zwischen Inflation und Finanzcrash taumeln, sind zu erratischen Kurswechseln fähig. Inflation frisst die Demokratie auf.

Instabile Finanzsysteme höhlen das Vertrauen in staatliche und gesellschaftliche Institutionen aus. Dazu kommt: Schwäche kann sich der Westen gerade überhaupt nicht leisten. Die Systemauseinandersetzung mit der national-autoritären Russland-China-Achse spitzt sich zu (achten Sie auf den Russland-Besuch Xi Jinpings ab Montag). Wenn man die Weiterungen bevorstehender Krisen mitbedenkt, ist die Neuordnung des Geld- und Finanzwesens auch eine Frage der Selbstbehauptung des Westens. Wie also kann, wie sollte es weitergehen?

Verstaatlichung der Geldschöpfung

Infolge der letzten Finanzkrise erschien 2012 beim IWF ein Arbeitspapier, das einen radikalen Vorschlag aufgriff . Die Staaten sollten zu einem "Vollgeld"-System ("sovereign money") übergehen. Banken und Schattenbanken dürften dann nur noch so viele Kredite vergeben, wie sie Bargeld und Zentralbankguthaben besitzen. Heute kreieren sie jedes Mal Geld, wenn sie einem Kunden ein Guthaben auf seinem Konto zur Verfügung stellen, dem sie zuvor einen Kredit gewährt haben. Im Vollgeldsystem wäre es damit vorbei. Der Staat würde die Kontrolle über das Geldwesen erlangen, der private Finanzsektor gnadenlos geschrumpft. Der Widerspruch zwischen Geldwert- und Finanzstabilität würde aufgelöst.

Ein solches System stand schon einmal ernsthaft zur Debatte, Mitte der 30er Jahre als Reaktion auf die Finanzkrise von 1929 und die folgende Depression. Bekannt wurde das Konzept als "Chicago Plan". Selbst erzliberale Ökonomen wie Milton Friedman konnten sich dafür erwärmen. Eingeführt wurde das Vollgeldsystem nie.