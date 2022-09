Angriff auf die Demokratie Es kann noch viel schlimmer kommen

Die katastrophalen Konjunkturszenarien vom Frühjahr, als der deutschen Wirtschaft schwere Verwerfungen vorhersagten wurden für den Fall eines russischen Lieferstopps, sind für den Moment überholt. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagt fürs kommende Jahr einen leichten Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung voraus, das RWI in Essen prognostiziert leichte Zuwächse. Die Beschäftigung bleibt den Vorhersagen zufolge weitgehend konstant, ebenso die staatliche Schuldenlast. Das größte heimische Problem ist die hohe Inflation, die ärmere Haushalte besonders hart trifft. (Achten Sie Montag auf den Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sowie Donnerstag auf die Gespräche der "Konzertierten Aktion".) Ob die Entlastungspakete ausreichen, muss sich noch erweisen. Immerhin soll die Preisdynamik im Laufe der kommenden beiden Jahre wieder deutlich zurückgehen, so die Prognosen.