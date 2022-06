Zwei Tage dauerten jüngst die Beratungen der Bank of Japan. Dann gab ihr Generaldirektor Haruhiko Kuroda (77) bekannt, dass sich nichts an der ultralockeren Zinspolitik der japanischen Zentralbank ändern werde. Die langfristigen Zinssätze bleiben bei 0,0 Prozent, die kurzfristigen Zinsen sogar bei minus 0,1 Prozent. Zudem werde man weiterhin an dem Kauf von Staatsanleihen festhalten, so der Notenbankchef.