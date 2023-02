Während andere große Zentralbanken die Zinsen im vergangenen Jahr zumeist aggressiv angehoben haben, um die stark gestiegene Inflation wieder einzudämmen, hielt die Bank of Japan an ihrem extrem expansiven geldpolitischen Kurs fest – ihr Leitzins liegt unverändert bei minus 0,1 Prozent. Die Inflation übersteigt allerdings auch in Japan mittlerweile das von der Zentralbank ausgegebene Ziel, unter 2 Prozent zu bleiben, der Handlungsdruck wächst also.